Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 11 de mayo

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,43 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de -0,03%. Dow Jones
En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -2,06%, mientras que en el último año su valor ha caído un -6,16%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos ocho días, reflejando una presión sostenida sobre la moneda local.
La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,62%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,2%, lo que sugiere un periodo de relativa estabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 11 de mayo
La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior
‘Momias extraterrestres de Nazca’: EE.UU. revela archivos secretos sobre ovnis y esta es su conclusión del caso
Los documentos desclasificados confirman que el caso presentado en México por Jaime Maussan fue revisado por autoridades estadounidenses, quienes determinaron que los restos no ofrecían validez científica
¿Créditos sin banco? BaaS en la mira: SBS busca regular acceso masivo a préstamos por apps y fintech
Por primera vez, Perú ha puesto a consulta un reglamento para regular el uso del Banking as a Service, mientras avanza con la regulación del Open banking. ¿Cómo afectará al usuario?
Candidatos, aportes cuestionados y fondos públicos: el desorden financiero de Juntos por el Perú sancionado por la ONPE
La ONPE sancionó a Juntos por el Perú tras detectar S/ 17,000 de origen desconocido en su campaña. Excandidatos como Alberto Morote figuran como aportantes, pero aseguran que nunca donaron dinero al partido
Trágico choque en la Panamericana Sur deja dos muertos y 12 heridos en VES: conductor con 17 mil soles en papeletas huyó
Una aparente carrera entre una combi y un bus terminó en tragedia este lunes en la Panamericana Sur a la altura de un paradero informal conocido como Capilla
MÁS NOTICIAS