Perú

Álvaro Stoll, integrante de ‘Hermanos Yaipén’, es detenido por presunta agresión de la madre de su hijo

La expareja del cantante presentó una denuncia policial y asegura contar con pruebas médicas. El cantante rechaza las acusaciones y seguirá con sus actividades mientras avanzan las investigaciones.

Guardar
Google icon
La expareja del integrante de ‘Hermanos Yaipén’ presentó una denuncia policial y asegura contar con pruebas médicas. El cantante rechaza las acusaciones y seguirá con sus actividades mientras avanzan las investigaciones. Amor y Fuego

Álvaro Stoll, cantante de la agrupación de cumbia ‘Hermanos Yaipén’, fue acusado por la madre de su hijo de un mes de nacido, María Fernanda Benites Aguirre, por presunta violencia familiar, física y psicológica. La denuncia, presentada el 9 de mayo, detalla un episodio ocurrido dentro de la vivienda que ambos compartían y ha puesto en alerta tanto a la opinión pública como a las autoridades.

La información salió a la luz a través del programa ‘Amor y fuego’. Según la versión de María Fernanda Benites, el conflicto se habría iniciado luego de que ella encontrara mensajes comprometedores en el celular del cantante. El hallazgo habría derivado en una acalorada discusión, durante la cual, según la denunciante, Álvaro Stoll se encontraba en aparente estado de ebriedad y reaccionó de manera violenta ante los cuestionamientos.

PUBLICIDAD

El parte policial recogió el testimonio de la joven, quien aseguró que durante la madrugada del altercado el cantante habría proferido insultos de grueso calibre y la habría agredido físicamente. Entre las expresiones que, según Benites, habría utilizado Stoll, figuran insultos como “perra” y “zorra”. La denuncia también señala que el integrante de ‘Hermanos Yaipén’ se habría impuesto durante la discusión y, en medio del forcejeo, presuntamente jaló del cabello a la madre de su hijo, llegando a arrancarle un mechón.

Según el documento policial y el testimonio de la denunciante, Stoll habría exigido que la joven grabara lo sucedido mientras continuaban los enfrentamientos dentro de la vivienda. Tras el incidente, la intervención de la Policía fue inmediata y el cantante fue trasladado a la dependencia correspondiente para continuar con las diligencias del caso.

PUBLICIDAD

Álvaro Stoll niega acusación

El caso fue abordado por las cámaras de ‘Amor y fuego’. Durante una breve conversación con el programa, Álvaro Stoll negó las acusaciones en su contra y aseguró que dará su versión de los hechos en el momento oportuno. “En su momento voy a salir a hablar”, declaró ante la prensa, y al ser consultado sobre si se considera inocente, respondió afirmativamente. “Sí”, dijo a las cámaras mientras era trasladado por la Policía. “Yo no me estoy escondiendo de nada, yo estoy esposado ahorita porque es el proceso... ha habido un tipo de agresión pero no de mi parte”, añadió el cantante frente a los reporteros.

Álvaro Stoll fue detenido por agresión sexual. Amor y Fuego
Álvaro Stoll fue detenido por agresión sexual. Amor y Fuego

Por su parte, María Fernanda Benites rompió su silencio en una conversación telefónica con el mismo programa de espectáculos. La joven afirmó que cuenta con pruebas médicas que respaldan su versión de los hechos y que la situación fue certificada por el médico legista. “Es su palabra contra lo que dice el médico legista, él me botó de la casa pero quería quedarse con mi hijo”, relató Benites, haciendo énfasis en la gravedad del episodio.

Fue liberado y brindó concierto

Tras ser liberado el domingo por la mañana, Álvaro Stoll retomó sus actividades artísticas junto a la agrupación ‘Hermanos Yaipén’. La agrupación no emitió hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre el caso, aunque la situación del cantante sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades. El proceso legal continúa mientras se evalúan los elementos presentados por ambas partes.

La denuncia contra Álvaro Stoll se suma a otros casos de figuras del espectáculo peruano involucradas en situaciones similares. Por ahora, la investigación continúa bajo la supervisión de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades y el curso a seguir en el caso.

Temas Relacionados

Álvaro StollHermanos Yaipénperu-entretenimiento

Más Noticias

Receta de Fudge al estilo peruano

Crea un delicioso Fudge peruano con leche condensada y chocolate

Receta de Fudge al estilo peruano

Pamela López y Christian Cueva: las polémicas declaraciones del futbolista provocan un nuevo enfrentamiento legal entre la expareja

Christian Cueva denunció obstáculos para ver a sus hijos y apuntó contra la familia de Pamela López. La respuesta de López desde “La Granja VIP Perú” agudizó la disputa legal entre ambos

Pamela López y Christian Cueva: las polémicas declaraciones del futbolista provocan un nuevo enfrentamiento legal entre la expareja

Este es el proyecto de ley que permitiría la reelección de Jeri Ramón, aliada de la contrarreforma universitaria, en la UNMSM

Congreso intenta aprobar al caballazo una nueva modificación a la ya debilitada Ley Universitaria para que rectores puedan aspirar a un nuevo mandato. Fuerza Popular y sus bancadas satélite aprobaron que iniciativa pase directamente al Pleno. Juntos por el Perú también aprobó esta maniobra, pero luego retrocedió

Este es el proyecto de ley que permitiría la reelección de Jeri Ramón, aliada de la contrarreforma universitaria, en la UNMSM

Directivo de Universitario reveló si llegada de Héctor Cúper se verá afectada tras denuncia de acreedor

Adrián Gilabert, gerente legal de la ‘U’, explicó la situación que atraviesa el club en los últimos días y señaló si esta circunstancia podría tener impacto en el ámbito deportivo

Directivo de Universitario reveló si llegada de Héctor Cúper se verá afectada tras denuncia de acreedor

Resultados ONPE al 99.931% EN VIVO: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por más de 18 mil votos

La primera vuelta peruana llega a su tramo final con una disputa histórica: poco más de 18 mil votos separan al segundo del tercero con más del 99% escrutado. Fujimori ya hace campaña, Sánchez consolida su ventaja y López Aliaga denuncia un fraude que las autoridades electorales

Resultados ONPE al 99.931% EN VIVO: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por más de 18 mil votos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Este es el proyecto de ley que permitiría la reelección de Jeri Ramón, aliada de la contrarreforma universitaria, en la UNMSM

Este es el proyecto de ley que permitiría la reelección de Jeri Ramón, aliada de la contrarreforma universitaria, en la UNMSM

Resultados ONPE al 99.931% EN VIVO: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por más de 18 mil votos

Marisol Pérez Tello contradice a Primero La Gente y viciará su voto en segunda vuelta: “A Keiko no le creo; Sánchez es un oportunista”

Primero La Gente anuncia “apoyo crítico” a Roberto Sánchez en segunda vuelta: “¡Fujimori nunca más!”

Denuncia constitucional contra Roberto Sánchez: ¿cómo avanza el caso de cara a la segunda vuelta?

ENTRETENIMIENTO

Pamela López y Christian Cueva: las polémicas declaraciones del futbolista provocan un nuevo enfrentamiento legal entre la expareja

Pamela López y Christian Cueva: las polémicas declaraciones del futbolista provocan un nuevo enfrentamiento legal entre la expareja

Suheyn Cipriani entre las favoritas del MGI All Stars: “Una mujer camaleónica”, dice missólogo internacional

Alejandro Sanz es tendencia en Perú y no solo por Stephanie Cayo: ¿Cuál es el verdadero apellido del cantante español?

Magaly Medina critica a Karla Tarazona tras acción legal contra Pamela Franco y Melanie Martínez: “Hace perder el tiempo”

Brando Gallesi revela el distanciamiento de Merly Morello tras pedir ayuda económica en TikTok: “Tiene problemas conmigo”

DEPORTES

Directivo de Universitario reveló si llegada de Héctor Cúper se verá afectada tras denuncia de acreedor

Directivo de Universitario reveló si llegada de Héctor Cúper se verá afectada tras denuncia de acreedor

Luis Horna se reúne con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno antes de Roland Garros 2026: tenistas peruanos afinan su preparación

Facundo Morando dedicó emotiva despedida a Cenaida Uribe tras salida de Alianza Lima: “Gracias por estar siempre”

El ambicioso proyecto de club peruano que quiere a ‘Chemo’ Del Solar y Álvaro Barco para mitad del 2026: “Un inversionista está por meter dinero”

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV del clásico por la Liga Femenina 2026