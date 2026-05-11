Perú

Christian Cueva anuncia que estará en entrevista en ‘Amor y Fuego’: “Llegó el día”

El futbolista sorprendió anunciando su aparición en el espacio de Willax, luego de varias diferencias con los conductores

Guardar
Google icon
Composición de dos imágenes: a la izquierda, Rodrigo González y Gigi Mitre sonriendo en un set de TV; a la derecha, Christian Cueva con gafas de sol en un coche
El futbolista Christian Cueva confirmó su participación en el programa "Amor y Fuego" junto a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, generando gran expectativa entre la audiencia.

El futbolista Christian Cueva comunicó que participará hoy en el programa ‘Amor y Fuego’ para responder públicamente a las críticas que ha recibido sobre su vida personal y su vínculo con Pamela Franco. El anuncio de su presencia en el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre generó expectativa entre los seguidores del programa y la farándula local.

La relación entre Cueva y los presentadores de Willax ha estado marcada por la polémica. En diferentes ocasiones, el deportista manifestó su rechazo a los comentarios de los conductores sobre aspectos de su vida fuera de las canchas. El propio futbolista ha dejado claro que no comparte las opiniones expresadas en el set del programa y ha preferido mantenerse al margen de los debates mediáticos.

PUBLICIDAD

A través de un mensaje en redes sociales, Christian Cueva confirmó su participación en la entrevista. “Rodrigo, Gigi, llegó el día. Hoy estaré en Amor y Fuego respondiendo todas sus preguntas”, expresó el futbolista, dejando abierta la posibilidad de abordar los temas que han sido motivo de controversia en el pasado.

El futbolista sorprendió anunciando su aparición en el espacio de Willax, luego de varias diferencias con los conductores | Instagram

La producción de Willax promocionó la entrevista, la cual está prevista para las 2.30 pm, con imágenes de adelanto que rápidamente circularon en las plataformas digitales del canal. El retorno de Cueva a un espacio de espectáculos se produce luego de meses de distancia y silencio ante las críticas públicas.

El interés por la aparición de Cueva se explica en la serie de enfrentamientos verbales y comentarios cruzados con los presentadores de ‘Amor y Fuego’. La audiencia espera que el futbolista aclare su postura y ofrezca su versión de los hechos que lo han convertido en uno de los protagonistas recurrentes de la prensa de entretenimiento.

PUBLICIDAD

Las declaraciones que brinde el jugador podrían marcar un nuevo capítulo en su relación con los medios y con los propios conductores. La expectativa por lo que suceda en la emisión de hoy se mantiene alta entre los seguidores del espacio y los aficionados al fútbol.

Primer plano de Christian Cueva, un hombre con cabello oscuro y gafas de sol reflectantes, vistiendo una chaqueta gris, dentro de un vehículo
Christian Cueva, el conocido futbolista, se graba en un automóvil mientras anuncia su esperada entrevista en el programa televisivo "Amor y Fuego", generando expectación entre sus seguidores.

La vez que Christian Cueva explotó con Amor y Fuego y terminó pidiendo disculpas

En marzo de 2025, Christian Cueva protagonizó un fuerte cruce con Rodrigo González y Gigi Mitre durante una llamada en vivo al programa “Amor y Fuego”.

El futbolista fue consultado sobre temas personales, especialmente sobre su relación familiar. Desde el inicio mostró molestia por el tipo de preguntas y cuestionó el trabajo periodístico de los conductores.

La discusión escaló cuando Rodrigo González criticó su comportamiento fuera de las canchas y su estado físico. Cueva respondió con comentarios sobre la relevancia del programa y el aporte social de los conductores. Gigi Mitre intervino para recordarle declaraciones previas, lo que aumentó la tensión.

Christian Cueva tuvo fuerte enfrentamiento en vivo con Rodrigo González y Gigi Mitre: “¿Para qué conversar?”. | Amor y Fuego.

El intercambio expuso el conflicto entre la vida privada de los personajes públicos y el interés del público. Cueva defendió su privacidad y los conductores insistieron en su derecho a preguntar.

Días después, Cueva ofreció disculpas públicas en el pódcast “Enfocados”. Reconoció que se exaltó y que no supo manejar la situación. Expresó arrepentimiento y pidió disculpas a González y Mitre, aclarando que no quiso faltarles el respeto.

