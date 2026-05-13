Perú

Casi 500 distritos a nivel nacional con riesgo “muy alto” frente a incendios forestales

Según datos presentados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 65 distritos vulnerables se encuentran en la región Áncash y 62 en Apurímac

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Incendio forestal
Incendio forestal

Cerca de 500 distritos de Perú han sido clasificados en riesgo muy alto frente a incendios forestales tras la actualización del Plan Multisectorial 2025-2027, plan oficial del gobierno peruano, según el decreto supremo 069-2026-PCM emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros y publicado el fin de semana.

El nuevo documento, que detalla la situación de emergencia ante estos siniestros, incorpora anexos dedicados a las metas físicas y financieras para el presente año, al alcance geográfico de las intervenciones previstas para 2026 y la actual cartera de inversiones, de acuerdo con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.

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La clasificación establece que 488 distritos presentan riesgo muy alto de incendios forestales, entre ellos 65 en Áncash, 62 en Apurímac, 51 en Huánuco y 53 en Puno. Además, 276 distritos han sido identificados en riesgo alto, incluyendo 52 en Áncash, 35 en Amazonas, 31 en Lima, 28 en San Martín, 27 en Cajamarca y 22 en Huancavelica.

Las acciones para enfrentar estos incidentes son coordinadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil, junto con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Ministerio de Cultura y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

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(Foto: COER Arequipa)
(Foto: COER Arequipa)

¿Cómo prevenir un incendio forestal?

La prevención de incendios forestales requiere la colaboración de la población y el cumplimiento de prácticas responsables en zonas de riesgo. Las autoridades recomiendan evitar el uso de fuego en áreas naturales, especialmente en temporadas secas. Está prohibido quemar residuos agrícolas, pastizales o basura cerca de zonas boscosas, porque una chispa puede originar un incendio de grandes proporciones.

Es fundamental no arrojar colillas de cigarrillos, fósforos ni otros materiales encendidos sobre el suelo, y asegurarse de apagar completamente fogatas o brasas antes de abandonar el lugar. El mantenimiento de cortafuegos y la limpieza regular de vegetación seca alrededor de viviendas y caminos contribuyen a disminuir la propagación del fuego.

La denuncia oportuna de actividades sospechosas o quemas no autorizadas ante las autoridades locales también es clave para evitar emergencias. La participación en campañas de educación y prevención organizadas por entidades estatales fortalece la capacidad de respuesta de las comunidades y protege los ecosistemas.

(Foto: COER Arequipa)
(Foto: COER Arequipa)

¿Qué hacer en caso de un incendio forestal?

  • Mantener la calma y comunicarse de inmediato con las entidades de emergencia.
  • Alejarse de la zona afectada, utilizando rutas seguras y evitando caminos expuestos al humo o al fuego.
  • Proteger las vías respiratorias con paños húmedos y cubrir la piel con ropa de manga larga.
  • No intentar cruzar áreas con llamas ni permanecer en zonas bajas, donde puede acumularse humo.
  • Prestar atención a las indicaciones de las autoridades locales y no regresar al área afectada hasta recibir autorización oficial.
  • Preparar un plan familiar de evacuación y tener listos documentos personales, agua, linterna, radio portátil y un botiquín de primeros auxilios.
  • Ante cualquier emergencia, llamar a los números oficiales de ayuda establecidos por el gobierno.

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