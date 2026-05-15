Copa de la Liga peruana 2026: grupos, fixture, formato, canal TV y todo lo que debes saber del novedoso campeonato

Los organizadores de la Copa de la Liga han dado a conocer todos los detalles del torneo que enfrentará a los equipos de la Liga 1 y de la Liga 2. Crédito: X Copa Caliente de la Liga.

La organización de la Copa de la Liga ha oficializado los grupos, el fixture y el formato de competición para su próxima edición, definiendo una estructura competitiva de alto nivel. Para la distribución de los 34 equipos participantes, los organizadores se basaron en un ranking de mérito encabezado por Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima, quienes partirán como cabezas de serie.

Además, con el fin de optimizar la logística y fomentar las rivalidades regionales, se aplicó un criterio de proximidad geográfica para terminar de conformar las series, garantizando un torneo dinámico y accesible para las hinchadas de todo el país.

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En cuanto a los incentivos, la organización confirmó que el certamen otorgará premios de gran relevancia para los clubes en disputa. El campeón no solo recibirá una importante bonificación económica para fortalecer sus arcas institucionales, sino que también obtendrá una ventaja competitiva determinante de cara al futuro: dos puntos de bonificación en la tabla acumulada de la Liga 1 2027.

Copa de la Liga 2026 contará con la presencia de 34 equipos provenientes de la Liga 1 y la Liga 2. Crédito: X Copa de la Liga.

Grupos de la Copa de la Liga 2026

La organización ha definido el formato de clasificación para los octavos de final de la Copa de la Liga. En los grupos integrados por cuatro equipos, accederán a la siguiente fase los dos primeros lugares de forma directa. Por su parte, en las series de tres clubes, solo el líder asegurará su cupo, mientras que los dos mejores segundos de entre todos los grupos de tres completarán el cuadro de los 16 mejores del certamen.

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Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.

Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén.

Grupo C: UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba.

Grupo D: Universitario, Atlético Grau y Pirata FC.

Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas.

Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional.

Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC.

Grupo H: FBC Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica.

Grupo I: Sport Boys, Academia Cantolao y Universidad San Martín.

Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI.

Grupos confirmados de la Copa de la Liga 2026.

Fixture de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026

Fecha 1

Grupo A: Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético / César Vallejo vs. Alianza Lima

Grupo B: ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos

Grupo C: Deportivo Llacuabamba vs. UTC

Grupo D: Pirata FC vs. Universitario

Grupo E: Unión Minas vs. ADT / Alianza UDH vs. Sport Huancayo

Grupo F: Deportivo Binacional vs. Cienciano / Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC

Grupo G: Ayacucho FC vs. Los Chankas CYC

Grupo H: Bentín Tacna vs. FBC Melgar

Grupo I: Universidad San Martín vs. Sport Boys

Grupo J: Estudiantil CNI vs. Unión Comercio / Comerciantes FC vs. Sporting Cristal

Fecha 2

Grupo A: Alianza Atlético vs. César Vallejo / Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima

Grupo B: Juan Pablo II College vs. ADA Jaén

Grupo C: FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba

Grupo D: Atlético Grau vs. Pirata FC

Grupo E: ADT vs. Alianza UDH / Unión Minas vs. Sport Huancayo

Grupo F: Cienciano vs. Deportivo Garcilaso / Deportivo Binacional vs. Cusco FC

Grupo G: Santos FC vs. Ayacucho FC

Grupo H: CD Moquegua vs. Bentín Tacna

Grupo I: Academia Cantolao vs. Universidad San Martín

Grupo J: Unión Comercio vs. Comerciantes FC / Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal

Fecha 3

Grupo A: César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci / Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Grupo B: Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II College

Grupo C: UTC vs. FC Cajamarca

Grupo D: Universitario vs. Atlético Grau

Grupo E: Alianza UDH vs. Unión Minas / Sport Huancayo vs. ADT

Grupo F: Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional / Cusco FC vs. Cienciano

Grupo G: Los Chankas CYC vs. Santos FC

Grupo H: FBC Melgar vs. CD Moquegua

Grupo I: Sport Boys vs. Academia Cantolao

Grupo J: Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI / Sporting Cristal vs. Unión Comercio

Fixture de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Crédito: X Copa de la Liga.

Formato de la Copa de la Liga 2026

Una vez definidos los 16 mejores, la competición seguirá el siguiente orden:

Octavos y Cuartos de Final: Se disputarán en llaves predefinidas a partido único . La localía en octavos será para el club con mejor ubicación en su grupo; en cuartos, para quien haya sido local menos veces en las fases previas.

Semifinales: Esta instancia será la única que se juegue en partidos de ida y vuelta .

Final: El título se definirá en un partido único organizado íntegramente por la LFPP.

En total, se disputarán 17 partidos de alta tensión donde los ingresos y gastos operativos de cada encuentro corresponderán al club que ejerza la condición de local, salvo en la final definitiva.

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Cabe destacar que la fase de grupos se jugará entre el 11 y el 29 de junio, seguidas por una fase final que incluye octavos de final del 10 al 12 de julio, cuartos de final del 25 al 27 de agosto, semifinales del 23 de setiembre al 8 de octubre y la gran final programada para el 15 de noviembre.

Formato de la Copa de la Liga 2026. Crédito: X Copa de la Liga.

¿Qué canal transmitirá la Copa de la Liga peruana?

La Copa de la Liga peruana será transmitida por la señal de ’streaming’ de ’Bicolor +’, la plataforma de YouTube oficial de la Federación Peruana de Fútbol. Esta opción permitirá llevar los partidos a una audiencia masiva en todo el país y facilitará el acceso a través de dispositivos móviles y computadoras, ampliando el alcance del torneo.

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