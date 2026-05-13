¿Perú es un buen país para emigrar en 2026? Este es el puesto que ocupa en el ranking mundial

Una pareja y amigos se reúnen para debatir destinos de emigración, con mapas y banderas de Perú, Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo y México en un tablero, evaluando documentos y pasaportes en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir dónde construir una nueva vida es hoy una de las decisiones más complejas para millones de personas en el mundo. Las presiones económicas, los cambios en las políticas migratorias y nuevas prioridades en torno a la familia, el bienestar y la comunidad están transformando la forma en que se planifica la emigración. Para aportar claridad en ese contexto, Remitly Global Inc. publicó el Índice de Inmigración 2026, un análisis exhaustivo que evaluó 82 países a través de 34 indicadores clave agrupados en 16 categorías, utilizando fuentes internacionales como el Banco Mundial, las universidades de Yale y Columbia y la OCDE, entre otras.

El resultado confirma el dominio de las potencias europeas en el ranking general, aunque el análisis por categorías revela que algunas naciones de América Latina superan a gigantes económicos en indicadores específicos. Perú ocupa el puesto 59 con una puntuación total de 34,5 sobre 100.

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Qué evalúa el índice y cómo se califica

El ranking no incorpora variables relacionadas con visados, dado que los requisitos varían según el país de origen del solicitante y su perfil profesional. En cambio, analiza aspectos que definen la calidad de vida real de un inmigrante: empleo, seguridad, ingresos, acceso a servicios financieros, medioambiente, conectividad, sanidad, transporte público, costo de vida, educación, apoyo familiar y bienestar general.

Cada país recibe una puntuación en función de su desempeño relativo en cada categoría. La escala máxima es de 100 puntos, aunque ningún país alcanzó ese umbral. El índice también incorpora el poder del pasaporte, la felicidad mundial, el trilema energético y la presencia de sitios UNESCO como indicadores complementarios de atractivo migratorio.

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Una familia se reúne en casa para discutir amistosamente sus opciones de emigración, analizando los pros y contras de vivir en países como Perú, Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo y México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mejores países del mundo para emigrar en 2026

Suiza lidera el ranking con 60,77 puntos, desplazando a Islandia al segundo lugar (60,24). Luxemburgo se mantiene tercero con 60,12 puntos. Australia sube seis posiciones hasta el cuarto lugar (59,05 puntos), impulsada por puntuaciones destacadas en sanidad, felicidad y calidad medioambiental. Alemania también avanzó seis escalones hasta el quinto lugar, gracias a su solidez en sanidad, medioambiente y seguridad energética.

El ascenso más llamativo del año es el de España, que sube hasta el décimo lugar con 56,10 puntos, gracias al bajo costo del cuidado infantil, permisos parentales generosos y una amplia oferta educativa internacional. Estados Unidos se ubica en el séptimo lugar y Canadá en el decimosexto.

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América Latina: Uruguay lidera, Perú en el puesto 59

En la región, Uruguay es el país mejor posicionado con el puesto 41 y 45,6 puntos, seguido de Costa Rica (44, con 40,4 puntos) y México (45, con 40,4 puntos). Brasil ocupa el lugar 46, Chile el 47, Argentina el 50 y Panamá el 51.

Perú se ubica en el puesto 59 con 34,5 puntos, por encima de Colombia (62), Ecuador (64), Bolivia (70) y Cuba (82), que cierra la clasificación latinoamericana con apenas 22,7 puntos.

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Una pareja camina de espaldas tomada de la mano por una calle empedrada en Colonia del Sacramento, Uruguay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo calificó Perú en cada categoría

El análisis detallado de los indicadores de Perú revela fortalezas y debilidades concretas. En el rubro de felicidad mundial, el país obtiene su puntuación más alta con 76,9, lo que lo posiciona favorablemente en bienestar subjetivo. El poder del pasaporte alcanza 74,0 y el trilema energético llega a 79,1, indicador que mide el equilibrio entre seguridad, sostenibilidad y asequibilidad energética.

En acceso bancario, Perú obtiene 35,0 puntos, con una puntuación de 25,0 en documentación y 10,0 en apertura de cuentas. Los sitios UNESCO aportan 21,3 puntos, reflejo del rico patrimonio cultural y natural del país.

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23/01/2026 Perú y Argentina suscriben una declaración conjunta para fortalecer la cooperación bilateral turística. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA MINISTERIO DE TURISMO DE PERÚ

Sin embargo, los indicadores económicos muestran debilidades importantes. El poder adquisitivo alcanza apenas 3,3 puntos, los ingresos medios obtienen 0,0 y el salario mínimo suma solo 1,8 puntos, lo que coloca a Perú en una posición muy baja en el componente de ingresos (22,3 puntos totales). El costo de vida también registra una puntuación baja (14,5), aunque el costo del transporte público resulta relativamente accesible (18,1).

En seguridad, el país obtiene 19,5 puntos en el indicador general, pero la estabilidad política registra una puntuación negativa de -0,7, lo que arrastra el total de seguridad a 18,9 puntos. El sistema sanitario alcanza 21,7 puntos y el sistema educativo, 15,6 puntos.

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En el componente de familia, Perú suma 26,3 puntos, con una puntuación de 15,6 en educación, aunque los indicadores de baja por maternidad (2,2), baja por paternidad (2,4) y colegios internacionales (1,9) muestran márgenes de mejora significativos.

Un estudio realizado por la Municipalidad de Miraflores y la UPC identifica que los turistas extranjeros privilegian las actividades culturales y la cocina local, mientras las experiencias al aire libre y de compras ocupan lugares secundarios en sus preferencias. - Municipalidad de Miraflores

Los destacados de América Latina en categorías específicas

Más allá del ranking general, el análisis por categorías revela que la región es competitiva en aspectos puntuales. Chile se situó en el cuarto puesto mundial en acceso a transporte público, con un 86,5% de cobertura, superando a naciones desarrolladas en movilidad urbana. Cuba y Chile también figuran entre los mejores del mundo en esa categoría.

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Costa Rica se ubicó en el sexto lugar entre los países más felices del mundo, el mejor posicionado fuera de Europa, gracias a su apuesta por la protección del medioambiente, el bienestar comunitario y la sanidad universal. México entró por primera vez en el top diez de felicidad mundial.

Guatemala y Cuba figuran entre los países con las menores tasas de desempleo analizadas en el índice, aunque en el caso cubano el bajo desempleo responde principalmente al peso del empleo público y a una estructura del mercado laboral diferente a la de las economías occidentales.

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Los resultados del perfil del turista extranjero evidencian el fuerte atractivo de la cultura, la historia y la comida local en Miraflores, donde sitios como la Huaca Pucllana y el Parque Kennedy encabezan la lista de visitas obligadas. - Municipalidad de Miraflores

Qué determina el mejor destino para emigrar

El índice subraya que no existe un destino perfecto universal: la elección depende de lo que priorice cada persona. Para las familias, la disponibilidad de guarderías asequibles, permisos parentales y educación de calidad puede ser tan determinante como el nivel salarial. Para otros, la existencia de una comunidad internacional consolidada facilita la integración desde el primer día.

“Que Suiza, España, Alemania y Australia hayan subido en el ranking indica que son países donde es más fácil encontrar un buen equilibrio entre trabajo, estabilidad y calidad de vida. La elección depende de lo que priorice cada persona, de su situación familiar y de lo que busque a largo plazo”, señala el informe de Remitly.