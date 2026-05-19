Valeria Piazza, Mario Irivarren y Milena Zárate vivieron el temblor de Ica en vivo: televisión peruana reaccionó al sismo de 6.1

Los presentadores del noticiero "Edición Mediodía" son sorprendidos por un sismo mientras están al aire. Observa su profesionalismo y cómo mantienen la calma, sobre todo de Carla Tello, para informar al público sobre el evento telúrico que está ocurriendo. Video: América TV / América Noticias

Un sismo de magnitud 6.1 con epicentro a 41 kilómetros al sur de Ica sorprendió este martes 19 de mayo a las 12:57 horas a varios sets de televisión en plena transmisión en vivo, según confirmó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Sismológico Nacional. El movimiento, que alcanzó una intensidad VI en la escala de Mercalli en Ica y se sintió en Lima, Huancavelica y Cañete, generó momentos de tensión y también de humor involuntario entre conductores e invitados de distintos programas, cuyas reacciones se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El sismo tuvo una profundidad de 81 kilómetros. El INDECI activó su Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de forma inmediata y, según el general Luis Vásquez Guerrero, jefe del organismo, no se reportaron víctimas fatales ni heridos graves, aunque sí daños estructurales en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), afectaciones en un centro comercial de Ica y el colapso de una vivienda en Huancavelica. Tres personas fueron trasladadas al Hospital Regional de Ica por golpes leves.

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Calma en América TV, nervios en Q’Bochinche

El movimiento telúrico encontró a Valeria Piazza, Óscar del Portal y Carla Tello en plena emisión de ‘América Noticias Edición Mediodía’. Piazza acababa de cerrar su bloque de espectáculos y daba el pase final cuando el temblor comenzó. “¿Hay temblor en estos momentos?”, preguntó la conductora, quien en todo el momento miraba hacia el techo del set con visible inquietud. “Todo se mueve”, añadió segundos después.

El sismo de magnitud 6.1 en Ica sorprendió a conductores como Valeria Piazza, quien no dejó de mirar al techo, durante la transmisión en vivo del 19 de mayo.

Fue Carla Tello quien tomó el control de la situación sin perder la compostura en ningún momento. “En estos momentos pedimos que mantenga la calma en sus casas. Se ha sentido o se ha registrado un temblor hace un momento, todavía continúa. Estamos atentos a lo que diga en cualquier momento el Instituto Geofísico del Perú para saber de cuántos grados ha sido y el epicentro en donde se ha dado este sismo”, señaló la conductora, quien también recordó a los televidentes las medidas de prevención.

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“Por favor, como siempre les pedimos, si va a salir de sus casas, siga la ruta de evacuación que ha ido practicando con su familia. Es muy importante siempre participar de los simulacros que INDECI prepara”. Del Portal, en tanto, fue el único del trío que reconoció no haber sentido el movimiento. Al calmarse el sismo, Tello cerró el programa con una sola palabra: “Tranquilidad”.

Distinto fue el clima en el set de ‘Q’Bochinche’, donde el temblor interrumpió una conversación entre los conductores Ric La Torre y Samuel Suárez con la invitada Milena Zárate, quien reaccionó con los nervios a flor de piel. “¡Está temblando! No, yo me muero”, exclamó la colombiana. La Torre respondió de inmediato con calma: “Tranquilidad, Milena, tranquilidad. Temblor aquí en sus casas. Tranquilos, están en zona segura”.

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Momentos de tensión en el set de 'Q'Bochinche' cuando un sismo interrumpió el programa. Milena Zárate fue la primera en alertar a sus compañeros, gritando de miedo al sentir el movimiento. Video: TikTok @riclatorrez

Fue Suárez quien, una vez pasado el susto, alivió la tensión con humor: “Yo pensé que era Milena que estaba moviendo por acá”, comentó, lo que provocó la risa de la invitada, quien admitió: “Ay, yo por eso te quedé mirando la silla. Que yo soy supernerviosa”.

Mario Irivarren puso el humor y Laura Spoya pidió calma en ‘La Manada’

En el set de ‘La Manada’, el sismo sorprendió a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe en plena transmisión. Irivarren fue el más sereno del grupo y también el que más carcajadas generó. “Temblor. Ya, paciencia, no pasa nada, ya va a pasar”, dijo con tono tranquilo, mientras Spoya repetía “calma” varias veces.

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El equipo del programa 'La Manada Galactic' fue sorprendido por un fuerte temblor en plena transmisión. Mira sus reacciones, desde el susto inicial hasta las bromas para calmar la tensión. Video: TikTok @riclatorrez

Cuando el movimiento se extendió más de lo esperado, Irivarren recurrió a la ironía: “Este edificio aguanta, está bien hecho”. Al ver que alguien del equipo intentaba moverse, preguntó sin perder la calma: “¿A dónde vas a correr? ¿A dónde vas a correr?”. Spoya, por su parte, cerró el momento con una frase que también se viralizó: “Checho, rescátame, ven, cárgame”.

En el programa ‘Ouke’, Carlos Orozco también fue captado en plena reacción al sismo. “Temblor, temblor. Afuera”, se escuchó decir al conductor, aunque las risas del equipo no tardaron en aligerar el momento, con algunas bromas de por medio.

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Un video comparativo que muestra cómo dos programas de televisión peruanos, el show de entretenimiento 'Ouke' y el noticiero '24 Horas' de Panamericana Televisión, reaccionaron a un temblor en plena transmisión en vivo. Observa el contraste entre el humor y la seriedad. Video: TikTok @riclatorrez

En ‘Buenos Días Perú’, la conductora del espacio optó por informar con cautela. “Se ha registrado un ligero movimiento telúrico en la ciudad de Lima. Estamos a la expectativa de la información oficial respecto a en dónde ha sido el epicentro y cuál ha sido la magnitud”, señaló.

Pamela Acosta admitió que desde su posición en el set no llegó a sentirlo: “Yo sinceramente aquí no, parece que estamos bastante protegidos en la parte del set”, dijo, mientras leía mensajes de televidentes que le consultaban por WhatsApp si había habido temblor.

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