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Christian Cueva aclara polémica deuda de S/ 80 000 con la madre de Pamela López: "Ya le pagué la deuda a la abuela de mis hijos"

El futbolista salió al frente de las acusaciones y aseguró haber saldado el préstamo con Beatriz Solórzano, afirmando que todo se pagó en efectivo y desmintiendo los rumores que circulaban desde hace meses

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Christian Cueva en pantalla dividida con un recibo de 80,000 soles y una foto circular de Pamela López junto a su madre
Christian Cueva niega deuda de S/ 80 mil con Beatriz Solórzano y asegura que ya pagó el dinero en efectivo.

Christian Cueva salió al frente para desmentir una de las acusaciones más comentadas de los últimos meses: que tenía una deuda pendiente de aproximadamente S/ 80 mil con la madre de Pamela López, Beatriz Solórzano. El futbolista apareció en el programa ‘Amor y Fuego’ junto a su abogado y fue directo al responder sobre el tema, asegurando que el dinero ya fue pagado.

El futbolista Christian Cueva se defiende en una entrevista en 'Amor y Fuego' y asegura que ya le pagó el préstamo a la mamá de su aún esposa, Pamela López. Afirma que entregó el dinero en efectivo, pero los conductores lo cuestionan por la falta de pruebas. Video: TikTok @riclatorrez

“Se le pagó, Rodrigo (González), de la manera como me entregó el dinero. En efectivo, se lo di. Yo cumplí”, afirmó el jugador ante ‘Peluchín’ y Gigi Mitre. Cueva explicó que se enteró de la deuda por los medios de comunicación y que nunca recibió un recibo por la devolución, debido a que en ese momento “todo pasaba por las manos de Pamela López”.

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Una deuda que generó polémica durante meses

El caso había sido ampliamente expuesto por Pamela López, quien en distintos medios y redes sociales acusó a Cueva de no devolver el préstamo que su madre le hizo en enero de 2023, cuando el futbolista atravesaba una urgencia financiera. El monto inicial fue de S/ 80 mil, aunque con el paso del tiempo y los intereses acumulados, la cifra habría superado los S/ 100 mil.

Pamela López denunció que su madre firmó una letra como garantía del pago y que la urgencia de la devolución estaba vinculada a la salud de Beatriz Solórzano, quien necesitaba el dinero para medicamentos y exámenes médicos. La también conductora acusó a Cueva de ignorar los mensajes y llamadas de su madre, y de haber prometido pagar “en pocos días” sin cumplir.

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Cueva, por su parte, insistió en que la situación se ha distorsionado con el tiempo. “Yo mi dinero o mi sueldo no lo percibí en Perú, pero yo sí cumplí”, sostuvo, descartando que exista un monto pendiente.

El futbolista Christian Cueva sorprende al revelar en una entrevista para 'Amor y Fuego' que está pagando una deuda de 5.5 millones de dólares a la FIFA. Explica el origen del problema contractual y cómo lo está afrontando para continuar su carrera. Video: TikTok @riclatorrez

Acciones legales y la disputa por los hijos

Más allá de la deuda, Cueva también reveló en la entrevista que tomó acciones legales contra la madre de Pamela López, Beatriz Solórzano, por considerar que no se le permite ver a sus hijos pese a contar con un régimen de visitas. “Sí, efectivamente he tomado esta acción porque realmente me siento preocupado, triste a la vez, porque no se me permite ver a mis hijos”, declaró el futbolista.

El jugador contó que incluso recibió una llamada alertándolo sobre el delicado estado de salud de una de sus hijas, lo que lo llevó a viajar de inmediato para verla. Su abogado explicó que ya presentaron una demanda de tenencia para que Cueva pueda compartir más tiempo con sus hijos, y que también interpusieron una denuncia por violencia psicológica y alienación parental contra Beatriz Solórzano en la comisaría de San Isidro.

La defensa como padre

En la misma entrevista, Cueva también respondió a las acusaciones sobre el cumplimiento de sus obligaciones económicas hacia sus hijos. El futbolista aseguró que siempre ha estado al día con los pagos y que no necesita una demanda para asumir sus responsabilidades.

“Yo siempre he cumplido, por eso es que tengo muy buena relación con el colegio de mis hijos. Siempre he cumplido con los pagos, la movilidad, siempre llevaba víveres”, afirmó.

Pamela López exige que Christian Cueva pague deuda familiar: “Ojalá sean esos 80 mil dólares para mi mamá”. Infobae Perú / Captura TV - Willax

“Yo no necesito una demanda de alimentos para cumplir con mis hijos o para darles lo mejor dentro de mis posibilidades”, añadió, insistiendo en que el proceso legal no refleja su conducta como padre.

La relación con Pamela Franco

Cueva también fue consultado sobre su relación con Pamela Franco, con quien mantiene un vínculo sentimental. El futbolista se mostró seguro de sus sentimientos y dejó en claro que busca hacer las cosas de manera correcta. “Estoy muy seguro de mis sentimientos, que no quede duda; pero si quiero hacer las cosas correctamente, dándome mi lugar y también darle el lugar que merece Pamela Franco”, manifestó.

Las declaraciones de Cueva han reavivado la polémica, ya que mientras él asegura haber cumplido con el pago de la deuda, la otra parte mantiene versiones que apuntan a un incumplimiento.

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