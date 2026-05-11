Christian Cueva anuncia que estará en entrevista en ‘Amor y Fuego’: “Llegó el día”

El futbolista Christian Cueva confirmó su participación en el programa "Amor y Fuego" junto a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, generando gran expectativa entre la audiencia.

El futbolista Christian Cueva comunicó que participará hoy en el programa ‘Amor y Fuego’ para responder públicamente a las críticas que ha recibido sobre su vida personal y su vínculo con Pamela Franco. El anuncio de su presencia en el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre generó expectativa entre los seguidores del programa y la farándula local.

La relación entre Cueva y los presentadores de Willax ha estado marcada por la polémica. En diferentes ocasiones, el deportista manifestó su rechazo a los comentarios de los conductores sobre aspectos de su vida fuera de las canchas. El propio futbolista ha dejado claro que no comparte las opiniones expresadas en el set del programa y ha preferido mantenerse al margen de los debates mediáticos.

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A través de un mensaje en redes sociales, Christian Cueva confirmó su participación en la entrevista. “Rodrigo, Gigi, llegó el día. Hoy estaré en Amor y Fuego respondiendo todas sus preguntas”, expresó el futbolista, dejando abierta la posibilidad de abordar los temas que han sido motivo de controversia en el pasado.

El futbolista sorprendió anunciando su aparición en el espacio de Willax, luego de varias diferencias con los conductores | Instagram

La producción de Willax promocionó la entrevista, la cual está prevista para las 2.30 pm, con imágenes de adelanto que rápidamente circularon en las plataformas digitales del canal. El retorno de Cueva a un espacio de espectáculos se produce luego de meses de distancia y silencio ante las críticas públicas.

El interés por la aparición de Cueva se explica en la serie de enfrentamientos verbales y comentarios cruzados con los presentadores de ‘Amor y Fuego’. La audiencia espera que el futbolista aclare su postura y ofrezca su versión de los hechos que lo han convertido en uno de los protagonistas recurrentes de la prensa de entretenimiento.

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Las declaraciones que brinde el jugador podrían marcar un nuevo capítulo en su relación con los medios y con los propios conductores. La expectativa por lo que suceda en la emisión de hoy se mantiene alta entre los seguidores del espacio y los aficionados al fútbol.

Christian Cueva, el conocido futbolista, se graba en un automóvil mientras anuncia su esperada entrevista en el programa televisivo "Amor y Fuego", generando expectación entre sus seguidores.

La vez que Christian Cueva explotó con Amor y Fuego y terminó pidiendo disculpas

En marzo de 2025, Christian Cueva protagonizó un fuerte cruce con Rodrigo González y Gigi Mitre durante una llamada en vivo al programa “Amor y Fuego”.

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El futbolista fue consultado sobre temas personales, especialmente sobre su relación familiar. Desde el inicio mostró molestia por el tipo de preguntas y cuestionó el trabajo periodístico de los conductores.

La discusión escaló cuando Rodrigo González criticó su comportamiento fuera de las canchas y su estado físico. Cueva respondió con comentarios sobre la relevancia del programa y el aporte social de los conductores. Gigi Mitre intervino para recordarle declaraciones previas, lo que aumentó la tensión.

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Christian Cueva tuvo fuerte enfrentamiento en vivo con Rodrigo González y Gigi Mitre: “¿Para qué conversar?”. | Amor y Fuego.

El intercambio expuso el conflicto entre la vida privada de los personajes públicos y el interés del público. Cueva defendió su privacidad y los conductores insistieron en su derecho a preguntar.

Días después, Cueva ofreció disculpas públicas en el pódcast “Enfocados”. Reconoció que se exaltó y que no supo manejar la situación. Expresó arrepentimiento y pidió disculpas a González y Mitre, aclarando que no quiso faltarles el respeto.

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Los conductores aceptaron las disculpas, señalaron que no había animosidad personal y defendieron su labor periodística.