De jugar futsal a disputar el Mundial 2026: la historia de Taha Ali, sorpresa en la selección de Suecia

De jugar futsal al Mundial 2026: la historia de Taha Ali, sorpresa en la selección de Suecia.

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026 en Norteamérica, varias selecciones ya han revelado sus listas de convocados. Entre ellas, el técnico inglés Graham Potter sorprendió al anunciar a los 26 futbolistas que representarán a Suecia en la cita mundialista, destacando la inclusión de Taha Ali, un jugador que comenzó su carrera en el futsal y que ahora vivirá su primera experiencia mundialista.

El extremo izquierdo de Malmo, uno de los clubes más relevantes de su país, llegó a la institución en 2023 y ha mostrado un rendimiento sobresaliente: suma 132 partidos, 20 goles y 18 asistencias desde su arribo. Durante los años 2023 y 2024, compartió vestuario con el peruano Sergio Peña, fortaleciendo la ofensiva del equipo y consolidándose como una de las figuras del club.

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A pesar de que su debut con la selección sueca se produjo en 2024 y solo ha disputado un encuentro con el combinado nacional, su presente en el elenco ‘azul celeste’ ha sido decisivo para que el DT inglés lo incluya en la lista definitiva para el campeonato.

Taha Ali jugó con Sergio Peña en Malmo de Suecia entre 2023 y 2024. - créditos: IMAGO

La historia de Taha Ali se distingue porque, hasta hace apenas unos años, su carrera estuvo ligada al futsal. Entre 2017 y 2020, defendió los colores de Nacka Juniors FF y Hammarby Futsal, y en 2018 fue convocado por la selección sueca de futsal para disputar la Nordic Futsal Cup. Su habilidad para el regate en espacios reducidos y su capacidad para eludir marcas en el fútbol reducido llamaron la atención de los clubes de fútbol 11.

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En 2020, un equipo del ascenso sueco, Sundbybergs IK, apostó por él, permitiéndole dar el salto al fútbol profesional. Esa decisión marcó el inicio de una trayectoria ascendente, con pasos por Orebro, Västerås y Helsingborgs IF, hasta llegar a Malmo, donde ha sabido aprovechar cada oportunidad y evolucionar como futbolista.

La habilidad del extremo de ascendencia somalí, convocado al Mundial 2026 con Suecia. (Video: Said Ali)

Historia de Taha Ali

Taha Ali nació en Estocolmo en 1998, en el seno de una familia de ascendencia somalí. Sus padres emigraron de Somalia en 1990 y se establecieron en la capital sueca, donde el joven comenzó a forjar su vínculo con el deporte.

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La convocatoria de Ali constituye una de las novedades más notorias de Suecia para el Mundial, sobre todo considerando las ausencias de nombres reconocidos como Roony Bardghji, Williot Swedberg y Dejan Kulusevski. En este contexto, el entrenador Graham Potter apostó por un perfil diferente, premiando el presente antes que la trayectoria previa en el equipo nacional.

Cabe mencionar, que Suecia compartirá el grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez, y debutará el 14 de junio. El caso de Ali es un recordatorio de que el fútbol sigue dejando espacio para historias inesperadas, donde el talento y el esfuerzo pueden superar cualquier origen. La presencia de Ali en la próxima Copa del Mundo será seguida con atención, no solo en Suecia, sino también en todos aquellos rincones donde el futsal es el primer escenario de sueños futbolísticos.

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Taha Ali, de 27 años, jugará por primera vez el Mundial 2026 con Suecia. - créditos: Agencias

Lista de convocados de Suecia para el Mundial 2026

Arqueros: Viktor Johansson (Stoke City de Inglaterra), Kristoffer Nordfeldt (AIK) y Jacob Widell Zetterström (Derby County de Inglaterra).

Defensas: Hjalmar Ekdal (Burnley de Inglaterra), Gabriel Gudmundsson (Leeds United de Inglaterra), Isak Hien (Atalanta de Italia), Emil Holm (Juventus de Italia), Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga de Portugal), Victor Lindelöf (Aston Villa de Inglaterra), Eric Smith (St. Pauli de Alemania), Carl Starfelt (Celta de Vigo de España), Elliot Stroud (Mjällby) y Daniel Svensson (Borussia Dortmund de Alemania).

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Mediocampistas: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton de Inglaterra), Lucas Bergvall (Tottenham de Inglaterra), Jesper Karlström (Udinese de Italia), Ken Sema (Pafos de Grecia), Mattias Svanberg (Wolfsburg de Alemania), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise de Bélgica), Gustaf Nilsson (Brujas de Bélgica) y Benjamin Nygren (Celtic de Escocia).

Delanteros: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel de Alemania), Anthony Elanga (Newcastle United de Inglaterra), Viktor Gyökeres (Arsenal de Inglaterra) y Alexander Isak (Liverpool de Inglaterra).

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