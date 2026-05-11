Pamela López ignora la advertencia de la psicóloga sobre su tormentosa relación con Paul Michael: “Ya cansa y agota al equipo”

La psicóloga del reality recomendó a Pamela López terminar su relación con Paul Michael tras fuertes discusiones.

La relación entre Pamela López y Paul Michael dentro de ‘La Granja VIP’ ha llegado a un punto de quiebre que ya no solo afecta a la pareja, sino también al resto de participantes del reality. La semana estuvo marcada por una de las peleas más intensas que se han visto en el programa, con acusaciones de infidelidad, gritos, llanto y una reconciliación que generó indignación en redes sociales.

Gabriela Herrera revela que una psicóloga le aconsejó a Pamela López terminar su relación con Paul Michael. Sin embargo, ella se niega a hacerlo, generando más tensión y agotamiento en el resto de sus compañeros. Video: Instagram La Granja VIP

Pero lo que más llamó la atención fue la revelación de Gabriela Herrera: la psicóloga del reality le habría recomendado a Pamela López terminar con el cantante, y ella se negó rotundamente.

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Fue durante una conversación entre Gabriela Herrera y Mónica Torres que salió a la luz el episodio con la especialista. La bailarina contó que Pamela había acudido a la psicóloga del programa tras los últimos enfrentamientos con Paul Michael, y que la profesional le habría aconsejado poner fin a la relación.

La respuesta de López, sin embargo, fue tajante. "Ayer Pamela fue con la psicóloga y le dijo que cortara y le valió diecisiete hectáreas. Ella dijo que no. O sea, me dijo que no lo iba a hacer y después me dijo: ‘No, ¿por qué lo voy a hacer? Si eso es lo que Dios quiere’. Me están manejando, tratando de manejar las cosas como quieren", narró Gabriela.

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La bailarina también expresó su preocupación por el estado emocional de Pamela: “Yo te doy un punto de vista desde afuera y te digo una cosa: lo que se vio ayer ya fue bastante. Te hablo en serio. A todo lo anterior, fue demasiado. Nunca te había visto así. Y si eso es lo que tú quieres en tu vida…“.

La convivencia en 'La Granja VIP' se pone al rojo vivo. Los integrantes del equipo 'Los Reales' intentan aconsejar a Pamela después de una fuerte discusión que la dejó visiblemente afectada. La tensión es máxima entre los participantes. Video: Instagram La Granja VIP

El detonante: acusaciones de infidelidad y crisis en la madrugada

El episodio que derivó en la visita a la psicóloga tuvo lugar durante la madrugada, después de una de las fiestas habituales del programa. Paul Michael acusó a Pamela López de haber tenido un acercamiento íntimo con Diego Chávarri en el baño de peones, lo que desató una explosiva discusión que interrumpió el descanso de todos los participantes de la casa.

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Pamela respondió entre gritos y lágrimas, negando cualquier vínculo con el exfutbolista. “Qué te importa a ti si Diego se levanta 2, 3, 5 de la mañana. Yo trabajo, yo me sé respetar mi cuerpo, mi vida, mi alma”, exclamó visiblemente desbordada.

La situación escaló cuando Paul Michael insinuó que Pamela habría tenido un amante durante los primeros meses de su relación, a lo que ella respondió con indignación: “¿A quién metí en abril? Oye enfermo, qué tiene que ver tú con él, es mi vida privada, a ti no te importa. Basta, para…”.

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El nivel de tensión fue tal que Diego Chávarri y Shirley Arica entraron a la habitación para intentar mediar. Pamela confrontó directamente al exfutbolista: “Diego, ¿alguna vez yo me he metido contigo en un baño de peones?”. Chávarri negó las acusaciones y le pidió a Paul Michael que confiara en su pareja.

La convivencia en el reality se vio alterada por una pelea que incluyó gritos, reproches y la intervención de varios concursantes, tras la acusación de Paul Michael por la cercanía entre López y Chávarri. Panamericana TV

En el punto más crítico del enfrentamiento, Pamela López solicitó ser nominada para abandonar el reality: “Estoy trabajando y si me tengo que ir por favor nomíname, estoy harta que tu obsesión sea él, nunca me ha hecho ojitos, nunca me ha hecho nada”.

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Una reconciliación que generó más críticas que aplausos

Lo que sorprendió al público fue que, pocas horas después de una pelea tan intensa, la pareja volvió a reconciliarse tras una disculpa pública de Paul Michael. Las imágenes de ambos abrazados generaron una ola de críticas en redes sociales. “Ellos están como si nada, ya normalizan esas discusiones, qué locura”, “Tengo miedo cada vez que veo a esta pareja”, “Paul repugnante, aburre verlos, enfermos” y “¿En serio tanto show para que se abracen?” fueron algunos de los comentarios que circularon.

Días antes, el propio Paul Michael también llegó a quebrarse en un momento de soledad, luego de que Pablo Heredia lo dejara solo tras consolarlo. El cantante no pudo contener las lágrimas, lo que generó un inesperado cambio de percepción en parte del público.

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“Es noble, no hay maldad en su corazón. No merece una relación tóxica como la que tiene con Pamela; ella lo carga con sus traumas dejados por Cueva”, escribió un usuario en Instagram.

Pamela López y Paul Michael indignan a seguidores tras reconciliarse rápidamente después de una tensa pelea en ‘La Granja VIP’, generando críticas sobre la normalización de los conflictos en el reality. YouTube.

Gabriela Herrera fue directa al señalar que la dinámica de la pareja ya afecta a todos en la casa. “Ustedes tienen que tomar una decisión de sus cosas, porque ya de verdad ese tipo de situaciones que se pelean, se amistan, se pelean… ya cansa y agota al equipo también. Cada uno tiene sus problemas y eso es un problema de gratis extra para nosotros", le dijo a Pamela López.

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Mónica Torres estuvo de acuerdo con la apreciación. La situación de Pamela López y Paul Michael se ha convertido en uno de los temas más comentados de ‘La Granja VIP’, con una audiencia dividida entre quienes cuestionan la toxicidad de la relación y quienes siguen de cerca cada giro de esta historia dentro del encierro.