Reportan incendio en refinería de zinc en Cajamarquilla, Huachipa: siniestro habría dejado varios heridos tras explosión

Un incendio de gran magnitud se registró en la refinería de zinc de Cajamarquilla, en Huachipa, tras una explosión en una zona de alta tensión. El siniestro movilizó a varias unidades de bomberos y dejó varios trabajadores heridos con quemaduras. Las autoridades investigan si un cortocircuito habría originado la emergencia. Fuente: Canal N

Un incendio de gran magnitud se registró en la madrugada de este martes en la refinería de zinc Nexa, ubicada en el complejo industrial de Cajamarquilla, Lurigancho-Chosica, al este de Lima. El siniestro, que movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú, fue reportado a las 7:17 de la mañana y obligó a la activación de protocolos de emergencia para evitar la propagación del fuego en una de las productoras de zinc más importantes de Latinoamérica y el mundo.

Según información preliminar difundida por Canal N y la emisora Exitosa, el incendio se originó tras una explosión ocurrida en una de las zonas de alta tensión de la planta, lo que provocó una densa columna de humo visible desde varios puntos del distrito. Las autoridades confirmaron que el siniestro fue controlado poco después de iniciado, aunque la atención se centró en la situación de los trabajadores afectados y en el esclarecimiento de las causas que originaron la emergencia.

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De acuerdo con reportes preliminares, 4 trabajadores resultaron heridos con quemaduras durante el incidente. Personal médico y bomberos acudieron rápidamente al lugar y dispusieron el traslado de los heridos a centros hospitalarios especializados.

Un incendio de gran magnitud se desató en la refinería de zinc Nexa, ubicada en el complejo industrial de Cajamarquilla, Lurigancho-Chosica, Lima, provocando una densa columna de humo visible desde varios puntos. (Foto: Roger García)

Personal de emergencia atendió a heridos durante incendio en refinería de Cajamarquilla

El primer informe, de acuerdo con informes de Canal N y testimonios recogidos en el sitio, indica que los 4 trabajadores presentaron quemaduras de diversa consideración, aunque los bomberos precisaron que no revisten gravedad.

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Por su parte, Exitosa informó que 2 ambulancias ingresaron a la refinería para evacuar a los afectados, quienes recibieron atención de personal especializado en emergencias industriales. La emisora resaltó la magnitud de la refinería y la rápida respuesta de los servicios médicos tras el incidente.

Hasta el cierre de esta edición, no se registraron fallecidos, y el estado de salud de los trabajadores se encuentra bajo observación. Representantes del Cuerpo General de Bomberos del Perú aseguraron que el protocolo de atención permitió estabilizar la situación y limitar el alcance de las lesiones. La empresa aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado detallado de los afectados.

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Hipótesis preliminar apunta a cortocircuito como detonante de incendio

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación, aunque las primeras hipótesis, recogidas por Canal N, apuntan a un cortocircuito en una subestación eléctrica como posible detonante de la explosión inicial. El incendio se habría producido en una zona crítica de la planta, lo que obligó a una rápida intervención del personal de seguridad interna y de los bomberos.

Bomberos y personal de emergencia atienden un gran incendio con densa columna de humo y llamas en la refinería de zinc Nexa en Cajamarquilla. (Composición: Infobae Perú)

Según el Cuerpo General de Bomberos del Perú, el incendio fue reportado como un “siniestro por equipos eléctricos con energía”, lo que motivó el despliegue de al menos cinco unidades especializadas para evitar su propagación. El ingreso de los bomberos a la planta se produjo tras una breve demora, ya que inicialmente el acceso fue restringido por la seguridad de la empresa, una situación que también experimentó el patrullero policial, según reportó Exitosa.

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La investigación sobre el origen exacto del incendio se mantiene en curso y las autoridades han solicitado la colaboración de la empresa para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la relación directa entre la explosión del horno y el supuesto cortocircuito en la subestación eléctrica, por lo que se espera un pronunciamiento técnico en las próximas horas.

Osinergmin despliega fiscalización tras incendio en refinería de Cajamarquilla

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que, tras el incendio reportado en la refinería de Cajamarquilla, ubicada en Lurigancho-Chosica, desplegó “de inmediato a su equipo de fiscalización en el lugar” para atender la emergencia. La entidad recordó que la planta es considerada “la mayor fundición de zinc de Latinoamérica” y señaló que sus especialistas vienen evaluando el impacto del siniestro en las operaciones del complejo industrial.

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Asimismo, el organismo supervisor indicó que verificará “el cumplimiento de la normativa de seguridad por parte del operador” como parte de las diligencias iniciadas tras la explosión e incendio registrados en la planta. Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso de “velar por la seguridad y la transparencia en todas las actividades del sector” energético y minero.

Comunicado oficial de Nexa sobre el incidente

La empresa minera y metalúrgica Nexa difundió un comunicado oficial sobre el incendio registrado en las instalaciones industriales de la refinería de Cajamarquilla. La compañía informó que el incendio fue controlado y precisó que cuatro personas resultaron afectadas, entre ellas un trabajador propio y tres empleados de la empresa contratista Hitachi, que realizaba labores en la zona al momento del incidente.

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La empresa minera y metalúrgica Nexa emitió un comunicado oficial tras el incendio registrado en su refinería de Cajamarquilla. La compañía informó que el siniestro fue controlado oportunamente y precisó que cuatro personas resultaron afectadas, entre ellas un trabajador propio y tres empleados de la contratista Hitachi que realizaban labores en la zona. Según el pronunciamiento, tres de los afectados fueron trasladados a un centro de salud donde se encuentran estables, mientras que la cuarta persona recibió atención en el lugar. Fuente: Canal N

Según el comunicado, tres de los afectados fueron trasladados a un centro de salud para su evaluación y atención médica, donde se encuentran estables, mientras que la cuarta persona recibió atención en el lugar. Nexa aseguró que acompaña de cerca el proceso de recuperación y brinda soporte a las familias de los trabajadores. Como medida preventiva, se llevó a cabo la evacuación oportuna de los empleados que se encontraban en las áreas involucradas, manteniéndose un monitoreo permanente de la situación en la unidad industrial.

Desde el inicio de la emergencia, la empresa activó los protocolos de seguridad y emergencia, con la intervención de sus brigadas internas y el apoyo del Cuerpo General de Bomberos del Perú. Nexa informó que las causas del incidente continúan bajo investigación y que se están elaborando los informes requeridos para las autoridades competentes.

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