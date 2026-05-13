Casi 500 distritos a nivel nacional con riesgo “muy alto” frente a incendios forestales

Incendio forestal

Cerca de 500 distritos de Perú han sido clasificados en riesgo muy alto frente a incendios forestales tras la actualización del Plan Multisectorial 2025-2027, plan oficial del gobierno peruano, según el decreto supremo 069-2026-PCM emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros y publicado el fin de semana.

El nuevo documento, que detalla la situación de emergencia ante estos siniestros, incorpora anexos dedicados a las metas físicas y financieras para el presente año, al alcance geográfico de las intervenciones previstas para 2026 y la actual cartera de inversiones, de acuerdo con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.

PUBLICIDAD

La clasificación establece que 488 distritos presentan riesgo muy alto de incendios forestales, entre ellos 65 en Áncash, 62 en Apurímac, 51 en Huánuco y 53 en Puno. Además, 276 distritos han sido identificados en riesgo alto, incluyendo 52 en Áncash, 35 en Amazonas, 31 en Lima, 28 en San Martín, 27 en Cajamarca y 22 en Huancavelica.

Las acciones para enfrentar estos incidentes son coordinadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil, junto con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Ministerio de Cultura y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

PUBLICIDAD

(Foto: COER Arequipa)

¿Cómo prevenir un incendio forestal?

La prevención de incendios forestales requiere la colaboración de la población y el cumplimiento de prácticas responsables en zonas de riesgo. Las autoridades recomiendan evitar el uso de fuego en áreas naturales, especialmente en temporadas secas. Está prohibido quemar residuos agrícolas, pastizales o basura cerca de zonas boscosas, porque una chispa puede originar un incendio de grandes proporciones.

Es fundamental no arrojar colillas de cigarrillos, fósforos ni otros materiales encendidos sobre el suelo, y asegurarse de apagar completamente fogatas o brasas antes de abandonar el lugar. El mantenimiento de cortafuegos y la limpieza regular de vegetación seca alrededor de viviendas y caminos contribuyen a disminuir la propagación del fuego.

PUBLICIDAD

La denuncia oportuna de actividades sospechosas o quemas no autorizadas ante las autoridades locales también es clave para evitar emergencias. La participación en campañas de educación y prevención organizadas por entidades estatales fortalece la capacidad de respuesta de las comunidades y protege los ecosistemas.

(Foto: COER Arequipa)

¿Qué hacer en caso de un incendio forestal?

Mantener la calma y comunicarse de inmediato con las entidades de emergencia.

Alejarse de la zona afectada, utilizando rutas seguras y evitando caminos expuestos al humo o al fuego.

Proteger las vías respiratorias con paños húmedos y cubrir la piel con ropa de manga larga.

No intentar cruzar áreas con llamas ni permanecer en zonas bajas, donde puede acumularse humo.

Prestar atención a las indicaciones de las autoridades locales y no regresar al área afectada hasta recibir autorización oficial.

Preparar un plan familiar de evacuación y tener listos documentos personales, agua, linterna, radio portátil y un botiquín de primeros auxilios.

Ante cualquier emergencia, llamar a los números oficiales de ayuda establecidos por el gobierno.