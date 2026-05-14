Perú

“Agotamos todas las instancias”: Renovación Popular anuncia que su “lucha” por el supuesto “fraude” ahora será desde el Congreso

Con la última actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el proceso electoral de Perú alcanza el 99,9% de las actas contabilizadas, dejando sin margen de remontada al candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular

Guardar
Google icon
(AP Foto/Martín Mejía)
(AP Foto/Martín Mejía)

El partido Renovación Popular emitió un comunicado este 14 de mayo en el que afirma que ha agotado todas las instancias legales para denunciar un supuesto fraude electoral durante las Elecciones Generales celebradas el 12 de abril de 2026. La agrupación, liderada por Rafael López Aliaga, sostiene que el proceso no garantizó la transparencia y que las autoridades electorales, en particular el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habrían abdicado de su rol como garantes, aunque hasta la fecha no han presentado pruebas que acrediten la existencia de fraude.

Con el 99,9% de las actas contabilizadas por la ONPE, Roberto Sánchez Palomino de Juntos por el Perú se asegura el segundo puesto con 2.014.668 votos válidos (12,03%), logrando una ventaja de 20.879 sufragios sobre López Aliaga, quien suma 1.993.789 votos (11,91%) y queda fuera de toda posibilidad matemática de alcanzar la segunda vuelta. Solo restan por procesar 17 actas, equivalentes a entre 3.000 y 5.000 votos, insuficientes para revertir la diferencia. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera la contienda y será proclamada como la primera finalista.

PUBLICIDAD

El comunicado de Renovación Popular se difunde poco después de que el JNE y la ONPE anunciaran, en conferencia de prensa, que este sábado 16 de mayo concluirá el conteo y el domingo 17 se proclamará oficialmente a los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

Renovación Popular
Renovación Popular

Renovación Popular formaliza su rechazo al proceso electoral

En su pronunciamiento, Renovación Popular rechaza la Resolución N° 1122-2026-JNE, alegando que convalida un fraude electoral que, según su versión, habría sido “denunciado y probado” desde el día de la elección. El partido sostiene que el JNE “desconoce su rol de garante” y prioriza el formalismo sobre la autenticidad del sufragio. Critican, además, la cadena de custodia del material electoral y cuestionan la transparencia desde la salida de los paquetes de la ONPE hasta su retorno, aunque en el mismo comunicado reconocen que “no existe evidencia que demuestre lo contrario”.

PUBLICIDAD

El partido indicó que expresa solidaridad con sus votantes y subraya que “agotó todas las instancias” para asegurar que las votaciones reflejaran la voluntad auténtica, libre y secreta de los ciudadanos. Esta declaración se produce en un contexto donde, según la información oficial, la diferencia de votos entre Sánchez y López Aliaga resulta ya insalvable y los organismos electorales han transmitido en directo más de 2.300 audiencias de recuento, en un proceso que ha involucrado la revisión de más de 68.000 actas observadas.

Caricatura de Rafael López Aliaga, hombre robusto con traje azul oscuro y camisa blanca, dedo índice levantado, frente a urnas de ONPE y JNE. Papeles vuelan al fondo.
Caricatura de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, con expresión severa y dedo índice levantado frente a urnas de ONPE y JNE, mientras papeles vuelan en un ambiente de tensión política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El JNE y la ONPE ratifican la transparencia y anuncian la proclamación de resultados

En la conferencia conjunta realizada este jueves, el presidente del pleno del JNE, Roberto Burneo, y el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, confirmaron que el próximo domingo 17 de mayo se proclamarán los resultados oficiales de la elección presidencial. El JNE revisará todas las actas de proclamación a partir del sábado 16, garantizando la doble instancia, y notificará a la ONPE para que proceda con la prueba de color y la impresión del material electoral.

La secretaria general del JNE, Jessica Clavijo Chipoco, informó que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) han gestionado una carga procesal que supera las 68.000 actas observadas y han realizado más de 2.300 audiencias públicas de recuento. Además, desde el 11 de mayo se inició la proclamación descentralizada de resultados, con 47 proclamaciones programadas y solo 13 JEE pendientes de culminar el proceso.

