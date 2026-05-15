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San Martín negocia el fichaje de Emily Zinger y confirma contactos con indirecta: “Yo no hablo de porcentajes”

Yudy Balcázar, gerenta deportiva de San Martín, aseguró conversaciones con la opuesta estadounidense para sumarla de cara a la próxima temporada

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Yudy Balcázar, gerenta deportiva de la USMP, confirmó conversaciones con la opuesta estadounidense. (Video: Ataque Cruzado)

Tras el subcampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, la Universidad San Martín ya trabaja en la planificación de su plantel para la próxima temporada con el objetivo ambicioso de tomarse la revancha en la lucha por el título nacional. En ese contexto, la dirigencia del club ha puesto la mira en una jugadora extranjera que ya supo dejar huella en el campeonato local: Emily Zinger.

La gerenta deportiva de la USMP, Yudy Balcázar, confirmó que la institución mantiene conversaciones con la opuesta estadounidense para sumarla al proyecto. En entrevista con el podcast ‘Ataque Cruzado’, la dirigente señaló que el interés es real, aunque aclaró que por el momento no existe nada cerrado respecto al futuro de la atacante foránea.

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“Quién no quisiera tener a Emily. Ya he tenido conversaciones con ella. Todavía no hay nada confirmado, ella está como jugadora libre, solo queda que decida”, afirmó Balcazar, dejando en claro que el fichaje depende de la elección final de la jugadora.

Durante la conversación, la dirigente de San Martín también se refirió a la manera en que se manejan las negociaciones en el vóley peruano y lanzó una indirecta sobre experiencias recientes en el mercado de pases, evitando precisar el estado de la operación por Emily Zinger de cara a la temporada venidera.

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Yo no hablo de porcentajes, porque después nos caen las bombas en la cara”, señaló, en alusión a unas declaraciones pasadas de Cenaida Uribe, quien aseguró en el 2024 que el fichaje de Flavia Montes por Alianza Lima estaba al 90%, aunque finalmente la jugadora terminó firmando por las ‘santas’.

Emily Zinger está en negociaciones con la Universidad San Martín.
Emily Zinger está en negociaciones con la Universidad San Martín. Crédito: Instagram

Zinger como opción en el ataque

Más allá de las negociaciones, Balcazar también analizó el posible aporte de Emily Zinger en caso de concretarse su llegada al club para la temporada venidera. La gerenta deportiva destacó sus condiciones ofensivas y su experiencia en el alto nivel, aunque reconoció que llega con poca continuidad en su último equipo en España.

“Quién no quisiera tener a una jugadora como ella, con el alcance que tiene y el ataque. Seguramente está fuera de ritmo, porque ha sido suplente en su equipo en casi toda la temporada, pero nadie se olvida de jugar”, comentó.

La atacante estadounidense, que tuvo un paso destacado por la Liga Peruana de Vóley con Regatas Lima, donde fue la máxima anotadora del torneo con 495 puntos en la temporada 2024/25, se mantiene actualmente como agente libre, lo que facilita las conversaciones con distintos clubes interesados. Sin embargo, San Martín parecería llevar ventaja en la negociación, considerando además que Universitario de Deportes también intentó contactarla, aunque sin éxito en las gestiones.

Emily Zinger fue la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley en la temporada 2024/25.
Emily Zinger fue la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley en la temporada 2024/25. Crédito: Instagram

Posible reemplazo de Adeola Owokoniran

En otro momento de la entrevista, la gerenta deportiva también se refirió a la planificación del plantel y a las opciones que maneja San Martín para reforzar su zona ofensiva. Incluso abordó la salida de Adeola Owokoniran, aunque dejó en claro que el club ya evalúa alternativas para cubrir ese puesto, entre ellas el nombre de Emily Zinger.

“A mí me encantaba Adeola, pero tenemos posibilidades de otras jugadoras”, indicó, dejando abierta la posibilidad de ajustes en el plantel extranjero de cara a la próxima temporada, según las necesidades del equipo.

Con este panorama, San Martín continúa activo en el mercado de fichajes y el nombre de Emily Zinger aparece como una de las principales opciones para reforzar su ofensiva. Sin embargo, la decisión final aún depende de la jugadora y del cierre de las negociaciones en curso, en un escenario donde el club sigue afinando detalles para completar su plantel.

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