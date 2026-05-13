¿Qué día se deposita la CTS 2026? Fecha límite y pagos en Perú

Un joven empleado en Perú sonríe mientras sostiene soles peruanos, feliz tras cobrar su Compensación por Tiempo de Servicios y con ideas para invertir en educación, un negocio o una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 15 de mayo de 2026 vence el plazo para que los empleadores del sector privado depositen la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al primer semestre del año, que cubre el período de noviembre de 2025 a abril de 2026. Este beneficio laboral obligatorio, que actúa como un seguro de desempleo, es uno de los más esperados por los trabajadores peruanos y también uno de los que mayor incumplimiento registra, según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Un empleado mira con atención la pantalla de su laptop, verificando el estado de su cuenta de CTS para confirmar que su empleador ha realizado el depósito correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la CTS y para qué sirve

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un beneficio económico garantizado por ley que busca proteger al trabajador frente a situaciones de desempleo. “Es un auxilio económico que le da al trabajador la posibilidad de sobrellevar sus necesidades personales y de sus familiares al quedar desempleado”, explicó Alexandra Flores, especialista legal de Prevención y Promoción de la Sunafil.

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El dinero se acumula en una cuenta que el propio trabajador elige en la entidad financiera de su preferencia: banco, caja municipal o financiera. El empleador está obligado a realizar el depósito directamente en esa cuenta dentro del plazo legal.

Plazo de pago de la CTS venció: conoce qué pasos seguir si tu empleador no la depositó. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/BBVA)

Cuándo se deposita la CTS: fechas para 2026

La CTS se deposita dos veces al año:

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Hasta el 15 de mayo: cubre el período de noviembre a abril

Hasta el 15 de noviembre: cubre el período de mayo a octubre

Si la fecha límite coincide con un día no laborable, el empleador debe adelantar el depósito al día hábil más cercano. El incumplimiento de estos plazos constituye una infracción grave sancionada por la Sunafil.

A quiénes les corresponde la CTS

Tienen derecho a recibir la CTS los trabajadores del régimen privado que cumplan con dos condiciones: trabajar al menos cuatro horas diarias y tener más de un mes de labores dentro del semestre correspondiente.

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Los trabajadores con entre uno y seis meses de antigüedad reciben un prorrateo proporcional al tiempo trabajado. Quienes tienen más de seis meses reciben el 100% del monto calculado para el período.

No tienen derecho a la CTS:

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Trabajadores de microempresas inscritas en el Remype contratados bajo ese régimen especial

Trabajadores a tiempo parcial

Trabajadores con menos de un mes de labores

Trabajadores con Remuneración Integral Anual, que ya incluye este beneficio

Trabajadores del sector público con regímenes especiales

Trabajadores que perciben el 30% o más de su remuneración como tarifas pagadas por el público

Trabajadores CAS tendrán derecho a la gratificación, CTS y subsidio por sepelio| ANDINA

Cómo calcular la CTS: fórmula y ejemplos

El cálculo de la CTS se realiza sobre la remuneración del trabajador al momento del depósito, incluyendo conceptos remunerativos fijos y regulares. La fórmula es la siguiente:

(Sueldo mensual + 1/6 de la última gratificación) ÷ 12 × 6

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Ejemplo práctico:

Sueldo básico: S/ 1.800

Última gratificación: S/ 1.800

1/6 de la gratificación: S/ 300

Base de cálculo: S/ 1.800 + S/ 300 = S/ 2.100

S/ 2.100 ÷ 12 = S/ 175

S/ 175 × 6 = CTS: S/ 1.050

Para un trabajador con sueldo de S/ 1.500, la CTS semestral es aproximadamente S/ 875. Con sueldo de S/ 2.000, oscila entre S/ 1.000 y S/ 1.334 dependiendo del monto de la gratificación.

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Conceptos que se incluyen en el cálculo:

Sueldo básico mensual vigente

1/6 de la última gratificación (julio o diciembre)

Asignación familiar, si corresponde

Comisiones regulares o remuneraciones variables habituales

Horas extras frecuentes con carácter regular

Conceptos que no se incluyen:

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Movilidad supeditada a asistencia

Utilidades

Bonificaciones extraordinarias

La CTS se determina tomando como base el salario y los pagos habituales que recibe el trabajador de forma libre, ya sea en efectivo o en bienes. Foto: iStock

CTS con sueldo variable

Para trabajadores que perciben comisiones, bonos regulares o ingresos variables, el cálculo de la CTS se realiza tomando el promedio de los últimos seis meses del período correspondiente. El procedimiento es: sumar todas las remuneraciones variables del semestre, dividirlas entre seis para obtener el promedio mensual, agregarlo al sueldo básico y aplicar la fórmula general.

Errores comunes al calcular la CTS

Los errores más frecuentes que pueden generar diferencias en el monto depositado son: usar el sueldo neto en lugar del sueldo bruto, no incluir el 1/6 de la gratificación, no considerar el promedio de ingresos variables, calcular meses incompletos sin prorrateo y confundir el período de mayo con el de noviembre.

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La CTS está a punto de llegar para aliviar las presiones económicas de los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Hasta cuándo se puede retirar la CTS en 2026

Según la normativa vigente, los trabajadores pueden retirar el 100% de su CTS de manera extraordinaria hasta el 31 de diciembre de 2026. En condiciones normales, sin medida extraordinaria, solo es posible retirar el monto que exceda el equivalente a cuatro remuneraciones brutas acumuladas.

Sanciones por incumplimiento

El no depósito o el depósito fuera del plazo legal de la CTS constituye una infracción grave según la Sunafil. Las multas varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados:

Pequeñas empresas: entre S/ 2.407,50 y S/ 24.075

Medianas y grandes empresas: entre S/ 8.399,50 y S/ 139.742

La falta de entrega de la hoja de liquidación del depósito también es sancionable. Solo entre 2023 y 2024, la Sunafil realizó 20.342 inspecciones a nivel nacional para verificar el cumplimiento de este beneficio, lo que refleja la alta tasa de incumplimiento que persiste en el sector privado.