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Roly Ortiz enfrenta una nueva batalla tras su amputación: complicaciones en la pierna derecha preocupan a su familia

La esposa del fundador de Skándalo reveló en 'América Hoy' que el músico presenta molestias en su única extremidad inferior y que los médicos realizan exámenes para determinar si la trombosis se extendió

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En una conmovedora entrevista, la familia de Roly Ortiz, fundador de 'Skándalo', actualiza sobre su delicado estado de salud. Aunque su ánimo ha mejorado, una nueva complicación en su pierna derecha mantiene en vilo su recuperación. Video: América TV / América Hoy

La recuperación de Roly Ortiz enfrenta un nuevo obstáculo. El fundador del grupo Skándalo, que permanece internado en el hospital Cayetano Heredia tras la amputación de su pierna izquierda por una trombosis crónica masiva, presenta ahora molestias en la pierna derecha, la única extremidad inferior que le queda.

Su esposa, Pamela Flores, dio a conocer la situación en comunicación con el programa América Hoy, donde pidió oraciones por el estado del músico. “Anímicamente está mucho mejor, oramos todos los días y su ánimo se ha levantado bastante. Sin embargo, está presentando algunas molestias en la piernita derecha que es la que le queda y eso es lo que nos preocupa”, declaró Flores.

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Ante la consulta de la conductora Janet Barboza sobre si la trombosis podría haber afectado también esa extremidad, la esposa del músico no descartó el riesgo. “Lamentablemente sí hay una probabilidad, pero todavía no nos comunican. Le han hecho exámenes de sangre, ecografías doppler hasta el día de ayer, y yo supongo que hoy nos van a comunicar cuál es el estado de esa pierna”, señaló.

Los médicos del hospital también ajustaron el tratamiento del artista. Según Flores, el equipo de salud administró anticoagulantes para monitorear la respuesta del organismo antes de tomar decisiones sobre el alta.

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Desde su cama en el hospital, Roly Ortiz, el creador del grupo Skándalo, comparte su difícil proceso de recuperación tras la amputación de su pierna. Con un semblante optimista, habla de sus ganas de vivir y envía un emotivo mensaje a Luigui Carbajal para dejar atrás sus diferencias. Video: América TV / América Hoy

“Actualmente están realizándole exámenes y viendo cuál es su estado actual porque le estaban poniendo anticoagulantes para ver cómo reacciona su cuerpo. Tenía que estar estable para que lo manden a casa”, explicó.

La semana pasada, la familia gestionó que Ortiz permaneciera en el centro hospitalario más allá de la fecha prevista para el alta, con el objetivo de garantizar una recuperación más completa antes de su regreso al hogar.

De la depresión al optimismo, y un nuevo golpe

El nuevo episodio llega semanas después de que el propio Ortiz reapareciera públicamente con un ánimo renovado. El programa América Hoy llegó hasta el pabellón de hospitalización para visitarlo, y el músico sorprendió con un mensaje de esperanza que conmovió a sus seguidores.

“Estoy con mejor semblante, con mejor ánimo, siento que he vuelto a vivir y todavía tengo para dar canciones, música. Me siento muy feliz, debido también al apoyo y eso me llena de vitalidad”, afirmó el productor. En esa misma oportunidad, comparó su proceso con el de un ave fénix: “Si Dios me ha permitido vivir, es porque tengo un propósito. Como el ave fénix voy a renacer”.

Composición de tres imágenes: en el centro, Roly Ortiz en una cama de hospital; a la izquierda y derecha, el artista hablando en programas de televisión
Roly Ortiz, fundador de Skándalo, enfrenta complicaciones en su pierna derecha tras la amputación causada por trombosis crónica masiva.

El contraste con las semanas previas a esa reaparición fue notable. Tras la amputación, Pamela Flores había descrito a su esposo como devastado emocionalmente, sin querer recibir visitas ni apoyo psicológico. “No quiere ver a nadie, está superdeprimido y no permite ni que la familia se acerque. No quiere que lo vean así”, relató entonces.

El músico también experimentaba el llamado “dolor del miembro fantasma”, una sensación de dolor en la extremidad amputada que los traumatólogos explicaron como un fenómeno psicológico. La recuperación anímica fue gradual y el respaldo de artistas y seguidores jugó un papel central.

Ortiz también aprovechó su reaparición para enviarle un mensaje público a Luigui Carbajal, exintegrante de Skándalo con quien mantuvo diferencias en el pasado. “Fue el enemigo que se nos metió a ti y a mí, ese enemigo que nos hizo cosas malas, para que habláramos cosas malas. Me encantaría, Luigui, que estés ese día en el espectáculo, te invito porque siempre vas a ser un Skándalo”, expresó el músico.

Un evento benéfico para costear la recuperación

En paralelo a los desafíos médicos, la familia organiza un evento benéfico para el 19 de mayo en la Peña Del Carajo, con el objetivo de recaudar fondos para los gastos de hospitalización y recuperación. Según confirmó su hijo Christian Ortiz, ya se sumaron al evento Ana Kholer, Los del Cumbión, La Joven Sensación y exintegrantes de Skándalo.

Ricky Trevitazo critica a Luigui Carbajal por no acercarse a Roly Ortiz tras amputación. Captura: América Hoy.
Ricky Trevitazo critica a Luigui Carbajal por no acercarse a Roly Ortiz tras amputación. Captura: América Hoy.

La agrupación Kanomy Band, liderada por Xiomy Kanashiro, también anunció su participación en América Hoy. Flores cerró su intervención con un mensaje que resume el peso emocional de las últimas semanas para la familia.

“Nadie se espera pasar por esto, es demasiado imaginarlo tan solo, ver a tu esposo que está mal, que sufre, que lo que a él le gustaba, bailar, ya no lo puede hacer más. Hay muchas cosas que se nos han arrebatado, solo nos queda el aliento de seguir con Dios el camino que nos queda por recorrer”, expresó. Su hijo Christian también envió un mensaje de aliento: “Papá, si nos estás viendo, yo sé que te vas a recuperar”.

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