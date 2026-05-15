Crisis en San Marcos: ONPE informa que no aplicará voto electrónico en elecciones de rector y vicerrectores previstas para julio

La ONPE confirmó que no podrá brindar el servicio de Voto Electrónico No Presencial (VENP) para las elecciones de la UNMSM programadas para julio de 2026. Composición: Infobae

La decisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) introdujo un nuevo escenario en las elecciones internas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). A menos de dos meses de los comicios para elegir rector y vicerrectores, la entidad electoral informó que no podrá brindar el servicio de Voto Electrónico No Presencial (VENP), solicitado por el Comité Electoral Universitario (CEU) para las jornadas previstas el 8 y 20 de julio de 2026.

El anuncio apareció en medio de un clima de tensión dentro de la universidad. En los últimos días, estudiantes y docentes mantuvieron protestas y medidas de fuerza en la Ciudad Universitaria para exigir que las elecciones se desarrollen de forma presencial. Las manifestaciones surgieron tras cuestionamientos a anteriores procesos virtuales y pedidos de mayor transparencia en la elección de autoridades.

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La comunicación oficial de la ONPE llegó mediante la Carta N.° 002579-2026-GSFP/ONPE, remitida al presidente del Comité Electoral Universitario, Héctor Félix Cerna Maguiña. En el documento, la entidad explicó que las fechas planteadas por la universidad coinciden con actividades relacionadas con las elecciones nacionales de 2026, situación que impide disponer de la capacidad operativa necesaria para implementar el sistema de sufragio digital.

El pronunciamiento también se produjo cuando el calendario electoral sanmarquino avanza hacia etapas decisivas. El plazo para la inscripción de candidaturas a rector y vicerrectores vence el 16 de mayo, mientras distintos sectores universitarios mantienen posiciones enfrentadas sobre la modalidad de votación que debería aplicarse en el proceso.

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ONPE descarta brindar el servicio de voto electrónico

La ONPE señaló que la solicitud presentada por el Comité Electoral Universitario recibió evaluación técnica por parte de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE). Tras el análisis, la institución concluyó que no podrá atender el requerimiento de implementación del VENP para las elecciones universitarias programadas en julio.

Según el documento emitido el 12 de mayo de 2026, las fechas coinciden con actividades vinculadas a los procesos electorales nacionales previstos para el próximo año. La entidad precisó que esa situación limita la disponibilidad operativa necesaria para desplegar el sistema de voto electrónico no presencial.

El oficio también incluyó disculpas por los inconvenientes que la decisión pudiera ocasionar en la organización de los comicios internos de la universidad. La comunicación lleva la firma digital de Lidia Hermelinda Flores Jesfen, gerente de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios.

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La respuesta institucional surgió tras la consulta formulada mediante el Oficio N.° 000050-2026-CEU-AU-OCPTAUCU/UNMSM, enviado por el Comité Electoral Universitario.

Comunicado de la ONPE

Protestas dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El anuncio de la ONPE coincidió con la continuidad de las protestas en la Ciudad Universitaria de San Marcos. Estudiantes mantienen la toma del campus como medida de rechazo frente a la posibilidad de que las elecciones universitarias se desarrollen mediante mecanismos virtuales.

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Los sectores movilizados exigen que la elección de rector y vicerrectores se realice de forma presencial. Entre los argumentos expuestos aparecen denuncias de presuntas irregularidades registradas en anteriores procesos de votación digital dentro de la universidad.

Las manifestaciones también se relacionan con el debate político alrededor de una propuesta legislativa que podría modificar las condiciones para la participación de autoridades universitarias en los próximos comicios. El tema generó divisiones entre agrupaciones estudiantiles, docentes y representantes políticos vinculados al sistema universitario.

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Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) continúan con la toma del campus universitario en protesta contra un proyecto de ley que busca permitir la reelección inmediata de autoridades. La medida ha generado una respuesta de la rectora Jerí Ramón, quien ha interpuesto una denuncia penal contra los alumnos. Exitosa

Calendario electoral y presión sobre el Congreso

El escenario electoral de la UNMSM permanece condicionado por los tiempos del proceso legislativo. El sábado 16 de mayo vence el plazo máximo para la inscripción de candidatos a rector y vicerrectores, fecha que aparece como un punto clave dentro de la disputa política universitaria.

Según el cronograma mencionado en el contexto del debate, para que la actual rectora Jeri Ramón pudiera beneficiarse de una eventual modificación normativa, el Congreso tendría que aprobar la iniciativa antes del 14 de mayo y el presidente interino José María Balcázar tendría que promulgarla el 15 de mayo.

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El margen temporal resulta reducido debido a que la Constitución establece un plazo de 15 días hábiles para que el Poder Ejecutivo observe o promulgue una ley aprobada por el Parlamento. Si el Ejecutivo no actúa dentro de ese periodo, el Congreso puede proceder con la publicación de la norma, aunque ese mecanismo excedería el calendario electoral sanmarquino.

El intento de aprobar la propuesta durante el Pleno del 7 de mayo no prosperó. En esa sesión, el presidente de la Comisión de Educación solicitó un cuarto intermedio y la votación quedó suspendida. Pese a ello, varios congresistas expresaron respaldo al proyecto.

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Debate político alrededor de la reforma universitaria

El contexto político también incluye cuestionamientos hacia sectores parlamentarios que promueven cambios en el sistema universitario. Edgar Tello, impulsor del proyecto legislativo mencionado en el debate, figura entre los congresistas que respaldan iniciativas dirigidas a reducir las competencias de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Esa postura coincide con posiciones expresadas previamente por la rectora saliente Jeri Ramón. La discusión sobre el futuro de la Sunedu se convirtió en uno de los ejes del conflicto político universitario durante los últimos años.

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Decana Jerí Ramón recibió la semana pasada una condecoración por parte del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. Foto: UNMSM

En medio de esa coyuntura, la semana pasada Ramón recibió una condecoración de parte del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. El hecho generó nuevas reacciones dentro de la comunidad universitaria mientras continúa la discusión sobre la organización de las elecciones y la modalidad de votación que finalmente aplicará la universidad.