Receta de brochetas de pollo y vegetales

Preparar brochetas de pollo y vegetales nunca fue tan fácil. Intensificamos los sabores con ingredientes peruanos clásicos y presentamos una receta que es perfectamente deliciosa y nutritiva, ideal para una parrillada al aire libre o simplemente un almuerzo en familia.

Ingredientes clásicos de la cocina peruana

Las brochetas no son solo deliciosas, sino que son una excelente oportunidad para explorar la rica variedad de ingredientes que ofrece la gastronomía peruana.

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Ingredientes necesarios para 4 porciones:

* 4 filetes de pechuga de pollo

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* 1 zapallito italiano

* 1 berenjena pequeña

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* 1 cebolla blanca mediana

* 1 pimiento

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* 2 cucharadas de aceite

* 4 papas amarillas medianas

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Procedimiento para la elaboración de las brochetas

Preparación del pollo y los vegetales

1. Cortar los filetes de pollo en 12 trozos grandes. Asegúrate de sazonar bien.

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2. Mientras cortas y sazonas el pollo, lava las papas y ponlas a hervir durante 12 a 15 minutos desde agua fría.

Preparación de los vegetales

3. Corta el zapallito italiano y la berenjena en cubos. Luego, corta la cebolla y el pimiento en cuadrados medianos. Colocar todos los vegetales en un bowl, agregar el aceite y mezclar.

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El toque final: armado y cocción de las brochetas

4. Llega la parte divertida: armar las brochetas. Comienza con un corte de berenjena, seguido de cebolla blanca, pimiento, un trozo de pollo y un cubo de zapallito italiano. Repite este paso dos veces por brocheta, hasta terminar con todos los ingredientes.

5. El último paso es llevar las brochetas a la parrilla o sartén y cocinarlas por 4 minutos por lado. Servir acompañado de una papa cortada en rodajas.

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Recuerda que esta receta es apta para personas con alergias a nueces de árbol, frutos secos, cacahuetes y crustáceos. Además, aporta 410,5 kcal por porción, lo que lo convierte en un almuerzo o cena completa y equilibrada.