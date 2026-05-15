Perú

Novia de André Carrillo toma drástica decisión tras exponer presunta infidelidad del futbolista

Suhaila Jad sorprendió al dejar de seguir a “La Culebra” y borrar sus fotos juntos en Instagram tras sugerir una posible infidelidad.

Guardar
Google icon
Suhaila Jad, esposa del futbolista André Carrillo, encendió las redes sociales al compartir imágenes y mensajes que apuntan a una posible infidelidad. La modelo halló un arete en el auto del jugador y publicó un chat privado que involucra a la ‘Culebra’.

La relación entre André Carrillo y Suhaila Jad atraviesa su momento más tenso tras la difusión de pruebas que apuntan a una presunta infidelidad del futbolista peruano.

Esta vez, la modelo española sorprendió a sus seguidores al tomar una decisión contundente en redes sociales, que muchos interpretan como un quiebre definitivo en el vínculo sentimental.

PUBLICIDAD

Durante las últimas horas, Suhaila Jad dejó de seguir a Carrillo en Instagram y eliminó todas las fotografías en las que ambos aparecían juntos. La acción, detectada rápidamente por usuarios y páginas de espectáculos, fue interpretada como una reacción directa ante los rumores de traición que circulan en el entorno del seleccionado nacional.

Suhaila Jad elimina fotos y deja de seguir a André Carrillo tras revelar posibles pruebas de infidelidad. IG
Suhaila Jad elimina fotos y deja de seguir a André Carrillo tras revelar posibles pruebas de infidelidad. IG

El origen de la crisis: publicación de un sospechoso arete

El escándalo comenzó cuando Suhaila, la madre de los tres hijos del deportista, compartió en sus historias de Instagram la imagen de un arete que, según relató, encontró dentro del vehículo de André Carrillo.

PUBLICIDAD

“Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo”, comentó, acompañando la publicación con un tono irónico que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, desata polémica en redes al encontrar arete y difundir mensajes sospechosos
Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, desata polémica en redes al encontrar arete y difundir mensajes sospechosos

La publicación del arete fue solo el primer indicio de la tormenta mediática que se avecinaba, pero la situación se intensificó horas después, cuando la modelo hizo pública una captura de pantalla de un chat privado con mensajes escritos en portugués, supuestamente enviados por el futbolista a otra mujer. “Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, mi amor?”, fue la frase que encendió aún más las sospechas de infidelidad.

Chat privado publicado por Suhaila Jad generó especulaciones sobre la fidelidad del seleccionado peruano. IG
Chat privado publicado por Suhaila Jad generó especulaciones sobre la fidelidad del seleccionado peruano. IG

Mensajes que revelan dolor y ruptura emocional

En medio del revuelo, Suhaila Jad también compartió un mensaje que reflejaba el impacto emocional de la situación.

“Él no solo me lastimó a mí. Me robó los momentos más suaves de mi maternidad. Momentos que debí haber disfrutado, no solo sobrevivido”, escribió en una imagen que acompañó con las iniciales de sus tres hijos y un candado.

La publicación dejó claro el profundo dolor y la decepción que vive la modelo, subrayando que la crisis de pareja podría tener consecuencias duraderas, no solo para los adultos sino también para sus hijos. Rápidamente, el mensaje fue replicado en portales de espectáculos y redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios de apoyo y especulación.

El silencio de André Carrillo y el debate en redes

Hasta el momento, André Carrillo no ha emitido ningún comentario público sobre las publicaciones realizadas por su esposa, alimentando aún más el debate y la incertidumbre. El futbolista, conocido por mantener su vida privada bajo perfil, ha optado por no pronunciarse frente a la creciente ola de rumores.

En contraste, las redes sociales se convirtieron en un verdadero foro de discusión, con seguidores divididos entre quienes respaldan la postura de Suhaila y quienes piden prudencia antes de emitir juicios. La ausencia de un pronunciamiento oficial por parte de Carrillo ha intensificado la especulación sobre el futuro de la familia.

Una historia de amor bajo la lupa

La pareja se conoció en 2015, cuando Suhaila Jad decidió mudarse a Portugal, dejando atrás su carrera en realities españoles como ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y ‘Supervivientes’. Ese mismo año inició su relación con André Carrillo, en una etapa en la que el futbolista peruano consolidaba su carrera en Europa.