Los conductores aceptaron las disculpas, señalaron que no había animosidad personal y defendieron su labor periodística.

Temas Relacionados

Christian CuevaAmor y Fuegoperu-entretenimiento

Más Noticias

Ministro Luis Arroyo afirma que un indulto al expresidente Pedro Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”

El titular del Minjus afirmó que a día de hoy no se encuentra en trámite ningún recurso legal que solicite un indulto a favor del expresidente Pedro Castillo

Ministro Luis Arroyo afirma que un indulto al expresidente Pedro Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”

Resultados ONPE al 100%: ¿Qué falta para llegar al conteo final de votos y conocer quién pasará a segunda vuelta?

A casi un mes de la primera vuelta del 12 de abril, el JNE estima que los resultados definitivos de la elección presidencial estarán disponibles pronto. Con el 99,6% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez mantiene una ventaja sobre Rafael López Aliaga, pero la proclamación oficial aún depende de la resolución de las actas observadas por los Jurados Electorales Especiales

Resultados ONPE al 100%: ¿Qué falta para llegar al conteo final de votos y conocer quién pasará a segunda vuelta?

El último adiós a Juan Martínez, vigilante que perdió la vida tras ser arrollado por conductora ebria

La familia de Juan Martínez despidió al trabajador de seguridad, cuya muerte, provocada por una conductora ebria con licencia vencida, generó reclamos por justicia y cuestionamientos a la respuesta de las autoridades

El último adiós a Juan Martínez, vigilante que perdió la vida tras ser arrollado por conductora ebria

Giuseppe Benignini, exnovio de Michelle Soifer, cuenta que estuvo a punto de morir en atentado en República Dominicana

El recordado ‘Principito’ se mostró sorprendido por lo que había pasado y aseguró que salió del país para resguardar su integridad

Giuseppe Benignini, exnovio de Michelle Soifer, cuenta que estuvo a punto de morir en atentado en República Dominicana

¿Adiós a los conciertos en la Costa Verde? La advertencia de la Marina de Guerra ante este tipo de eventos

Las autoridades marítimas han señalado que varios recintos fueron construidos sin autorización en terrenos destinados a áreas verdes, lo que dificulta la evacuación y pone en peligro a los asistentes ante emergencias

¿Adiós a los conciertos en la Costa Verde? La advertencia de la Marina de Guerra ante este tipo de eventos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Luis Arroyo afirma que un indulto al expresidente Pedro Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”

Ministro Luis Arroyo afirma que un indulto al expresidente Pedro Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”

Resultados ONPE al 100%: ¿Qué falta para llegar al conteo final de votos y conocer quién pasará a segunda vuelta?

ONPE al 99.663% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Fuerza Popular rechaza teoría de supuesto “fraude electoral”, pero no descarta aliarse con el partido que la impulsa

Ministerio Público investiga más de 70 denuncias por irregularidades en la ONPE durante las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Giuseppe Benignini, exnovio de Michelle Soifer, cuenta que estuvo a punto de morir en atentado en República Dominicana

Giuseppe Benignini, exnovio de Michelle Soifer, cuenta que estuvo a punto de morir en atentado en República Dominicana

Melcochita confronta a Monserrat Seminario luego de llamarlo ‘doble cara’: “No me valoraba, yo le daba todo”

Tiktoker Ángel Ramírez termina con un corte en la frente luego de ser agredido en una discoteca en Trujillo

Valery Revello anuncia que será madre por tercera vez: “Hace varios meses soñamos contigo”

Darinka Ramírez molesta por pedido de reducción de pensión de alimentos de Jefferson Farfán: “Él tiene una vida de lujos”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs Sport Boys HOY: partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Sport Boys HOY: partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Héctor Cúper llega a Universitario con expreparador físico de Boca Juniors que entrena la mente: “Si la cabeza no te acompaña, el rendimiento no aparece”

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

¿Fernanda Tomé deja San Martín? El futuro incierto de la brasileña: “Todos tenemos nuestros ciclos”

“Compito conmigo misma”: Mirian Patiño y su defensa del premio a mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley en medio del debate