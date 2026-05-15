Domingo Dianderas medirá fuerzas con Universitario de Deportes: día, hora y lugar del insólito partido amistoso

El reciente campeón distrital de Chincha Alta visita a Universitario de Deportes en Lima, en un cotejo preparatorio que permitirá al equipo auriverde medirse ante un rival exigente y fortalecer su plantel con fichajes de renombre (Domingo Dianderas FC)

El equipo auriverde de Domingo Dianderas continúa consolidando su proyecto deportivo con una agenda que incluye partidos exigentes y contrataciones de jugadores experimentados.

La escuadra dirigida por Jorge Marquina se prepara para un enfrentamiento amistoso frente a Universitario de Deportes, en un contexto donde busca mantener el ritmo competitivo y afinar su funcionamiento colectivo de cara a la Etapa Provincial de la Copa Perú.

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A esto se suman las incorporaciones de futbolistas con recorrido nacional e internacional, como el defensor Iván Santillán y el delantero Johan Rey Estupiñán, quienes aportarán jerarquía y experiencia al plantel que preside el empresario y comediante Jorge Luna.

Domingo Dianderas se enfrenta a Universitario en Lima

El campeón distrital de Chincha Alta disputará un amistoso ante Universitario de Deportes en Lima, buscando fortalecer su funcionamiento colectivo y ganar experiencia competitiva. (Domingo Dianderas FC)

Domingo Dianderas, vigente campeón distrital de Chincha Alta, ha anunciado la realización de un partido amistoso ante Universitario de Deportes, cuadro participante de la Liga 3. El encuentro tendrá lugar en Campo Mar, mañana 15 de mayo desde las 9 de la mañana. Para el equipo de Chincha, esta será la cuarta ocasión que juega en la capital durante la presente temporada, tras medirse previamente con USMP, Cantolao y Alianza Los Potrillos.

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La decisión de sumar este partido responde al objetivo de mantener la intensidad competitiva, según indicaron fuentes del comando técnico liderado por Jorge Marquina.

El cuerpo técnico busca que el plantel no pierda ritmo durante la semana de descanso en la etapa provincial de Copa Perú y considera estos compromisos como espacios para corregir errores y fortalecer la cohesión del grupo. Hasta el momento, los chinchanos no han conseguido victorias fuera de casa, pero el encuentro ante Universitario representa una nueva oportunidad para evaluar el rendimiento colectivo y ajustar aspectos tácticos antes de los desafíos oficiales.

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Iván Santillán, refuerzo de trayectoria internacional

Iván Santillán fue presentado como nuevo refuerzo de Domingo Dianderas y aportará experiencia internacional tras sus pasos por Universitario, Cienciano y el fútbol mexicano. (Domingo Dianderas FC)

La llegada de Iván Santillán al club Domingo Dianderas ha marcado un hito en el mercado de fichajes de la Copa Perú 2026. El lateral izquierdo, de 34 años, suma una extensa carrera con pasos por equipos como Universitario de Deportes, Cienciano y los Tiburones Rojos de Veracruz en el fútbol mexicano. Su contratación fue anunciada a través de los canales oficiales de la institución, que destacó la jerarquía y experiencia del futbolista.

“Le damos la bienvenida a Iván Santillán, nuevo refuerzo para esta temporada. Iván llega para adueñarse de la banda izquierda con toda su potencia y recorrido”, informó el club en un comunicado. Por su parte, el propio Santillán manifestó su satisfacción por integrarse al proyecto chinchano. “Contento de estar aquí en Chincha y en el equipo. Me hace feliz este nuevo reto en mi carrera”, declaró al medio local Sport Chincha.

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Además, señaló que se encuentra en óptimas condiciones físicas tras su reciente paso por Juan Pablo II y espera sumar desde el inicio en la Etapa Provincial: “Terminé el año pasado jugando con Juan Pablo II, sin ninguna lesión. Espero poco a poco ponerme a punto para llegar bien a la Etapa Provincial”.

Durante su trayectoria, Santillán disputó 50 partidos oficiales con Universitario de Deportes, anotando cuatro goles y brindando dos asistencias. En 2023, luego de concluir su vínculo con el club crema, se incorporó a Cienciano, y en la temporada pasada jugó en la Liga 2. Su experiencia en torneos nacionales e internacionales lo posiciona como uno de los fichajes más relevantes de la actual edición de la Copa Perú.

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Un campeón de la Copa Libertadores Sub 20 se une al equipo

El delantero Johan Rey Estupiñán fue anunciado como nuevo fichaje de Domingo Dianderas y llega con experiencia en clubes de Liga 1 y torneos de ascenso nacional. (Domingo Dianderas FC)

En el marco de una intensa actividad en el mercado de pases, el club Domingo Dianderas confirmó la incorporación de Johan Rey Estupiñán, delantero que alcanzó notoriedad al consagrarse campeón de la Copa Libertadores Sub 20 con Universitario de Deportes en 2011. Este fichaje representa un refuerzo de peso para la ofensiva auriverde, que busca mayor contundencia y experiencia en la definición.

Estupiñán cuenta con experiencia previa en la Copa Perú, habiendo defendido los colores de Walter Ormeño de Cañete y Unión San Martín de Pisco. Además, su paso por conjuntos de la liga profesional como Sport Boys del Callao, Deportivo Municipal, Unión Comercio y Cultural Santa Rosa (hoy Los Chankas de Andahuaylas) le otorga un perfil idóneo para asumir retos de alta competencia. Su llegada se suma a la de Santillán, conformando un plantel con nombres reconocidos por su recorrido en el balompié peruano.

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La directiva encabezada por Jorge Luna ha manifestado su intención de convertir al club en protagonista de la Copa Perú 2026, respaldada por la obtención del título distrital de Chincha Alta. El equipo, que ya entrena con sus nuevos refuerzos, persigue el objetivo de clasificar a la Etapa Departamental y avanzar hacia instancias superiores del fútbol de ascenso.