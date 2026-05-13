Toma de San Marcos: ¿por qué protestan los estudiantes de la UNMSM?

Desde una reja encadenada, un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos expone una serie de graves acusaciones contra la rectora Jeri Ramón, incluyendo corrupción, intentos de privatización, fraude electoral y enriquecimiento ilícito, instando a impedir su reelección. X: Laura Vásquez

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tomó las tres puertas principales de la ciudad universitaria la tarde del martes 12 de mayo, en pleno aniversario 475 de la Decana de América, para rechazar un proyecto de ley que habilitaría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores en las universidades públicas del país.

La protesta fue convocada y coordinada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM). Alrededor de las 5 p.m., estudiantes tomaron la puerta 2 del campus. Las movilizaciones internas se extendieron luego a las puertas 1 y 3. A las 8 p.m. llegó la Policía Nacional al lugar, sin que se registraran incidentes de gravedad. Los manifestantes también reportaron la presencia de personas ajenas a la comunidad universitaria que, según denunciaron, habrían sido contratadas para amedrentarlos.

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Estudiantes de la Decana de América se declaran en pie de lucha y toman las instalaciones del campus. La medida de fuerza se da en rechazo a una ley que afecta la autonomía universitaria, justo durante las celebraciones por el aniversario de la institución. Canal N

El blanco de la protesta es el Proyecto de Ley N.° 12736, presentado en el Congreso de la República por el legislador Edgar Tello como autor principal, con la coautoría de José Luna, Isabel Cortez, Digna Calle, Guido Bellido y Francis Paredes. La iniciativa modifica el artículo 66 de la Ley Universitaria (Ley 30220) y permitiría que los actuales titulares de rectorados y vicerrectorados postulen a un periodo adicional de manera inmediata, algo que la norma vigente prohíbe.

Los estudiantes bautizaron la iniciativa como la “Ley Jerí”, en referencia directa a la rectora de San Marcos, Jerí Ramón, a quien señalan como la principal beneficiaria. Ramón visitó el Congreso días atrás para recibir los saludos institucionales por el aniversario de la universidad, y el proyecto fue introducido en ese contexto.

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La iniciativa fue exonerada de dictamen por la Junta de Portavoces, lo que le permitió saltarse el análisis de la Comisión de Educación y llegar directamente al Pleno. El 7 de mayo, la propuesta de devolver el proyecto a comisiones fue rechazada por 47 votos —provenientes de Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso— y quedó en cuarto intermedio. La votación podría retomarse este jueves 14 de mayo.

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron las instalaciones del campus el 12 de mayo en señal de protesta, con pancartas visibles en la entrada. ( CHNM Perú en X.com)

El cronograma electoral de San Marcos convierte este jueves en una fecha límite de facto. El plazo para inscribir candidatos al rectorado de la universidad vence el sábado 16 de mayo. Si el Pleno aprueba el proyecto el jueves y es promulgado el viernes, Ramón quedaría habilitada para inscribirse como candidata el mismo sábado, amparada en una ley recién publicada. Su mandato concluye en julio de 2026.

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El rechazo al proyecto no se circunscribe a San Marcos. 20 universidades nacionales y la Junta Nacional de Rectores de Universidades Públicas emitieron pronunciamientos formales en contra. Las bancadas de Juntos por el Perú y la Bancada Socialista retiraron sus firmas de la iniciativa tras el impacto político de las protestas.

Estudiantes se organizan

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) emite un llamado a la comunidad estudiantil y al público peruano para apoyar con donaciones físicas y monetarias su jornada de lucha. (Facebook)

La FUSM articuló tres exigencias concretas: el archivamiento del PL N.° 12736, la realización de elecciones presenciales para el proceso de rectorado —los estudiantes acusan que la modalidad virtual facilita la suplantación de votos— y la eliminación del incremento de la valla electoral, que consideran diseñado para perjudicar a listas de la oposición interna.

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Ante la perspectiva de una ocupación prolongada del campus, la FUSM publicó un comunicado en redes sociales para pedir la solidaridad de la comunidad universitaria y del pueblo peruano. A través de la puerta 2 de la ciudad universitaria, los manifestantes reciben donaciones de alimentos, galletas de soda, agua embotellada, mantas, carpas, colchonetas, tela para banderolas, pintura y brochas. La federación también convocó a una jornada de olla común para este miércoles 13 de mayo, con desayuno a las 8 a.m. y almuerzo al mediodía, y habilitó canales de donación vía yape para sostener la protesta.