Perú Deportes

Copa de la Liga peruana 2026: grupos, fixture, formato, canal TV y todo lo que debes saber del novedoso campeonato

La organización del evento confirmó que el campeón recibirá un importante premio económico, así como dos puntos para la tabla acumulada de la Liga 1 2027

Guardar
Google icon
Los organizadores de la Copa de la Liga han dado a conocer todos los detalles del torneo que enfrentará a los equipos de la Liga 1 y de la Liga 2. Crédito: X Copa Caliente de la Liga.

La organización de la Copa de la Liga ha oficializado los grupos, el fixture y el formato de competición para su próxima edición, definiendo una estructura competitiva de alto nivel. Para la distribución de los 34 equipos participantes, los organizadores se basaron en un ranking de mérito encabezado por Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima, quienes partirán como cabezas de serie.

Además, con el fin de optimizar la logística y fomentar las rivalidades regionales, se aplicó un criterio de proximidad geográfica para terminar de conformar las series, garantizando un torneo dinámico y accesible para las hinchadas de todo el país.

PUBLICIDAD

En cuanto a los incentivos, la organización confirmó que el certamen otorgará premios de gran relevancia para los clubes en disputa. El campeón no solo recibirá una importante bonificación económica para fortalecer sus arcas institucionales, sino que también obtendrá una ventaja competitiva determinante de cara al futuro: dos puntos de bonificación en la tabla acumulada de la Liga 1 2027.

Copa de la Liga 2026 contará con la presencia de 34 equipos provenientes de la Liga 1 y la Liga 2. Crédito: X Copa de la Liga.
Copa de la Liga 2026 contará con la presencia de 34 equipos provenientes de la Liga 1 y la Liga 2. Crédito: X Copa de la Liga.

Grupos de la Copa de la Liga 2026

La organización ha definido el formato de clasificación para los octavos de final de la Copa de la Liga. En los grupos integrados por cuatro equipos, accederán a la siguiente fase los dos primeros lugares de forma directa. Por su parte, en las series de tres clubes, solo el líder asegurará su cupo, mientras que los dos mejores segundos de entre todos los grupos de tres completarán el cuadro de los 16 mejores del certamen.

PUBLICIDAD

  • Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.
  • Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén.
  • Grupo C: UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba.
  • Grupo D: Universitario, Atlético Grau y Pirata FC.
  • Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas.
  • Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional.
  • Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC.
  • Grupo H: FBC Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica.
  • Grupo I: Sport Boys, Academia Cantolao y Universidad San Martín.
  • Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI.
Grupos confirmados de la Copa de la Liga 2026.
Grupos confirmados de la Copa de la Liga 2026.

Fixture de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026

Fecha 1

  • Grupo A: Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético / César Vallejo vs. Alianza Lima
  • Grupo B: ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos
  • Grupo C: Deportivo Llacuabamba vs. UTC
  • Grupo D: Pirata FC vs. Universitario
  • Grupo E: Unión Minas vs. ADT / Alianza UDH vs. Sport Huancayo
  • Grupo F: Deportivo Binacional vs. Cienciano / Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC
  • Grupo G: Ayacucho FC vs. Los Chankas CYC
  • Grupo H: Bentín Tacna vs. FBC Melgar
  • Grupo I: Universidad San Martín vs. Sport Boys
  • Grupo J: Estudiantil CNI vs. Unión Comercio / Comerciantes FC vs. Sporting Cristal

Fecha 2

  • Grupo A: Alianza Atlético vs. César Vallejo / Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima
  • Grupo B: Juan Pablo II College vs. ADA Jaén
  • Grupo C: FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba
  • Grupo D: Atlético Grau vs. Pirata FC
  • Grupo E: ADT vs. Alianza UDH / Unión Minas vs. Sport Huancayo
  • Grupo F: Cienciano vs. Deportivo Garcilaso / Deportivo Binacional vs. Cusco FC
  • Grupo G: Santos FC vs. Ayacucho FC
  • Grupo H: CD Moquegua vs. Bentín Tacna
  • Grupo I: Academia Cantolao vs. Universidad San Martín
  • Grupo J: Unión Comercio vs. Comerciantes FC / Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal

Fecha 3

  • Grupo A: César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci / Alianza Lima vs. Alianza Atlético
  • Grupo B: Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II College
  • Grupo C: UTC vs. FC Cajamarca
  • Grupo D: Universitario vs. Atlético Grau
  • Grupo E: Alianza UDH vs. Unión Minas / Sport Huancayo vs. ADT
  • Grupo F: Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional / Cusco FC vs. Cienciano
  • Grupo G: Los Chankas CYC vs. Santos FC
  • Grupo H: FBC Melgar vs. CD Moquegua
  • Grupo I: Sport Boys vs. Academia Cantolao
  • Grupo J: Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI / Sporting Cristal vs. Unión Comercio
Fixture de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Crédito: X Copa de la Liga.
Fixture de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Crédito: X Copa de la Liga.

Formato de la Copa de la Liga 2026

Una vez definidos los 16 mejores, la competición seguirá el siguiente orden:

  • Octavos y Cuartos de Final: Se disputarán en llaves predefinidas a partido único. La localía en octavos será para el club con mejor ubicación en su grupo; en cuartos, para quien haya sido local menos veces en las fases previas.
  • Semifinales: Esta instancia será la única que se juegue en partidos de ida y vuelta.
  • Final: El título se definirá en un partido único organizado íntegramente por la LFPP.

