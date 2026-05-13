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Suheyn Cipriani entre las favoritas del MGI All Stars: “Una mujer camaleónica”, dice missólogo internacional

La representante peruana alista sus maletas para viajar a Tailandia en busca de la tan ansiada corona internacional

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Retratos divididos: Un hombre con chaqueta gris y gafas de sol a la izquierda; Suheyn Cipriani, con cabello oscuro y atuendo negro, sonríe sentada a la derecha
Suheyn Cipriani, considerada una de las favoritas en MGI All Stars por su versatilidad, y otra persona sonriente aparecen en una imagen.

La modelo y presentadora Suheyn Cipriani ha sido anunciada como la representante de Perú en la primera edición del Miss Grand International All Stars, certamen que reúne a exreinas de belleza de distintas naciones.

La organización oficial del concurso destacó en redes sociales a la candidata peruana, resaltando: “Suheyn Cipriani es una presentadora de televisión y presentadora de podcast peruana, actualmente estudia Psicología. Ella tiene experiencia tanto en las etapas de desfiles nacionales como internacionales, lo que trae confianza y fuertes habilidades de comunicación a su desempeño”.

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El nombre de Suheyn Cipriani ha ganado notoriedad en el circuito internacional de belleza tras ser incluida en el grupo de favoritas por especialistas en concursos, según reportes de la organización del Miss Grand International.

Imagen dividida que muestra a Suheyn Cipriani, con cabello oscuro y aretes brillantes, a la izquierda; a la derecha, el logotipo dorado "MGI ALL STARS COMING SOON" sobre fondo negro
Suheyn Cipriani, candidata al MGI All Stars, posa con elegancia mientras revela los desafíos de su campaña sin el esperado apoyo de amigos influencers.

Ramiro Barrio, missólogo y creador de contenido especializado en certámenes, incluyó a la representante peruana en el top 6 de su lista personal, lo que ha incrementado la expectativa sobre su desempeño en Tailandia.

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“Esta niña ha tendido un crecimiento abismal. Se nota el trabajo, la disciplina, una mujer camaleónica y que definitivamente es la definición de una All Stars”, expresó Barrio al justificar su selección.

La representante peruana alista sus maletas para viajar a Tailandia en busca de la tan ansiada corona internacional | TikTok

El especialista subrayó la capacidad de adaptación de Cipriani y su preparación constante como puntos destacados de su candidatura, elementos que la posicionan entre las aspirantes con mayores posibilidades de éxito según análisis de expertos.

¿Cuál es el Top 12 de Ramiro Barrio?

El ranking elaborado por Ramiro Barrio ha generado interés entre los seguidores del Miss Grand International All Stars. Entre las candidatas seleccionadas figuran representantes de diversas regiones, según detalló Barrio en su publicación. La lista incluye a:

  1. Miss Colombia – Vanessa Pulgarín
  2. Miss República Dominicana
  3. Miss Ghana
  4. Miss República Checa
  5. Miss Tailandia
  6. Miss Perú
  7. Miss United Kingdom
  8. Miss Filipinas
  9. Miss Venezuela
  10. Miss Colombia
  11. Miss Ecuador
  12. Miss México
Suheyn Cipriani, Miss Perú, con cabello castaño y vestido color vino, posa en primer plano, mientras un hombre gesticula en la esquina inferior derecha
Suheyn Cipriani, Miss Perú, posa elegantemente mientras un missólogo la señala como una de las favoritas en el MGI All Stars.

La inclusión de Suheyn Cipriani en este listado refuerza la percepción de que la delegación peruana cuenta con una de las participantes más sólidas de la competencia.

Suheyn reveló que sus amigos influencers le dieron la espalda en su campaña para el MGI

En medio del entusiasmo generado por su elección, Suheyn Cipriani compartió con sus seguidores una experiencia personal relacionada con la campaña de votación previa al certamen.

La candidata peruana explicó en una transmisión en vivo que, pese a sus esfuerzos, no consiguió el respaldo esperado de algunos amigos con perfil de influencers para sumar votos en la primera fase del Miss Grand International All Stars. Esta etapa definía el acceso de solo tres candidatas a una cena exclusiva de bienvenida.

“La verdad me sorprende porque yo le he escrito a algunos amigos influencers y pues. Yo escribí a los que pensaba que me iban a apoyar, en realidad que no me apoyaron. Igual no me gusta pedir favores a nadie, así que no pasa nada”, declaró Cipriani durante la transmisión.
Primer plano de Suheyn Cipriani con cabello oscuro, maquillaje en ojos y labios, apoyando su mano en la mejilla, mirando ligeramente hacia abajo
Suheyn Cipriani expresa su decepción por el rechazo de sus amigos influencers a apoyar su campaña para el MGI All Star, revelando que a pesar de escribirles, no recibió respaldo.

La situación evidenció la importancia de las redes sociales y el apoyo digital en concursos internacionales, así como los desafíos que enfrentan las candidatas al buscar movilizar respaldos en línea.

Pese al traspié inicial, Cipriani recibió mensajes de aliento de parte de su comunidad, quienes la animaron a continuar su preparación de cara a la competencia en Tailandia. La modelo y presentadora mantiene su enfoque en demostrar sus habilidades y proyectar una imagen versátil ante el jurado y el público internacional.

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