Renovación Popular anuncia su nueva estrategia parlamentaria

Ante la inminente proclamación de los resultados y su exclusión de la segunda vuelta, Renovación Popular declara que continuará su lucha “firmemente desde el Congreso de la República”, con el objetivo de “desmantelar esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”, en referencia a las autoridades electorales.

El proceso culminará el domingo 17 de mayo, cuando el JNE proclame oficialmente a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta.

Temas Relacionados

Renovación PopularCongreso de la RepùblicaElecciones 2026Elecciones Peru 2026peru-noticias

Más Noticias

Precio del dólar ahora sube en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 14 de mayo

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar ahora sube en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 14 de mayo

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

Con el inicio de la temporada previsto para el 5 de octubre de 2026, los 11 equipos de la Liga Peruana de Vóley ya trabajan en sus planteles. Alianza Lima lidera las incorporaciones con cuatro nuevas jugadoras, San Martín afronta su renovación más profunda en años y Universitario apunta al título con base renovada. Te contamos cada fichaje, baja y rumor confirmado hasta el momento

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

JNE proclamará este domingo 17 los resultados de la primera vuelta: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían al balotaje

Tribunal electoral fija como fecha máxima para que los JEE proclamen los resultados descentralizados este sábado 16. Magistrados revisarán dichas actas

JNE proclamará este domingo 17 los resultados de la primera vuelta: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían al balotaje

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP del 14 de mayo de 2026

Cuatro sismos de magnitudes entre 3.6 y 4.0 se registraron hoy en Perú, según el Instituto Geofísico del Perú. Los movimientos, percibidos en Lima, Arequipa y Junín, no dejaron daños, pero reafirman la alta sismicidad del país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP del 14 de mayo de 2026

Federico Salazar le pide ‘vueltita’ a Valeria Piazza y provoca incómoda reacción en Verónica Linares

El intento de baile de Valeria Piazza terminó generando una reacción inesperada en el estudio de América Noticias y un blooper que no pasó desapercibido para la audiencia

Federico Salazar le pide ‘vueltita’ a Valeria Piazza y provoca incómoda reacción en Verónica Linares
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE proclamará este domingo 17 los resultados de la primera vuelta: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían al balotaje

JNE proclamará este domingo 17 los resultados de la primera vuelta: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían al balotaje

Elecciones 2026: canciller pide a peruanos en el exterior ser miembros de mesa y participar en la segunda vuelta

Resultados ONPE al 99.982% EN VIVO: Roberto Sánchez supera a López Aliaga y ya se define el segundo lugar

En los próximos días el PJ podría confirmar la sentencia contra María Caruajulca por omisión de funciones

Reelección de Jeri Ramón en la UNMSM depende de que Congreso y Ejecutivo oficialicen una ley en menos de 48 horas

ENTRETENIMIENTO

Federico Salazar le pide ‘vueltita’ a Valeria Piazza y provoca incómoda reacción en Verónica Linares

Federico Salazar le pide ‘vueltita’ a Valeria Piazza y provoca incómoda reacción en Verónica Linares

Edwin Aurora exige prueba de paternidad a su hijo Álvaro y le pide dejar de usar su apellido

Susan Villanueva en contra de romance de Melcochita con joven de 22 años: “No estoy de acuerdo por la edad”

Milett Figueroa se pronuncia sobre el romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda: “Tiene derecho a rehacer su vida”

La Tigresa del Oriente protagoniza campaña internacional de una plataforma de entretenimiento

DEPORTES

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

Mafer Reyes y campeones de surf piden modificar ley para recibir apoyo de la empresa privada para Lima 2027 y Los Ángeles 2028

“Hablé con Christian Cueva y le seduce venir a Sport Boys”, la confesión de Carlos Desio sobre el ‘10′ de Juan Pablo II

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su exigencia: “No hay que desmerecer”