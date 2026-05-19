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¿Por qué si el sismo fue de 6.1 no se sintió tan fuerte en Lima? IGP lo explica

El presidente del IGP señaló que este movimiento telúrico que se sintió este martes tuvo una profundida intermedia

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Sismo de magnitud 5.3 que sacudió Ica también se sintió en varios distritos de Lima. (Foto: X/Agencia Andina)
Sismo de magnitud 5.3 que sacudió Ica también se sintió en varios distritos de Lima. (Foto: X/Agencia Andina)

Un sismo de magnitud 6.1 estremeció la región de Ica este martes 19 de mayo de 2026 a las 12:57, de acuerdo con la información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), difundida mediante su Centro Sismológico Nacional (Censis) en el reporte RS 2026-0290. El evento tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, con una profundidad registrada de 81 kilómetros, en las coordenadas de latitud -14.42 y longitud -75.83.

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, señaló a RPP el sismo se sintió en un amplio sector del territorio nacional por tratarse de un evento con foco intermedio. La profundidad de 81 kilómetros contribuyó a que el suelo experimentara un movimiento leve por lo que se registraron daños estructurales en la mayoría de localidades afectadas.

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“Se ha sentido desde Lima hasta región Arequipa. Es un sismo de profundidad intermedia. El sismo ha ocurrido a profundida de 81 km y por lo tanto hemos percibido un movimiento un poco leve del suelo”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales de consideración. Los equipos de monitoreo y respuesta mantienen vigilancia en los municipios cercanos al epicentro para atender cualquier eventualidad y evaluar riesgos en edificaciones públicas y privadas.

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La región de Ica, ubicada en la zona sur del Perú, presenta una alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Los especialistas del IGP recordaron que eventos de magnitud similar pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que recomendaron a la población mantener la calma, informarse por canales oficiales y revisar sus planes de emergencia familiar.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Previo a un sismo:

  • Ubica espacios protegidos y estructuras resistentes dentro de la vivienda para refugiarte durante emergencias.
  • Prepara un bolso con artículos esenciales y documentos clave para responder ante imprevistos.
  • Participa en simulacros organizados por la comunidad.
  • Instruye a los menores del hogar sobre las conductas adecuadas y normas de autoprotección frente a un movimiento telúrico.
  • Consulta a un especialista para revisar la solidez de la vivienda y reforzarla si es necesario.
  • Colabora con las autoridades para optimizar rutas de evacuación, identificar áreas peligrosas y fortalecer la coordinación con la sociedad civil.

Durante el sismo:

  • Conserva la tranquilidad y evita que el pánico condicione tus decisiones.
  • Retírate de ventanas y objetos que puedan caer o romperse.
  • Si salir no es opción, busca resguardo en el sitio más seguro dentro del inmueble.
  • Utiliza mensajes escritos para comunicarte y no sobrecargar las líneas telefónicas.
  • No uses ascensores mientras dure el temblor.

Después del sismo:

  • Inspecciona posibles fugas de gas para prevenir accidentes.
  • Llama a los servicios de emergencia como Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481) o SAMU (106) si necesitas ayuda.
  • Asiste a personas heridas o con necesidades especiales.
  • Permanece atento a posibles réplicas y mantente lejos de edificaciones afectadas.
  • Si te encuentras en el litoral, evacúa y regresa solo cuando las autoridades indiquen que es seguro.

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