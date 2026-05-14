Elecciones 2026: canciller pide a peruanos en el exterior ser miembros de mesa y participar en la segunda vuelta

Canciller Carlos Pareja invitó a María Corina Machado a visitar el Perú y confirmó su apoyo a la democracia en Venezuela. (Foto: Cancillería)

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, exhortó a los peruanos en el extranjero designados como miembros de mesa a participar ya en la organización de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

En un pronunciamiento público durante una visita a la sede del Congreso, el titular de la Cancillería afirmó que “la segunda vuelta va a ser pronto, que acudan los miembros de mesa y que acudan también la mayor cantidad de peruanos (en el exterior); que se organicen en grupos, muchos de ellos viven lejos de la circunscripción que les toca votar, que se organicen”.

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El llamado a las urnas en el extranjero se realizó en el marco de un diálogo con el congresista Rospigliosi, con quien habló sobre la situación de peruanos en Rusia, quienes habrían sido llevado a ese país con engaños para luchar en la guerra contra Ucrania.

Autoridades de la ONPE supervisan la llegada y el escrutinio de los primeros votos y actas de peruanos residentes en el extranjero, crucial para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Composición: Infobae Perú / Cancillería)

Peruanos en Rusia y riesgo en conflicto

Según explicó el canciller, “también hemos conversado con el presidente del Congreso sobre el tema de los ciudadanos peruanos que están en Rusia peleando en la guerra con Ucrania. Es una cosa lamentable y nosotros estamos muy, muy preocupados”.

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El ministro Pareja se dirigió a los jóvenes peruanos e hizo un nuevo llamado a desconfiar de las supuestas ventajas de los contratos para viajar a Rusia. “No firmen estos documentos, no vayan allá, porque además una vez que van a Rusia les exigen entregar sus pasaportes”, advirtió. Explicó que muchos podrían dejarse atraer por promesas económicas que jamás se cumplirían y que terminarían enviándolos al frente.

Adicionalmente, Pareja anunció que sostendrá conversaciones junto al embajador de Rusia en el Perú para que la delegación rusa asuma un rol activo ante el problema de los migrantes nacionales movilizados en combate.

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Así votaron los peruanos en el extranjero

Este martes 12 de mayo, elJurado Electoral Especial Lima Centro 2oficializó los cómputos luego de revisar actas observadas y recibir el consolidado final de laOficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El proceso incluyó más de 2.500 mesas instaladas en distintos continentes, aunque 48 no llegaron a funcionar por problemas logísticos y falta de personal. // Video: TVPeru Noticias

En este escenario, los resultados confirman una tendencia que ya se perfilaba en el conteo preliminar: Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, lideró la votación internacional con el 24,9% de votos válidos, seguido por Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, en un proceso que también evidenció altos niveles de ausentismo y votos no válidos entre los connacionales residentes en el exterior.

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De acuerdo con el reporte final de la ONPE, al 100% de actas contabilizadas, los resultados del voto en el extranjero quedaron de la siguiente manera:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) : 76.881 votos ( 24,9% )

Keiko Fujimori : 17,0%

Carlos Álvarez: 11,8%

Estos resultados posicionan al candidato de Renovación Popular como el preferido entre los ciudadanos peruanos fuera del territorio nacional, consolidando una ventaja significativa frente a sus principales competidores.

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