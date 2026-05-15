Cenaida Uribe revela cómo cambió la decisión de Flavia Montes y concretó su fichaje a Alianza Lima: “Estuvimos distanciadas”

La jefa del equipo 'blanquiazul' contó cómo logró retomar contacto con la central y cerrar su fichaje para la temporada 2026/27. (Video: Movistar Deportes)

Alianza Lima continúa moviéndose en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley y uno de los nombres más importantes que sumará a su plantel será el de Flavia Montes. Luego de que en los últimos días trascendiera el acuerdo entre ambas partes, la jefa del equipo ‘blanquiazul’, Cenaida Uribe, confirmó públicamente la incorporación de la central nacional y contó detalles de cómo se dio la negociación.

En conversación con el programa ‘Se Formaron Las Parejas’ de Movistar Deportes, la dirigente explicó que la búsqueda de una central peruana se convirtió en prioridad para el club de cara a la campaña 2026/27, especialmente ante la incertidumbre por la continuidad de Maricarmen Guerrero dentro del plantel.

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“Teníamos que contratar una central nacional, porque teníamos solamente a Diana de la Peña, Clarivett Yllescas y una de las chicas no estaba segura y no quería (Maricarmen). Entonces, había una posibilidad de llamar a Flavia y la llamé. Le dije: ‘Quiero hablar contigo, si te interesa venir a Alianza’. Me respondió que sí. Conversamos y ya, así se dio”, relató Uribe.

La directiva ‘íntima’ también reveló que las conversaciones avanzaron con mucha rapidez y que el acuerdo quedó prácticamente encaminado tras una reunión personal entre ambas. “La negociación fue bien rápida. Nos juntamos una noche, conversamos y a los cuatro días ya estábamos firmando”, comentó Cenaida, dejando en claro que hubo buena disposición de parte de la jugadora desde el inicio de las conversaciones.

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Cenaida Uribe confirmó la incorporación de Flavia Montes a Alianza Lima. Crédito foto: Prensa USMP

La llegada de Flavia Montes a la institución de La Victoria representa uno de los movimientos más importantes del mercado nacional, considerando que se trata de una voleibolista con experiencia en selección peruana y pasado exitoso en clubes protagonistas de la Liga Peruana de Vóley.

El distanciamiento que lograron superar

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las declaraciones de Uribe fue la revelación sobre el vínculo que mantenía con la jugadora antes de concretar el fichaje. La dirigente contó que ambas estuvieron distanciadas durante un tiempo, aunque finalmente lograron recomponer la relación.

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“La conozco desde que tiene 17 años, desde hace mucho tiempo. Habíamos estado un poco distanciadas, pero ya conversamos. Estoy contenta”, señaló, asegurando que la negociación se dio en buenos términos.

Cabe recordar que años atrás Alianza Lima ya había intentado incorporar a Flavia Montes. Incluso, la propia Cenaida Uribe llegó a asegurar públicamente que el fichaje estaba “al 90%”, aunque finalmente la central no aceptó la propuesta y terminó fichando por San Martín. Sin embargo, el panorama cambió completamente para esta temporada y ambas partes lograron llegar a un acuerdo para concretar la llegada de la central al vigente tricampeón nacional.

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Flavia Montes jugó las últimas dos temporadas en la Universidad San Martín. Crédito: FPV

El objetivo de recuperar su mejor nivel

Más allá del fichaje, Uribe también explicó cuál será el principal objetivo del club con Montes durante la próxima campaña. La dirigente aseguró que Alianza Lima buscará ayudar a la central a recuperar el nivel que mostró en sus mejores temporadas con Regatas Lima. “Me gustaría y le he dicho a ella que lo ideal sería que recupere su nivel, porque creo que nunca recuperó el nivel que tuvo con Regatas”, sostuvo.

Además, reveló que el club tendrá especial cuidado con el aspecto físico de la jugadora, especialmente por los problemas en la rodilla que arrastró en las últimas temporadas. “También le dije que vamos a apostar todo por ella. Vamos a trabajar el tema de la rodilla, recuperarla bien, no forzar nada y que recupere su nivel”, añadió.

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Con la incorporación de Flavia Montes, Alianza Lima sigue reforzando un plantel que buscará mantenerse como protagonista en la Liga Peruana de Vóley y defender el título conseguido en la última temporada.