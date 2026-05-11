Perú

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 11 de mayo

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,43 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de -0,03%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -2,06%, mientras que en el último año su valor ha caído un -6,16%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos ocho días, reflejando una presión sostenida sobre la moneda local.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,62%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,2%, lo que sugiere un periodo de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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