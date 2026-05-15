Segunda vuelta 2026: cuándo se proclaman los resultados oficiales y qué falta para confirmar candidatos

Ilustración digital en acuarela de los bustos de los tres principales candidatos presidenciales de Perú: Roberto Sánchez, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, sobre un fondo blanco con el logo del Jurado Nacional de Elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Perú se encamina hacia una segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio, en un escenario marcado por la expectativa ciudadana y una ajustada disputa por el segundo lugar. Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culmina el conteo de actas y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelve las observaciones pendientes, miles de peruanos esperan conocer oficialmente qué fórmulas presidenciales competirán en la etapa decisiva de los comicios.

La incertidumbre se mantiene debido a la estrecha diferencia entre los candidatos que disputan el pase al balotaje. Con más del 99 % de actas contabilizadas, la distancia entre el segundo y tercer lugar es mínima, situación que ha obligado a las autoridades electorales a extremar los controles y revisar miles de actas observadas antes de emitir una proclamación definitiva.

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En este contexto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que el domingo 17 de mayo se proclamarán oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial y se confirmará cuáles serán los dos candidatos que participarán en la segunda vuelta electoral. El magistrado aseguró que el organismo electoral actúa bajo criterios de “absoluta transparencia” y respetando estrictamente los procedimientos establecidos por ley.

¿Cuándo se proclamarán los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial 2026?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación oficial de resultados de la primera vuelta presidencial se realizará el domingo 17 de mayo en horas de la mañana, mediante una conferencia pública desde la sede institucional del organismo electoral.

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JNE anuncia que este domingo 17 de mayo se proclamarán los resultados electorales. JNE YouTube

Durante un pronunciamiento oficial, Roberto Burneo precisó que la proclamación se efectuará luego de que culminen las proclamaciones descentralizadas de los Jurados Electorales Especiales (JEE), las cuales tienen como plazo máximo el sábado 16 de mayo. Recién tras concluir ese procedimiento, el pleno del JNE podrá oficializar qué fórmulas presidenciales competirán en la segunda vuelta del 7 de junio.

El titular del JNE destacó además que este proceso electoral ha presentado una carga excepcional de trabajo debido al elevado número de actas observadas. Según explicó la secretaria general del organismo, Yessica Clavijo, los 60 Jurados Electorales Especiales revisaron alrededor de 68 mil actas con errores materiales, inconsistencias numéricas, problemas de legibilidad o datos incompletos.

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La cifra representa el doble de actas observadas registradas durante las elecciones generales del 2021. Debido a ello, el sistema electoral implementó más de 1,300 audiencias públicas de recuento de votos, las cuales fueron transmitidas a través de las plataformas digitales del JNE con participación de personeros y representantes del Ministerio Público.

Qué falta para oficializar a los candidatos que irán a la segunda vuelta 2026

Aunque la ONPE ya contabilizó el 99.983 % de las actas electorales, todavía existen procedimientos pendientes antes de oficializar qué candidatos disputarán la presidencia en segunda vuelta.

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Hasta el momento, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera los resultados con el 17.17 % de los votos válidos. Sin embargo, la disputa por el segundo lugar continúa abierta entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 20,871 votos, una distancia que mantiene en suspenso la definición final.

La Secretaria General del JNE informa sobre el avance en el proceso electoral, el cual permitirá definir las candidaturas que pasarán a una segunda vuelta presidencial. Se destaca la labor de las oficinas descentralizadas y los jurados. | Youtube / JNE Media

Antes de la proclamación nacional, los Jurados Electorales Especiales deben concluir la resolución de todas las actas observadas y emitir las proclamaciones descentralizadas correspondientes a cada jurisdicción electoral. Posteriormente, el pleno del JNE consolidará los resultados nacionales y anunciará oficialmente las fórmulas presidenciales que avanzan a la segunda vuelta.

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El presidente del organismo electoral señaló que la ciudadanía debe tener la seguridad de que cada etapa se desarrolla respetando los procedimientos legales y los mecanismos de fiscalización. Añadió que el objetivo es evitar cualquier cuestionamiento sobre la legitimidad de los resultados finales.

Asimismo, Roberto Burneo adelantó que el mismo domingo 17 de mayo se anunciará la conformación de un comité de expertos encargado de evaluar y proponer mejoras al sistema electoral peruano. Este grupo revisará aspectos técnicos y operativos del proceso con el objetivo de fortalecer la transparencia y la credibilidad institucional de cara a futuros comicios.

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