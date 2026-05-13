Pamela López y Christian Cueva: las polémicas declaraciones del futbolista provocan un nuevo enfrentamiento legal entre la expareja

Ilustración acuarela muestra a Pamela López y Christian Cueva enfrentados en un contexto legal, con balanza y mazo de justicia difuminados al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disputa entre Pamela López y Christian Cueva sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del futbolista en “Amor y Fuego”. Su aparición en el programa no solo reavivó los cuestionamientos sobre la relación entre ambos, sino que también generó un inmediato cruce de versiones y réplicas, colocando otra vez en el centro de la escena el futuro de sus hijos y la dinámica familiar tras la separación.

Las palabras de Cueva, centradas en denuncias por alienación parental, obstáculos para compartir momentos con sus hijos y conflictos económicos, tuvieron una respuesta contundente de López desde “La Granja VIP Perú”.

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El conflicto escaló nuevamente al plano judicial y mediático, con acusaciones cruzadas y la intervención de abogados y familiares, mientras las medidas de protección se mantienen vigentes.

El enfrentamiento legal entre Pamela López y Christian Cueva IG

Acusaciones de alienación parental y obstáculos en el vínculo familiar

Durante su intervención en televisión, Christian Cueva denunció que enfrenta graves dificultades para mantener la relación con sus hijos. El futbolista aseguró que Pamela López ha ejercido “alienación parental” e incluso presentó audios en los que los menores manifiestan rechazo hacia él y su actual pareja, Pamela Franco.

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“Ella les hace creer que mi relación terminó por Pamela Franco. No estoy de acuerdo con cómo se llevó la situación con mis hijos, tengo cosas por mostrar que las tengo guardadas por mis hijos.Yo sí creo que mis hijos han sufrido alienación parental por parte de su madre“, expresó Cueva.

En otro pasaje de la entrevista, relató que no le dejaron ver a su hijo el día de su cumpleaños pese a qu él se presentó afuer a del acasa donde ellos viven.

“Bueno, como ven, estoy regresando porque estuve esperando a mis hijosy ya sé que están aquí, porque la verdad deseo verlos, es el cumpleaños de mi menor hijo y de mis hijas…Estoy acá nuevamente, pero ellos se comunican por WhatsApp… le dijeron que no me quería ver”, dijo en un video que grabó ese mismo día.

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El escándalo continúa: Christian Cueva acusa a Pamela López de manipular a sus hijos. El futbolista asegura tener pruebas y ya inició un proceso legal por tenencia y violencia psicológica.

Cueva afirmó que la dinámica familiar se ha visto alterada por la influencia de su expareja, lo que, según su testimonio, ha deteriorado el vínculo paterno-filial. El futbolista sostuvo que su interés es preservar la relación con sus hijos, pero que las circunstancias lo han impedido en reiteradas oportunidades.

Denunció a la madre de Pamela López

El conflicto no solo involucra a la expareja, sino que se extiende a la familia de Pamela López. Christian Cueva acusó a Beatriz Solórzano, madre de López, de bloquear su acceso a la hija menor cuando esta se encontraba enferma.

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“Regresé el sábado para ver el tema de mis hijos. Entra una llamada del doctor Zamora al doctor Zamir (Villaverde) diciéndole que mi hija estaba mal de salud y que necesitaban para una clínica. Cuando Zamir me dice, inmediatamente dije: ‘Voy a verla, yo llevo a mi hija a la clínica’. Llegué y no me dejaron verla”, dijo en vivo.

La defensa legal de Cueva señaló que a raíz de estos hechos se presentaron denuncias formales por violencia psicológica y una demanda de tenencia.

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El deportista aseguró que tomó acciones legales contra la abuela de la menor por la decisión que tomó en una emergencia | TikTok

La abogada de Cueva insistió en que estas restricciones se han repetido y que afectan el desarrollo emocional de los menores. “Le negó el acceso. (...) además, manda a la menor a decirle ‘Papá no te quiere ver’. (...) Christian ha mostrado en videos que comparte con sus hijos y todo está bien. Consideramos que esto es violencia psicológica y alienación parental ejercida también por la madre de la señora Pamela López”, explicó la abogada.

Debate por una deuda y aclaraciones públicas

Durante la entrevista, Christian Cueva abordó el tema de una deuda de 80.000 soles reclamada por la madre de Pamela López. El futbolista sostuvo: “Se le pagó, Rodrigo (González), de la manera como me entregó el dinero. En efectivo, se lo di. Yo cumplí”.

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Aunque los conductores del programa le exigieron pruebas documentales, Cueva se mantuvo firme en su versión y aseguró que el asunto está cerrado desde su perspectiva.

El futbolista Christian Cueva se defiende en una entrevista en 'Amor y Fuego' y asegura que ya le pagó el préstamo a la mamá de su aún esposa, Pamela López. Afirma que entregó el dinero en efectivo, pero los conductores lo cuestionan por la falta de pruebas. Video: TikTok @riclatorrez

El tema económico sumó otro elemento de tensión a la disputa pública y familiar. Cueva insistió en que cumplió con su palabra y que no existen deudas vigentes con la familia de su expareja.

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La respuesta de Pamela López desde “La Granja VIP Perú”

En la edición del 12 de abril, la producción de ‘La Granja VIP’ decidió que Pamela López tenga una conversación telefónica con su hija mayor, quien quería tener algunas respuestas para tomar decisiones legales en medio de las declaraciones de Christian Cueva.

Tras esta conversación en la que López ya debe estar enterada de lo que dijo su expareja en televisión, tomó la palabra en el programa y dejó claro su posición frente a lo sucedido.

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“Temo por la vida de mi hija, de mi madre, temo por mis hijos, pero sé que como siempre, yo, mamá gallina, voy a salir al frente y voy a pelear mis propias batallas”, dijo bastante quebrada, pero firme. La expareja del futbolista expresó su inquietud por el bienestar de su familia y remarcó que su prioridad es proteger a los menores.

La participante de ‘La Granja VIP’ recibió una llamada de su hija mayor para tomar decisiones frente a las acciones legales que ha impuesto el futbolista | La Granja VIP

La participante del programa explicó que continuará trabajando para sostener a su familia y que asumirá ambos roles en la crianza de sus hijos.