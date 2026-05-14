“Agotamos todas las instancias”: Renovación Popular anuncia que su “lucha” por el supuesto “fraude” ahora será desde el Congreso

(AP Foto/Martín Mejía)

El partido Renovación Popular emitió un comunicado este 14 de mayo en el que afirma que ha agotado todas las instancias legales para denunciar un supuesto fraude electoral durante las Elecciones Generales celebradas el 12 de abril de 2026. La agrupación, liderada por Rafael López Aliaga, sostiene que el proceso no garantizó la transparencia y que las autoridades electorales, en particular el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habrían abdicado de su rol como garantes, aunque hasta la fecha no han presentado pruebas que acrediten la existencia de fraude.

Con el 99,9% de las actas contabilizadas por la ONPE, Roberto Sánchez Palomino de Juntos por el Perú se asegura el segundo puesto con 2.014.668 votos válidos (12,03%), logrando una ventaja de 20.879 sufragios sobre López Aliaga, quien suma 1.993.789 votos (11,91%) y queda fuera de toda posibilidad matemática de alcanzar la segunda vuelta. Solo restan por procesar 17 actas, equivalentes a entre 3.000 y 5.000 votos, insuficientes para revertir la diferencia. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera la contienda y será proclamada como la primera finalista.

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El comunicado de Renovación Popular se difunde poco después de que el JNE y la ONPE anunciaran, en conferencia de prensa, que este sábado 16 de mayo concluirá el conteo y el domingo 17 se proclamará oficialmente a los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

Renovación Popular

Renovación Popular formaliza su rechazo al proceso electoral

En su pronunciamiento, Renovación Popular rechaza la Resolución N° 1122-2026-JNE, alegando que convalida un fraude electoral que, según su versión, habría sido “denunciado y probado” desde el día de la elección. El partido sostiene que el JNE “desconoce su rol de garante” y prioriza el formalismo sobre la autenticidad del sufragio. Critican, además, la cadena de custodia del material electoral y cuestionan la transparencia desde la salida de los paquetes de la ONPE hasta su retorno, aunque en el mismo comunicado reconocen que “no existe evidencia que demuestre lo contrario”.

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El partido indicó que expresa solidaridad con sus votantes y subraya que “agotó todas las instancias” para asegurar que las votaciones reflejaran la voluntad auténtica, libre y secreta de los ciudadanos. Esta declaración se produce en un contexto donde, según la información oficial, la diferencia de votos entre Sánchez y López Aliaga resulta ya insalvable y los organismos electorales han transmitido en directo más de 2.300 audiencias de recuento, en un proceso que ha involucrado la revisión de más de 68.000 actas observadas.

Caricatura de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, con expresión severa y dedo índice levantado frente a urnas de ONPE y JNE, mientras papeles vuelan en un ambiente de tensión política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El JNE y la ONPE ratifican la transparencia y anuncian la proclamación de resultados

En la conferencia conjunta realizada este jueves, el presidente del pleno del JNE, Roberto Burneo, y el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, confirmaron que el próximo domingo 17 de mayo se proclamarán los resultados oficiales de la elección presidencial. El JNE revisará todas las actas de proclamación a partir del sábado 16, garantizando la doble instancia, y notificará a la ONPE para que proceda con la prueba de color y la impresión del material electoral.

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La secretaria general del JNE, Jessica Clavijo Chipoco, informó que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) han gestionado una carga procesal que supera las 68.000 actas observadas y han realizado más de 2.300 audiencias públicas de recuento. Además, desde el 11 de mayo se inició la proclamación descentralizada de resultados, con 47 proclamaciones programadas y solo 13 JEE pendientes de culminar el proceso.

Renovación Popular anuncia su nueva estrategia parlamentaria

Ante la inminente proclamación de los resultados y su exclusión de la segunda vuelta, Renovación Popular declara que continuará su lucha “firmemente desde el Congreso de la República”, con el objetivo de “desmantelar esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”, en referencia a las autoridades electorales.

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El proceso culminará el domingo 17 de mayo, cuando el JNE proclame oficialmente a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta.