Álvaro Stoll, integrante de ‘Hermanos Yaipén’, es detenido por presunta agresión de la madre de su hijo

La expareja del integrante de ‘Hermanos Yaipén’ presentó una denuncia policial y asegura contar con pruebas médicas. El cantante rechaza las acusaciones y seguirá con sus actividades mientras avanzan las investigaciones. Amor y Fuego

Álvaro Stoll, cantante de la agrupación de cumbia ‘Hermanos Yaipén’, fue acusado por la madre de su hijo de un mes de nacido, María Fernanda Benites Aguirre, por presunta violencia familiar, física y psicológica. La denuncia, presentada el 9 de mayo, detalla un episodio ocurrido dentro de la vivienda que ambos compartían y ha puesto en alerta tanto a la opinión pública como a las autoridades.

La información salió a la luz a través del programa ‘Amor y fuego’. Según la versión de María Fernanda Benites, el conflicto se habría iniciado luego de que ella encontrara mensajes comprometedores en el celular del cantante. El hallazgo habría derivado en una acalorada discusión, durante la cual, según la denunciante, Álvaro Stoll se encontraba en aparente estado de ebriedad y reaccionó de manera violenta ante los cuestionamientos.

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El parte policial recogió el testimonio de la joven, quien aseguró que durante la madrugada del altercado el cantante habría proferido insultos de grueso calibre y la habría agredido físicamente. Entre las expresiones que, según Benites, habría utilizado Stoll, figuran insultos como “perra” y “zorra”. La denuncia también señala que el integrante de ‘Hermanos Yaipén’ se habría impuesto durante la discusión y, en medio del forcejeo, presuntamente jaló del cabello a la madre de su hijo, llegando a arrancarle un mechón.

Según el documento policial y el testimonio de la denunciante, Stoll habría exigido que la joven grabara lo sucedido mientras continuaban los enfrentamientos dentro de la vivienda. Tras el incidente, la intervención de la Policía fue inmediata y el cantante fue trasladado a la dependencia correspondiente para continuar con las diligencias del caso.

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Álvaro Stoll niega acusación

El caso fue abordado por las cámaras de ‘Amor y fuego’. Durante una breve conversación con el programa, Álvaro Stoll negó las acusaciones en su contra y aseguró que dará su versión de los hechos en el momento oportuno. “En su momento voy a salir a hablar”, declaró ante la prensa, y al ser consultado sobre si se considera inocente, respondió afirmativamente. “Sí”, dijo a las cámaras mientras era trasladado por la Policía. “Yo no me estoy escondiendo de nada, yo estoy esposado ahorita porque es el proceso... ha habido un tipo de agresión pero no de mi parte”, añadió el cantante frente a los reporteros.

Álvaro Stoll fue detenido por agresión sexual. Amor y Fuego

Por su parte, María Fernanda Benites rompió su silencio en una conversación telefónica con el mismo programa de espectáculos. La joven afirmó que cuenta con pruebas médicas que respaldan su versión de los hechos y que la situación fue certificada por el médico legista. “Es su palabra contra lo que dice el médico legista, él me botó de la casa pero quería quedarse con mi hijo”, relató Benites, haciendo énfasis en la gravedad del episodio.

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Fue liberado y brindó concierto

Tras ser liberado el domingo por la mañana, Álvaro Stoll retomó sus actividades artísticas junto a la agrupación ‘Hermanos Yaipén’. La agrupación no emitió hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre el caso, aunque la situación del cantante sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades. El proceso legal continúa mientras se evalúan los elementos presentados por ambas partes.

La denuncia contra Álvaro Stoll se suma a otros casos de figuras del espectáculo peruano involucradas en situaciones similares. Por ahora, la investigación continúa bajo la supervisión de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades y el curso a seguir en el caso.

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