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Christian Cueva acusa a Pamela López de alienación parental y muestra pruebas en vivo en ‘Amor y Fuego’

El futbolista peruano sorprendió al presentar presuntas pruebas de la influencia negativa de la madre de sus hijos durante una intensa entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre

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Tres personas en un set de televisión: un hombre con barba al teléfono, Christian Cueva viendo su móvil, y una mujer con blusa amarilla a la derecha
Christian Cueva denuncia en televisión nacional que sus hijos sufren alienación parental por parte de Pamela López, madre de los menores. (Video 'Amor y Fuego')

Christian Cueva protagonizó uno de los momentos más impactantes de la semana en el espectáculo peruano al presentarse en el programa ‘Amor y Fuego’ y lanzar una grave acusación contra Pamela López, madre de sus tres hijos: la acusó de ejercer alienación parental en perjuicio de los menores.

Christian Cueva estuvo en entrevista exclusiva con 'Amor y Fuego' donde acusó a Pamela López de alienación parental con sus hijos, en contra de Pamela Franco, su actual pareja. El futbolista se acercó a Rodrigo González y Gigi Mitre para mostrar los audios que tiene como evidencia. Video: TikTok @josepastord

Para respaldar su versión, el futbolista mostró en vivo un video a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, cuyo contenido no fue difundido al aire por tratarse de imágenes de menores de edad, pero que generó una reacción de sorpresa en ambos presentadores.

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“Ella les hace creer que mi relación terminó por Pamela Franco. No estoy de acuerdo con cómo se llevó la situación con mis hijos, tengo cosas por mostrar que las tengo guardadas por mis hijos. Yo sí creo que mis hijos han sufrido alienación parental por parte de su madre“, declaró el popular ‘Aladino’ con firmeza.

Las pruebas que presentó Cueva

La abogada del futbolista, Medaly Barrientos, explicó que cuentan con imágenes que evidenciarían la situación, aunque aclaró que no podían ser difundidas en televisión por involucrar a menores.

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“Hemos podido detectar, con imágenes, situaciones evidentes. Son niños de 6, 7 y 10 años que se expresan de una persona y saben toda la situación: ‘Papá, te quieren por tu plata’, ‘Deja a esa mujer’, ‘Mi mamá me ha dicho que tú me dejaste’. Son situaciones que a Christian como padre le preocupan. Es parte de un proceso legal que estamos siguiendo", afirmó la letrada.

Tres personas en un estudio de televisión. Christian Cueva, en el centro, toca su oreja. A la derecha, una mujer sonríe y sostiene un teléfono. A la izquierda, un hombre observa sorprendido
El futbolista peruano mostró un video a los conductores de 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitre, como prueba de la presunta manipulación emocional a sus hijos. (Video 'Amor y Fuego')

En el momento más tenso de la entrevista, Cueva se levantó de su asiento para mostrarle personalmente el video a Rodrigo González. El conductor, tras escuchar lo que el menor decía en las imágenes, no ocultó su sorpresa.

“¿De dónde puede sacar una información así alguien menor? Es una información que una persona de esa edad no puede manejar, con unos términos que no debería manejar”, comentó. Y detalló: "‘Papá es malo, papá se ha ido con otra mujer, se ha ido con Pamela Franco’. Con nombre y apellido".

Un detalle que llamó especialmente la atención fue cuando la abogada aclaró que en el video el menor afirma: “Mi mamá me ha dicho”. Gigi Mitre, tras escuchar la descripción del material, señaló: “Podría entender lo que dice la doctora, si hay más de este tipo, de que sí hay alienación parental”.

Un año sin ver a sus hijos

Cueva también reveló que estuvo un año sin poder ver a sus hijos, un período que describió como especialmente difícil. “Pasé un año sin verlos, pasé un año donde estuve con mucha ansiedad, no estuve concentrado en lo mío y me dolía mucho”, expresó visiblemente afectado.

El futbolista Christian Cueva se defiende en una entrevista en 'Amor y Fuego' y asegura que ya le pagó el préstamo a la mamá de su aún esposa, Pamela López. Afirma que entregó el dinero en efectivo, pero los conductores lo cuestionan por la falta de pruebas. Video: TikTok @riclatorrez

El futbolista explicó que intentó mantener contacto con los menores a través de un iPad que tenían, pero que eventualmente ese vínculo también se cortó. “Ellos tenían su iPad, trataba de comunicarme con ellos en todo momento, pero al final le borraron todos los números míos, le bloquearon el iPad y no pude tener contacto“, relató.

Sobre el régimen de visitas, Cueva señaló que las condiciones establecidas son muy restrictivas y que al intentar coordinar los encuentros con 48 horas de anticipación, siempre recibía alguna excusa. Ante la pregunta directa de Rodrigo González sobre si creía que Pamela López lo estaba castigando a través de sus hijos, el futbolista respondió levantándose a mostrar el video.

Acciones legales en curso

Además de las acusaciones de alienación parental, Cueva también reveló que tomó acciones legales contra la madre de Pamela López, Beatriz Solórzano, por considerar que no se le permite ver a sus hijos pese a contar con un régimen de visitas. Su abogada confirmó que presentaron una demanda de tenencia y una denuncia por violencia psicológica y alienación parental ante la comisaría de San Isidro.

Christian Cueva en pantalla dividida con un recibo de 80,000 soles y una foto circular de Pamela López junto a su madre
Christian Cueva niega deuda de S/ 80 mil con Beatriz Solórzano y asegura que ya pagó el dinero en efectivo.

Cueva también desmintió haber tenido una orden de alejamiento de sus hijos, acusación que circuló en medios. "Siempre se habló de que yo tenía una orden de alejamiento de mis hijos, que es totalmente falso. Nunca fue verdad, hay cosas que se dicen porque nunca mostraron un documento", afirmó.

Las declaraciones del futbolista han reavivado el debate sobre su situación familiar, mientras Pamela López permanece en el encierro de ‘La Granja VIP’ y no ha podido responder directamente a las acusaciones. El caso sigue en manos de los abogados.

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