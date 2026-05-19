Perú

Fotos y videos de cómo está Ica tras el sismo de 6.1: diversas estructuras presentan fuertes daños

El movimiento telúrico provocó evacuaciones, grietas en universidades, daños en comercios y el colapso parcial de la Catedral de Ica, mientras las autoridades continúan evaluando las afectaciones y monitoreando posibles réplicas

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Los registros compartidos en plataformas digitales y distintos medios evidencian severos daños materiales, con estructuras agrietadas, techumbres colapsadas, cristales destrozados y ambientes llenos de escombros.
Los registros compartidos en plataformas digitales y distintos medios evidencian severos daños materiales, con estructuras agrietadas, techumbres colapsadas, cristales destrozados y ambientes llenos de escombros. Foto: composición Infobae Perú

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 remeció la región Ica este martes 19 de mayo a las 12:57 horas y dejó severos daños materiales en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se ubicó a 41 kilómetros al sur de Ica y alcanzó una profundidad de 81 kilómetros, por lo que el movimiento también fue percibido en Lima, Cañete, Huancavelica y Arequipa.

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación muestran paredes agrietadas, techos desplomados, vidrios rotos y zonas cubiertas de escombros. Aunque el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) confirmó que no existen víctimas mortales, sí se reportaron personas heridas y afectaciones en universidades, centros comerciales y edificaciones históricas de la región.

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Universidades y colegios registran daños estructurales

Uno de los puntos más afectados por el movimiento telúrico fue la sede de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en Ica. Videos grabados por estudiantes evidenciaron escenas de desesperación mientras decenas de jóvenes evacuaban entre restos de techo y fragmentos de paredes que quedaron esparcidos en pasillos y aulas.

Un sismo de magnitud 6.1, con epicentro en Ica, Perú, generó alarma en la población. Este video muestra los daños materiales reportados, incluyendo el colapso de techos y estructuras en la Universidad UTP, además de cortes en el suministro eléctrico y las comunicaciones en la región | Canal N

Las imágenes posteriores mostraron áreas comunes y comedores cubiertos de escombros tras el colapso parcial de estructuras internas. El alcalde de Ica, Carlos Reyes, confirmó que el recinto universitario presenta daños estructurales y señaló que las autoridades continúan recopilando información sobre otras posibles afectaciones en colegios y mercados de la región.

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La Universidad Nacional San Luis Gonzaga también reportó perjuicios en parte de su infraestructura. Los primeros reportes señalaron grietas en paredes y desprendimientos en ambientes de una facultad de ingeniería, situación que obligó a restringir el acceso a determinadas zonas mientras se realizan inspecciones técnicas.

Estudiantes que se encontraban en pisos altos relataron los momentos de tensión que vivieron durante el sismo. Algunos indicaron que “se sintió horrible”, especialmente quienes permanecían dentro de aulas al momento del fuerte remezón.

Interior de una universidad con escombros de techo caído, mesas y sillas desordenadas, visto a través de puertas de cristal con el logo UTP
La Universidad Tecnológica del Perú en Ica sufrió daños materiales significativos, incluyendo el colapso de parte del techo, tras el fuerte sismo que sacudió la región. Foto: Facebook

Catedral de Ica y comercios afectados por el temblor

Otro de los daños más impactantes se registró en la Catedral de Ica, donde parte de la cúpula colapsó tras el movimiento sísmico. Fotografías y videos difundidos durante la tarde mostraron escombros alrededor del templo y sectores de la estructura con visibles desprendimientos.

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de nuevas caídas debido a posibles réplicas, por lo que recomendaron a los ciudadanos mantenerse alejados de la zona hasta culminar las evaluaciones correspondientes.

Los daños también alcanzaron establecimientos comerciales. En el centro comercial Mega Plaza Ica, los vidrios del local de KFC terminaron destrozados por la fuerza del movimiento. Según reportes preliminares, una joven resultó herida tras el incidente, lo que generó preocupación entre los visitantes del lugar.

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió la ciudad de Ica, Perú, provocando el colapso parcial de la histórica Catedral. Las imágenes muestran los graves daños en la estructura, incluyendo la caída de parte de su cúpula y paredes. Canal N

El hecho abrió nuevamente el debate sobre las condiciones de seguridad en establecimientos ubicados en zonas altamente sísmicas. Usuarios en redes sociales cuestionaron si los materiales instalados en algunos locales comerciales cumplen con los estándares necesarios para resistir este tipo de emergencias.

Autoridades monitorean daños y posibles réplicas

El Indeci activó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional poco después del sismo y confirmó que, hasta el momento, no existen fallecidos ni heridos de gravedad. Sin embargo, el Hospital Regional de Ica recibió al menos a tres personas afectadas por golpes sufridos durante la evacuación.

Además de Ica, se reportaron incidentes en otras regiones. En Huancavelica, por ejemplo, una vivienda colapsó parcialmente, mientras que en varias zonas de la ciudad iqueña se registraron restricciones momentáneas en el tránsito debido a la evacuación masiva de ciudadanos.

Tras el movimiento telúrico, el Indeci puso en marcha el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e informó que, hasta ahora, no se han reportado víctimas mortales ni personas con lesiones graves.
Tras el movimiento telúrico, el Indeci puso en marcha el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e informó que, hasta ahora, no se han reportado víctimas mortales ni personas con lesiones graves. Foto: indeci

El presidente del IGP, Hernando Tavera, explicó que la profundidad del evento sísmico hizo que las ondas se propagaran a una mayor distancia. Por esa razón, el movimiento pudo sentirse en regiones alejadas del epicentro, aunque con distinta intensidad.

La Marina de Guerra del Perú descartó una alerta de tsunami tras el evento. Pese a ello, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente por canales oficiales y permanecer atenta ante posibles réplicas en las próximas horas.

Recomendaciones tras el fuerte sismo

Tras el movimiento telúrico, las autoridades recordaron la importancia de contar con una mochila de emergencia equipada con agua, alimentos no perecederos, radio portátil, linterna, botiquín y documentos básicos. Indeci también recomendó revisar periódicamente el estado de estos artículos y mantenerlos listos para una evacuación inmediata.

Un intenso sismo de magnitud 6.1 se registró en la región de Ica, Perú, causando alarma y pánico entre los ciudadanos. Un residente de Pisco relata los momentos de caos, comparando la fuerza del movimiento con la del terremoto de 2007

Asimismo, se reiteró que durante un sismo las personas deben alejarse de ventanas, evitar el uso de ascensores y no encender fósforos ni velas ante el riesgo de fugas de gas. En regiones costeras, las autoridades aconsejan dirigirse hacia zonas seguras si el movimiento es intenso y permanecer atentos a los comunicados oficiales.

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