Durante años, mantuvieron un perfil discreto y formaron una familia con tres hijos: los gemelos Cédric y Samira, y un tercer hijo nacido seis años después. Sin embargo, la reciente crisis mediática ha puesto fin al bajo perfil, exponiendo detalles íntimos de la vida familiar y el quiebre de la confianza.

Pareja de André Carrillo toma drástica decisión tras exponer presunta infidelidad del futbolista. IG
Pareja de André Carrillo toma drástica decisión tras exponer presunta infidelidad del futbolista. IG

Temas Relacionados

André CarrilloSuhaila Jadperu-entretenimiento

Más Noticias

Estos son los errores en tu alimentación que debilitan tus defensas con el cambio de clima

Hay hábitos alimenticios que terminan debilitando las defensas del organismo en el momento más inoportuno. Con los casos de infecciones respiratorias en alza, identificar esos errores a tiempo puede marcar la diferencia entre una temporada sana y semanas de enfermedad

Estos son los errores en tu alimentación que debilitan tus defensas con el cambio de clima

Feria educativa más grande del país revelará nuevas alternativas académicas entre el 24 y 27 de junio

El evento reunirá a ochenta instituciones y ofrecerá orientación vocacional, becas y propuestas para enfrentar los desafíos del nuevo mercado laboral impulsado por la Inteligencia Artificial (I.A.)

Feria educativa más grande del país revelará nuevas alternativas académicas entre el 24 y 27 de junio

Triple presencia peruana en Roland Garros: las rondas en que competirán Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Nicolás Baena

El tenis nacional atraviesa un momento de crecimiento en la rama masculina y esta se verá reflejada cerca del Bois de Boulogne de París, en el marco del segundo Grand Slam de la temporada

Triple presencia peruana en Roland Garros: las rondas en que competirán Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Nicolás Baena

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el jueves 14 de mayo

Las lluvias en Chiclayo son esporádicas y suelen presentarse entre enero y marzo, a veces asociadas al fenómeno de El Niño

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el jueves 14 de mayo

Magaly Medina respalda a ‘Giselo’ tras no irse con Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Por lo menos es sincero”

Edson Dávila aseguró que decidió quedarse en América TV porque no había nada seguro en el nuevo proyecto de la rubia conductora

Magaly Medina respalda a ‘Giselo’ tras no irse con Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Por lo menos es sincero”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026: cuándo se proclaman los resultados oficiales y qué falta para confirmar candidatos

Segunda vuelta 2026: cuándo se proclaman los resultados oficiales y qué falta para confirmar candidatos

Keiko Fujimori rechaza debatir en Chota: “Roberto Sánchez no es de allí, vive en San Borja. Que el JNE ponga las condiciones”

“Me enfrenté hasta lo último”: Rafael López Aliaga admite su derrota electoral tras gritos de fraude, insultos y llamado a insurgencia

Cambio del jefe del INPE: Ministerio de Justicia envía a José Balcázar propuesta de relevo y solo resta la firma presidencial

Funcionario del Ministerio de Justicia fue arrestado por mafia de cobro de cupos en Gamarra: cartera lo despidió tras operativo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina respalda a ‘Giselo’ tras no irse con Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Por lo menos es sincero”

Magaly Medina respalda a ‘Giselo’ tras no irse con Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Por lo menos es sincero”

Melcochita niega usar Viagra en vivo y su joven pareja lo confirma con fuerte confesión íntima: “Me siento bien”

Roly Ortiz enfrenta una nueva batalla tras su amputación: complicaciones en la pierna derecha preocupan a su familia

Carlos Alcántara se une a Once Machos, el equipo de fútbol de Aldo Miyashiro: "Siempre me veía yo en este equipo"

Abogada de Christian Cueva desmiente que futbolista no haya pagado el colegio de sus hijos: “La deuda fue generada por Pamela López”

DEPORTES

Triple presencia peruana en Roland Garros: las rondas en que competirán Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Nicolás Baena

Triple presencia peruana en Roland Garros: las rondas en que competirán Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Nicolás Baena

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau: partido en el Monumental por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Copa de la Liga peruana 2026: grupos, fixture, formato, canal TV y todo lo que debes saber del novedoso campeonato

Domingo Dianderas medirá fuerzas con Universitario de Deportes: día, hora y lugar del insólito partido amistoso

Cenaida Uribe revela cómo cambió la decisión de Flavia Montes y concretó su fichaje a Alianza Lima: “Estuvimos distanciadas”