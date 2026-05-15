Perú

Ya van 8 meses seguidos: BCRP mantiene su tasa de interés de referencia en 4,25%

La autoridad monetaria señaló que el aumento reciente de la inflación responde principalmente a factores temporales, aunque advirtió que persiste un escenario internacional marcado por la volatilidad financiera y los altos precios del petróleo

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El ente emisor señaló que la inflación sigue por encima del rango meta, aunque espera una moderación en los próximos meses.
El ente emisor señaló que la inflación sigue por encima del rango meta, aunque espera una moderación en los próximos meses. Foto: Rextie

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4,25% por octavo mes consecutivo, en un contexto marcado por el repunte de la inflación y la persistente incertidumbre internacional. La medida fue adoptada durante el Programa Monetario de mayo de 2026, luego de evaluar el comportamiento de los precios, las expectativas económicas y la volatilidad de los mercados globales.

La autoridad monetaria explicó que la decisión responde a un escenario en el que la inflación continúa por encima del rango meta, aunque prevé que las presiones inflacionarias se moderen en los próximos meses. Además, señaló que el desempeño de la actividad económica se mantiene favorable y que las expectativas empresariales siguen en terreno optimista.

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Inflación volvió a acelerarse en abril

El BCRP informó que la inflación mensual de abril fue de 0,52%, mientras que la inflación sin alimentos y energía alcanzó 0,87%. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el incremento en las tarifas de transporte local y el alza de los combustibles.

En términos anuales, la inflación total pasó de 3,8% en marzo a 4% en abril. En paralelo, la inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— aumentó de 3,7% a 4,4%, ubicándose por encima del rango objetivo establecido por la autoridad monetaria.

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Según el BCRP, la inflación registrada en abril fue de 0,52%, mientras que el indicador que excluye alimentos y energía llegó a 0,87%.
Según el BCRP, la inflación registrada en abril fue de 0,52%, mientras que el indicador que excluye alimentos y energía llegó a 0,87%. Foto: Ecommerce News

BCRP prevé moderación de precios hacia 2027

Pese al aumento reciente de los indicadores inflacionarios, el Directorio del ente emisor sostuvo que buena parte de las presiones actuales responde a factores temporales vinculados a la oferta. Bajo ese escenario, proyectó que la inflación retornará gradualmente al rango meta dentro del horizonte previsto.

La entidad estimó además que la inflación podría ubicarse alrededor del 2% en 2027. En esa línea, reafirmó su compromiso de adoptar las medidas necesarias para asegurar la convergencia de los precios hacia el objetivo establecido.

Expectativas económicas aún se mantienen favorables

El banco central señaló que las expectativas de inflación a doce meses subieron de 2,5% a 2,8% en abril. No obstante, destacó que estas previsiones todavía permanecen dentro del rango meta.

Asimismo, indicó que los indicadores adelantados de actividad económica continúan reflejando un desempeño positivo. Aunque reconoció un ligero deterioro reciente en algunos indicadores de expectativas, precisó que la mayoría aún se mantiene en terreno optimista.

El ente emisor indicó que las proyecciones de inflación a doce meses aumentaron de 2,5% a 2,8% durante abril.
El ente emisor indicó que las proyecciones de inflación a doce meses aumentaron de 2,5% a 2,8% durante abril. Foto: Group Travel Perú

Contexto internacional sigue generando incertidumbre

Durante la sesión, el Directorio advirtió que el escenario internacional continúa mostrando elevados niveles de riesgo debido al conflicto en Medio Oriente. Según explicó, esta situación mantiene una alta volatilidad en los mercados financieros internacionales.

El BCRP también alertó sobre el impacto de los elevados precios internacionales del petróleo, factor que continúa presionando los costos y alimentando la incertidumbre económica global.

Tasas complementarias y próxima reunión

En la misma sesión, el Directorio acordó mantener en 2,25% la tasa de interés aplicable a los depósitos overnight. Asimismo, fijó en 4,75% la tasa para operaciones de reporte y Créditos de Regulación Monetaria bajo determinadas condiciones.

Finalmente, el Banco Central informó que la próxima sesión del Programa Monetario se realizará el 11 de junio de 2026.

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