Novia de André Carrillo toma drástica decisión tras exponer presunta infidelidad del futbolista

Suhaila Jad, esposa del futbolista André Carrillo, encendió las redes sociales al compartir imágenes y mensajes que apuntan a una posible infidelidad. La modelo halló un arete en el auto del jugador y publicó un chat privado que involucra a la ‘Culebra’.

La relación entre André Carrillo y Suhaila Jad atraviesa su momento más tenso tras la difusión de pruebas que apuntan a una presunta infidelidad del futbolista peruano.

Esta vez, la modelo española sorprendió a sus seguidores al tomar una decisión contundente en redes sociales, que muchos interpretan como un quiebre definitivo en el vínculo sentimental.

PUBLICIDAD

Durante las últimas horas, Suhaila Jad dejó de seguir a Carrillo en Instagram y eliminó todas las fotografías en las que ambos aparecían juntos. La acción, detectada rápidamente por usuarios y páginas de espectáculos, fue interpretada como una reacción directa ante los rumores de traición que circulan en el entorno del seleccionado nacional.

Suhaila Jad elimina fotos y deja de seguir a André Carrillo tras revelar posibles pruebas de infidelidad. IG

El origen de la crisis: publicación de un sospechoso arete

El escándalo comenzó cuando Suhaila, la madre de los tres hijos del deportista, compartió en sus historias de Instagram la imagen de un arete que, según relató, encontró dentro del vehículo de André Carrillo.

PUBLICIDAD

“Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo”, comentó, acompañando la publicación con un tono irónico que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, desata polémica en redes al encontrar arete y difundir mensajes sospechosos

La publicación del arete fue solo el primer indicio de la tormenta mediática que se avecinaba, pero la situación se intensificó horas después, cuando la modelo hizo pública una captura de pantalla de un chat privado con mensajes escritos en portugués, supuestamente enviados por el futbolista a otra mujer. “Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, mi amor?”, fue la frase que encendió aún más las sospechas de infidelidad.

PUBLICIDAD

Chat privado publicado por Suhaila Jad generó especulaciones sobre la fidelidad del seleccionado peruano. IG

Mensajes que revelan dolor y ruptura emocional

En medio del revuelo, Suhaila Jad también compartió un mensaje que reflejaba el impacto emocional de la situación.

“Él no solo me lastimó a mí. Me robó los momentos más suaves de mi maternidad. Momentos que debí haber disfrutado, no solo sobrevivido”, escribió en una imagen que acompañó con las iniciales de sus tres hijos y un candado.

PUBLICIDAD

La publicación dejó claro el profundo dolor y la decepción que vive la modelo, subrayando que la crisis de pareja podría tener consecuencias duraderas, no solo para los adultos sino también para sus hijos. Rápidamente, el mensaje fue replicado en portales de espectáculos y redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios de apoyo y especulación.

El silencio de André Carrillo y el debate en redes

Hasta el momento, André Carrillo no ha emitido ningún comentario público sobre las publicaciones realizadas por su esposa, alimentando aún más el debate y la incertidumbre. El futbolista, conocido por mantener su vida privada bajo perfil, ha optado por no pronunciarse frente a la creciente ola de rumores.

PUBLICIDAD

En contraste, las redes sociales se convirtieron en un verdadero foro de discusión, con seguidores divididos entre quienes respaldan la postura de Suhaila y quienes piden prudencia antes de emitir juicios. La ausencia de un pronunciamiento oficial por parte de Carrillo ha intensificado la especulación sobre el futuro de la familia.

Una historia de amor bajo la lupa

La pareja se conoció en 2015, cuando Suhaila Jad decidió mudarse a Portugal, dejando atrás su carrera en realities españoles como ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y ‘Supervivientes’. Ese mismo año inició su relación con André Carrillo, en una etapa en la que el futbolista peruano consolidaba su carrera en Europa.

PUBLICIDAD

Durante años, mantuvieron un perfil discreto y formaron una familia con tres hijos: los gemelos Cédric y Samira, y un tercer hijo nacido seis años después. Sin embargo, la reciente crisis mediática ha puesto fin al bajo perfil, exponiendo detalles íntimos de la vida familiar y el quiebre de la confianza.

Pareja de André Carrillo toma drástica decisión tras exponer presunta infidelidad del futbolista. IG