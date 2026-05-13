¿Qué día se deposita la CTS 2026? Fecha límite y pagos en Perú

El 15 de mayo de 2026 vence el plazo para que los empleadores del sector privado depositen la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al primer semestre del año, que cubre el período de noviembre de 2025 a abril de 2026. Este beneficio laboral obligatorio, que actúa como un seguro de desempleo, es uno de los más esperados por los trabajadores peruanos y también uno de los que mayor incumplimiento registra, según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
Qué es la CTS y para qué sirve
La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un beneficio económico garantizado por ley que busca proteger al trabajador frente a situaciones de desempleo. “Es un auxilio económico que le da al trabajador la posibilidad de sobrellevar sus necesidades personales y de sus familiares al quedar desempleado”, explicó Alexandra Flores, especialista legal de Prevención y Promoción de la Sunafil.
PUBLICIDAD
El dinero se acumula en una cuenta que el propio trabajador elige en la entidad financiera de su preferencia: banco, caja municipal o financiera. El empleador está obligado a realizar el depósito directamente en esa cuenta dentro del plazo legal.
Cuándo se deposita la CTS: fechas para 2026
La CTS se deposita dos veces al año:
PUBLICIDAD
- Hasta el 15 de mayo: cubre el período de noviembre a abril
- Hasta el 15 de noviembre: cubre el período de mayo a octubre
Si la fecha límite coincide con un día no laborable, el empleador debe adelantar el depósito al día hábil más cercano. El incumplimiento de estos plazos constituye una infracción grave sancionada por la Sunafil.
A quiénes les corresponde la CTS
Tienen derecho a recibir la CTS los trabajadores del régimen privado que cumplan con dos condiciones: trabajar al menos cuatro horas diarias y tener más de un mes de labores dentro del semestre correspondiente.
PUBLICIDAD
Los trabajadores con entre uno y seis meses de antigüedad reciben un prorrateo proporcional al tiempo trabajado. Quienes tienen más de seis meses reciben el 100% del monto calculado para el período.
No tienen derecho a la CTS:
PUBLICIDAD
- Trabajadores de microempresas inscritas en el Remype contratados bajo ese régimen especial
- Trabajadores a tiempo parcial
- Trabajadores con menos de un mes de labores
- Trabajadores con Remuneración Integral Anual, que ya incluye este beneficio
- Trabajadores del sector público con regímenes especiales
- Trabajadores que perciben el 30% o más de su remuneración como tarifas pagadas por el público
Cómo calcular la CTS: fórmula y ejemplos
El cálculo de la CTS se realiza sobre la remuneración del trabajador al momento del depósito, incluyendo conceptos remunerativos fijos y regulares. La fórmula es la siguiente:
(Sueldo mensual + 1/6 de la última gratificación) ÷ 12 × 6
PUBLICIDAD
Ejemplo práctico:
- Sueldo básico: S/ 1.800
- Última gratificación: S/ 1.800
- 1/6 de la gratificación: S/ 300
- Base de cálculo: S/ 1.800 + S/ 300 = S/ 2.100
- S/ 2.100 ÷ 12 = S/ 175
- S/ 175 × 6 = CTS: S/ 1.050
Para un trabajador con sueldo de S/ 1.500, la CTS semestral es aproximadamente S/ 875. Con sueldo de S/ 2.000, oscila entre S/ 1.000 y S/ 1.334 dependiendo del monto de la gratificación.
PUBLICIDAD
Conceptos que se incluyen en el cálculo:
- Sueldo básico mensual vigente
- 1/6 de la última gratificación (julio o diciembre)
- Asignación familiar, si corresponde
- Comisiones regulares o remuneraciones variables habituales
- Horas extras frecuentes con carácter regular
Conceptos que no se incluyen:
PUBLICIDAD
- Movilidad supeditada a asistencia
- Utilidades
- Bonificaciones extraordinarias
CTS con sueldo variable
Para trabajadores que perciben comisiones, bonos regulares o ingresos variables, el cálculo de la CTS se realiza tomando el promedio de los últimos seis meses del período correspondiente. El procedimiento es: sumar todas las remuneraciones variables del semestre, dividirlas entre seis para obtener el promedio mensual, agregarlo al sueldo básico y aplicar la fórmula general.
Errores comunes al calcular la CTS
Los errores más frecuentes que pueden generar diferencias en el monto depositado son: usar el sueldo neto en lugar del sueldo bruto, no incluir el 1/6 de la gratificación, no considerar el promedio de ingresos variables, calcular meses incompletos sin prorrateo y confundir el período de mayo con el de noviembre.
PUBLICIDAD
Hasta cuándo se puede retirar la CTS en 2026
Según la normativa vigente, los trabajadores pueden retirar el 100% de su CTS de manera extraordinaria hasta el 31 de diciembre de 2026. En condiciones normales, sin medida extraordinaria, solo es posible retirar el monto que exceda el equivalente a cuatro remuneraciones brutas acumuladas.
Sanciones por incumplimiento
El no depósito o el depósito fuera del plazo legal de la CTS constituye una infracción grave según la Sunafil. Las multas varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados:
- Pequeñas empresas: entre S/ 2.407,50 y S/ 24.075
- Medianas y grandes empresas: entre S/ 8.399,50 y S/ 139.742
La falta de entrega de la hoja de liquidación del depósito también es sancionable. Solo entre 2023 y 2024, la Sunafil realizó 20.342 inspecciones a nivel nacional para verificar el cumplimiento de este beneficio, lo que refleja la alta tasa de incumplimiento que persiste en el sector privado.