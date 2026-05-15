Día Internacional de las Familias: significado y relevancia global de la conmemoración establecida por Naciones Unidas

La conmemoración impulsada por Naciones Unidas subraya la centralidad de los hogares en el entramado social y llama la atención acerca de su adaptación frente a desafíos contemporáneos y transformaciones culturales (Magnific)

La conmemoración del Día Internacional de las Familias, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, tiene como objetivo sensibilizar sobre el papel fundamental de las familias en la sociedad y promover políticas que fortalezcan su bienestar.

Establecida formalmente en 1993, esta efeméride busca poner en primer plano el valor de los vínculos familiares y su impacto en el desarrollo social, económico y cultural de los países.

PUBLICIDAD

Cada año, la jornada invita a reflexionar sobre los desafíos que afrontan los hogares en contextos cambiantes y sobre la necesidad de implementar medidas que aseguren su protección y estabilidad.

Qué es el Día Internacional de las Familias

Cada 15 de mayo, el Día Internacional de las Familias pone en agenda global el valor de los hogares como base de la sociedad y promueve políticas orientadas a su bienestar y protección. (Magnific)

El Día Internacional de las Familias es una jornada promovida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el propósito de reconocer la función esencial que cumplen las familias como núcleo básico de la vida comunitaria. Desde su declaración en 1993 mediante la resolución A/RES/47/237, la fecha del 15 de mayo fue designada oficialmente para visibilizar los desafíos y transformaciones que atraviesan los hogares en todo el mundo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la ONU, la elección de esta efeméride responde a la necesidad de resaltar el papel de las familias en la educación, el desarrollo afectivo de sus integrantes y la construcción de sociedades más inclusivas. La organización internacional subraya que la familia constituye el primer espacio de socialización y protección y que su bienestar repercute directamente en la cohesión social.

En palabras de la Secretaría General de la ONU, “las familias, en todas sus formas, son el fundamento de las comunidades y de la sociedad en su conjunto”. Por esa razón, la jornada busca no solo celebrar la diversidad de modelos familiares, sino también llamar la atención sobre los problemas que afectan su estabilidad, como la pobreza, la migración o la desigualdad de género.

PUBLICIDAD

Origen y evolución de la conmemoración

La efeméride ganó fuerza internacional tras el Año Internacional de la Familia en 1994 y hoy impulsa campañas sobre salud, educación y protección social de los hogares. (Magnific)

La idea de dedicar un día a las familias surgió en la década de 1980, cuando diversos organismos internacionales y gobiernos comenzaron a señalar la importancia de adoptar políticas de apoyo familiar. El interés se consolidó con el Año Internacional de la Familia en 1994, lo que permitió que la efeméride ganara visibilidad en la agenda global.

Durante las últimas décadas, la conmemoración ha servido de plataforma para el debate público sobre el impacto de las transformaciones sociales y económicas en la vida familiar. Cada año, la ONU propone un lema específico para abordar distintas problemáticas, como el acceso a servicios de salud, la conciliación laboral y familiar, o la protección de los derechos de los niños y adolescentes.

PUBLICIDAD

Según el portal oficial de Naciones Unidas, el objetivo es que los gobiernos y la sociedad civil trabajen de manera conjunta para promover entornos familiares saludables y resilientes. En ese sentido, la fecha se emplea para difundir información, organizar actividades educativas y fomentar la adopción de políticas públicas basadas en evidencia.

El Día Internacional de las Familias también ha sido una oportunidad para que los Estados miembros de la ONU presenten informes y compartan buenas prácticas orientadas a fortalecer la protección social y el acceso a oportunidades para todos los miembros del hogar.

PUBLICIDAD

Significado social y alcance internacional

El Día Internacional de las Familias promueve la inclusión y el reconocimiento de diversos modelos familiares en medio de cambios sociales y migratorios a nivel mundial. (Magnific)

La celebración del Día Internacional de las Familias adquiere especial relevancia en un contexto de cambios demográficos, migración y diversidad de estructuras familiares. De acuerdo con la ONU, la efeméride invita a reconocer que existen múltiples formas de familia y que todas requieren apoyo y protección por parte del Estado y de la sociedad.

En América Latina, por ejemplo, la jornada es utilizada por instituciones gubernamentales y organizaciones sociales para sensibilizar sobre la importancia de la corresponsabilidad en el cuidado, la igualdad de género y la inclusión de grupos vulnerables. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú ha señalado que “la familia es el espacio donde se forman los valores y se genera el primer aprendizaje de convivencia”.

PUBLICIDAD

El impacto de la efeméride se refleja en la adopción de políticas que buscan garantizar el acceso a servicios básicos para las familias, la protección de la infancia y la promoción de la igualdad de oportunidades. Según datos de la ONU, más de 190 países reconocen la jornada, organizando actividades educativas, campañas de sensibilización y encuentros comunitarios.

La conmemoración también sirve para poner en agenda la necesidad de adaptar las leyes y programas sociales a las nuevas realidades familiares, incluyendo hogares monoparentales, familias reconstituidas y aquellas afectadas por la migración forzada.

PUBLICIDAD

Datos clave y declaraciones sobre la jornada

La jornada reafirma el compromiso internacional de proteger a las familias y fortalecer su papel en la transmisión de valores y el desarrollo sostenible global. (Magnific)

Desde su establecimiento, el Día Internacional de las Familias ha permitido visibilizar estadísticas y tendencias sobre la composición y situación de los hogares en diferentes regiones. Según la ONU, aproximadamente el 80% de los niños en el mundo vive en entornos familiares diversos, lo que enfatiza la importancia de políticas inclusivas.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha destacado que “el fortalecimiento de la familia contribuye a la erradicación de la pobreza y a la promoción del desarrollo sostenible”. En esta línea, organismos internacionales subrayan la necesidad de asegurar que todos los miembros del hogar tengan acceso a educación, salud y protección social.

PUBLICIDAD

En declaraciones recogidas por portales institucionales, representantes de la sociedad civil han afirmado que “la familia es un pilar fundamental para la transmisión de valores y la promoción de la equidad”. Por su parte, la Asamblea General de la ONU sostiene que “promover el bienestar familiar es clave para el progreso de las sociedades”.

El Día Internacional de las Familias, celebrado anualmente el 15 de mayo, representa una oportunidad para reafirmar el compromiso de los Estados y la comunidad internacional con la protección, el desarrollo y la diversidad de los hogares en todo el mundo.