Magaly Medina respalda a ‘Giselo’ tras no irse con Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Por lo menos es sincero”

Magaly Medina analiza la reveladora entrevista de Edson Dávila, 'Giselo', donde explica por qué prefirió la seguridad laboral en América Televisión antes que seguir a Gisela Valcárcel a una aventura incierta. ¡Una confesión que dejó a todos boquiabiertos! ATV/ Magaly TV La Firme.

Durante años, Edson Dávila, conocido popularmente como ‘Giselo’, fue considerado uno de los personajes más cercanos a Gisela Valcárcel dentro de la televisión peruana. Por eso, cuando la llamada ‘Señito’ decidió alejarse de América Televisión junto a sus producciones y trasladarse a otro proyecto, muchos esperaban que él hiciera exactamente lo mismo en Panamericana TV.

Sin embargo, el conductor tomó una decisión distinta y permaneció en el canal de Pachacamac, una elección que en su momento le costó una avalancha de críticas y cuestionamientos en redes sociales.

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Ahora, varios meses después de aquella polémica, el propio ‘Giselo’ decidió sincerarse sobre lo ocurrido durante una entrevista en el pódcast de La Linares, donde habló sin filtros sobre el difícil momento que atravesó y explicó cuáles fueron las razones reales que lo llevaron a quedarse en América TV y no seguir a quien considera su madrina televisiva.

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre la permanencia de Edson Dávila y Janet Barboza en América TV. IG

¿Qué dijo Magaly Medina?

Las declaraciones rápidamente llegaron al programa de Magaly Medina, donde la conductora no dudó en reaccionar y comentar extensamente las confesiones del conductor. Lejos de criticarlo, la popular ‘Urraca’ aseguró que, por primera vez, Edson Dávila hablaba con total honestidad sobre el tema.

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“Ahora sí, y por fin se confesó el Giselo después de tanta crítica que le hemos hecho cuando no fue con su creadora y madrina, la Valcárcel”, comentó Magaly al iniciar el informe en su programa.

La conductora recordó que muchos esperaban que Edson siguiera a Gisela cuando ella dejó América Televisión. Sin embargo, él decidió permanecer en el canal, situación que generó múltiples comentarios negativos en su contra.

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Magaly Medina ríe a carcajadas mientras Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, comenta su decisión de quedarse en América TV, aludiendo a la crítica de Magaly a sus compañeros, con Gisela Valcárcel visible en un recuadro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el pódcast, ‘Giselo’ explicó que efectivamente tuvo dudas y que emocionalmente sentía deseos de acompañar a Gisela Valcárcel debido al cariño y agradecimiento que le tiene. No obstante, también reconoció que detrás de su decisión existió una evaluación mucho más racional sobre su futuro profesional.

“Que yo tenía que decidir, pero si yo decidía, vamos a decir la verdad, me iba a ir con la señora”, confesó durante la conversación. Sin embargo, Edson Dávila explicó que también hubo una persona clave que influyó en su decisión: su representante artístico. Según señaló, el consejo que recibió estuvo enfocado principalmente en garantizar estabilidad laboral y pensar a largo plazo dentro del medio televisivo.

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“Era mi decisión porque yo le tengo mucho cariño. Pero hay alguien que está también atrás mío, pendiente de las cosas y viendo sobre todo el futuro como artista, ojo, que es el mánager”, expresó.

Edson Dávila 'Giselo' habla en un segmento de programa mientras Magaly Medina ríe a carcajadas, con una imagen circular de Gisela Valcárcel sobreimpresionada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego, el conductor lanzó una frase que rápidamente generó repercusión y abrió nuevamente el debate sobre la situación actual de varios trabajadores que dejaron América TV junto a Gisela.

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“Hoy por hoy, lamentablemente, los que se fueron a GB se han quedado sin trabajo ahorita y eso me da mucha pena. Entonces me pongo a pensar yo: entonces, si yo me iba también, ¿me iba a quedar sin trabajo? Gracias a Dios, tomé esa decisión de quedarme en América”, afirmó.

Las declaraciones sorprendieron incluso a Magaly Medina, quien aseguró que el conductor finalmente había reconocido públicamente lo que muchos sospechaban: que priorizó la seguridad laboral antes que la lealtad emocional. “Por lo menos es sincero. Prefiere ser Judas con plata, dijo, que patero”, comentó entre aplausos.

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La conductora aprovechó el momento para analizar el escenario televisivo actual y aseguró que, viendo lo ocurrido con quienes dejaron América TV, la decisión de Edson Dávila terminó siendo estratégica.

“Todos los que se fueron a GV están sin trabajo ahora. Entonces, una mala jugada de los que se fueron”, sostuvo.

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“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.