En total, se disputarán 17 partidos de alta tensión donde los ingresos y gastos operativos de cada encuentro corresponderán al club que ejerza la condición de local, salvo en la final definitiva.

Cabe destacar que la fase de grupos se jugará entre el 11 y el 29 de junio, seguidas por una fase final que incluye octavos de final del 10 al 12 de julio, cuartos de final del 25 al 27 de agosto, semifinales del 23 de setiembre al 8 de octubre y la gran final programada para el 15 de noviembre.

Formato de la Copa de la Liga 2026. Crédito: X Copa de la Liga.
Formato de la Copa de la Liga 2026. Crédito: X Copa de la Liga.

¿Qué canal transmitirá la Copa de la Liga peruana?

La Copa de la Liga peruana será transmitida por la señal de ’streaming’ de ’Bicolor +’, la plataforma de YouTube oficial de la Federación Peruana de Fútbol. Esta opción permitirá llevar los partidos a una audiencia masiva en todo el país y facilitará el acceso a través de dispositivos móviles y computadoras, ampliando el alcance del torneo.

Temas Relacionados

Copa de la LigaLiga 1Liga 2peru-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau: partido en el Monumental por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Un plantel superado por los malos resultados saldrá al campo del Monumental para dar inicio a la recuperación. Jorge Araujo dejará la banca al final de las acciones. Héctor Cúper asume las riendas

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau: partido en el Monumental por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Domingo Dianderas medirá fuerzas con Universitario de Deportes: día, hora y lugar del insólito partido amistoso

El reciente campeón distrital de Chincha Alta visita a los ‘cremas’ en Lima, en un cotejo preparatorio que permitirá al equipo auriverde medirse ante un rival exigente y fortalecer su plantel con fichajes de renombre

Domingo Dianderas medirá fuerzas con Universitario de Deportes: día, hora y lugar del insólito partido amistoso

Cenaida Uribe revela cómo cambió la decisión de Flavia Montes y concretó su fichaje a Alianza Lima: “Estuvimos distanciadas”

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ confirmó la incorporación de la central nacional para la próxima temporada, tras el rechazo de hace dos años, y aseguró que trabajará para que recupere su mejor nivel

Cenaida Uribe revela cómo cambió la decisión de Flavia Montes y concretó su fichaje a Alianza Lima: “Estuvimos distanciadas”

San Martín negocia el fichaje de Emily Zinger y confirma contactos con indirecta: “Yo no hablo de porcentajes”

Yudy Balcázar, gerenta deportiva de San Martín, aseguró conversaciones con la opuesta estadounidense para sumarla de cara a la próxima temporada

San Martín negocia el fichaje de Emily Zinger y confirma contactos con indirecta: “Yo no hablo de porcentajes”

Héctor Cúper explica el estilo que implementará en Universitario: “Tengo sistemas, pero hay que tener un plan ‘B’ e incluso me puedo adaptar”

El longevo entrenador argentino, de 70 años, ha resumida en una amplia rueda de prensa todo lo que quiere volcar en Ate. También fue muy enfático en la relación con el plantel. “El trato arranca desde una base, que es el equipo”, aclaró

Héctor Cúper explica el estilo que implementará en Universitario: “Tengo sistemas, pero hay que tener un plan ‘B’ e incluso me puedo adaptar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026: cuándo se proclaman los resultados oficiales y qué falta para confirmar candidatos

Segunda vuelta 2026: cuándo se proclaman los resultados oficiales y qué falta para confirmar candidatos

Keiko Fujimori rechaza debatir en Chota: “Roberto Sánchez no es de allí, vive en San Borja. Que el JNE ponga las condiciones”

“Me enfrenté hasta lo último”: Rafael López Aliaga admite su derrota electoral tras gritos de fraude, insultos y llamado a insurgencia

Cambio del jefe del INPE: Ministerio de Justicia envía a José Balcázar propuesta de relevo y solo resta la firma presidencial

Funcionario del Ministerio de Justicia fue arrestado por mafia de cobro de cupos en Gamarra: cartera lo despidió tras operativo

ENTRETENIMIENTO

Melcochita niega usar Viagra en vivo y su joven pareja lo confirma con fuerte confesión íntima: “Me siento bien”

Melcochita niega usar Viagra en vivo y su joven pareja lo confirma con fuerte confesión íntima: “Me siento bien”

Novia de André Carrillo toma drástica decisión tras exponer presunta infidelidad del futbolista

Roly Ortiz enfrenta una nueva batalla tras su amputación: complicaciones en la pierna derecha preocupan a su familia

Carlos Alcántara se une a Once Machos, el equipo de fútbol de Aldo Miyashiro: "Siempre me veía yo en este equipo"

Abogada de Christian Cueva desmiente que futbolista no haya pagado el colegio de sus hijos: “La deuda fue generada por Pamela López”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau: partido en el Monumental por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau: partido en el Monumental por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Domingo Dianderas medirá fuerzas con Universitario de Deportes: día, hora y lugar del insólito partido amistoso

Cenaida Uribe revela cómo cambió la decisión de Flavia Montes y concretó su fichaje a Alianza Lima: “Estuvimos distanciadas”

San Martín negocia el fichaje de Emily Zinger y confirma contactos con indirecta: “Yo no hablo de porcentajes”

Héctor Cúper explica el estilo que implementará en Universitario: “Tengo sistemas, pero hay que tener un plan ‘B’ e incluso me puedo adaptar”