Minsa reporta más de 52 mil casos de hipertensión arterial: Lima lidera las cifras

La medición regular de la presión arterial es crucial para detectar y gestionar la hipertensión, una condición que afecta a millones de personas a nivel mundial y requiere atención médica para prevenir complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión arterial se ha consolidado como una de las principales causas de consulta en los establecimientos de salud del país, según reportó el Ministerio de Salud. El año pasado, se detectaron más de 52.000 casos de presión arterial elevada en la atención primaria, cifra que evidencia la magnitud de esta enfermedad en la población peruana.

El Ministerio de Salud indicó que la hipertensión arterial afecta especialmente a adultos mayores de 40 años, personas con obesidad, diabetes o antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. Señaló que su detección temprana es fundamental para evitar complicaciones mayores. La mayoría de quienes padecen esta patología desconoce su condición, ya que en muchas ocasiones no presenta síntomas evidentes. Esto incrementa el riesgo de eventos graves como infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedad renal crónica.

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En 2025, más de 52.000 peruanos han sido diagnosticados con hipertensión arterial en los establecimientos públicos, de acuerdo con el Minsa. Lima concentra la mayor cantidad de casos registrados, seguida de Piura, Loreto y La Libertad. La entidad sanitaria advierte que el subregistro podría ser aún mayor debido a la falta de chequeos preventivos en amplios sectores de la población.

Una mujer de unos 40 años se toma la presión arterial utilizando un tensiómetro digital en la mesa de su casa, enfatizando la importancia del monitoreo personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima concentra la mayor cantidad de casos de hipertensión arterial

La distribución de los casos detectados por el Ministerio de Salud revela que Lima encabeza la lista con el mayor número de diagnósticos de hipertensión arterial, seguida por las regiones de Piura, Loreto y La Libertad. Este patrón refleja tanto la densidad poblacional como la presencia de factores de riesgo asociados a estilos de vida urbanos en la capital y las principales ciudades del país. Las autoridades sanitarias han identificado también un incremento de los casos en zonas rurales, donde el acceso a servicios de salud y a campañas de prevención es más limitado.

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El Ministerio de Salud enfatizó que la presión arterial elevada es una de las principales enfermedades no transmisibles en el Perú y expresó que su control depende de la identificación oportuna mediante tamizajes periódicos. Además, recomendó a las personas con factores de riesgo acudir a los centros de salud para realizar mediciones regulares y recibir orientación sobre hábitos saludables.

En respuesta al aumento de casos, el Ministerio ha intensificado las campañas de detección y seguimiento, especialmente en los grupos etarios más vulnerables. Desde el sector público, se promueve la integración de estrategias de control en la atención primaria y la articulación con los gobiernos regionales para ampliar la cobertura.

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Un profesional de la salud toma la presión arterial a una paciente, una medida crucial para la detección temprana de riesgos para la salud renal. (Infobae / Difusión)

Qué es la hipertensión arterial y cuáles son sus principales riesgos para la salud

La hipertensión arterial se caracteriza por un aumento sostenido de la presión en los vasos sanguíneos, lo que obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo y puede dañar órganos vitales con el tiempo. Entre los riesgos asociados destacan el infarto agudo de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia renal crónica. Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión es responsable de alrededor del 13% de las muertes a nivel global.

El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son fundamentales para reducir la morbilidad y mortalidad asociadas. El Ministerio recomienda controles periódicos en adultos, especialmente en quienes presentan antecedentes familiares o condiciones como obesidad y diabetes. La ausencia de síntomas no descarta la presencia de la enfermedad, por lo que la vigilancia médica es esencial para prevenir complicaciones graves.

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La vigilancia activa, el acceso a tratamiento y la educación sanitaria han demostrado ser eficaces para reducir la carga de enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes hipertensos.

La hipertensión arterial continúa siendo una de las enfermedades más frecuentes y menos detectadas en el Perú. Difusión

Recomendaciones del Minsa para prevenir y controlar la hipertensión arterial

Entre las principales recomendaciones para prevenir la hipertensión arterial figuran reducir el consumo de sal y alimentos ultraprocesados, evitar el tabaco y el exceso de alcohol, adoptar una alimentación balanceada rica en frutas y verduras, realizar actividad física al menos 30 minutos diarios de actividad física y mantener hábitos de sueño regulares. El Ministerio recalca la necesidad de no suspender el tratamiento médico y realizar controles periódicos en los establecimientos de salud.

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El tratamiento farmacológico debe ser complementado con cambios en el estilo de vida para lograr el control de la presión arterial y disminuir el riesgo de complicaciones. El seguimiento regular permite ajustar las terapias y monitorear la evolución del paciente.

Para consultas relacionadas con la hipertensión arterial y otros problemas de salud, el Ministerio de Salud pone a disposición la línea gratuita 113, que opera las 24 horas del día y brinda orientación médica a la población en todo el país.

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Modelo HEARTS del Minsa: estrategia para fortalecer el control de la hipertensión arterial

El Ministerio impulsa la implementación del Modelo Integrado basado en HEARTS, una estrategia internacional promovida por la Organización Mundial de la Salud, destinada a fortalecer la atención integral de las enfermedades no transmisibles en la atención primaria. Este modelo busca institucionalizar el diagnóstico oportuno, el tratamiento estandarizado y el seguimiento continuo de pacientes con hipertensión arterial y otras patologías crónicas.

A través de la adopción de HEARTS, los establecimientos de salud han mejorado sus capacidades para detectar de manera temprana la hipertensión, promover estilos de vida saludables y reducir la mortalidad cardiovascular. El enfoque integral implica la capacitación del personal de salud, la provisión de medicamentos esenciales y la participación activa de la comunidad en la prevención y el control de la enfermedad.

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