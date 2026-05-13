Este es el proyecto de ley que permitiría la reelección de Jeri Ramón, aliada de la contrarreforma universitaria, en la UNMSM

Decana Jerí Ramón recibió la semana pasada una condecoración por parte del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. Foto: UNMSM

Los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tomaron Ciudad Universitaria como medida de protesta ante el intento de un sector del Congreso de aprobar al caballazo la reelección inmediata de rectores y vicerrectores de universidades públicas. Una maniobra que favorecería directamente a la saliente decana de la Decana de América, Jeri Ramón, quien podría presentarse a la reelección.

Se trata del proyecto de ley 12736, que fue presentado en octubre de 2025 por el congresista Edgar Tello, quien al igual que Jeri Ramón ha apoyado el desmantelamiento de la Sunedu. El proyecto estuvo encarpetado desde entonces. No fue sino hasta el pasado 7 de mayo que la Junta de Portavoces acordó exonerar la iniciativa de dictamen.

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Bancadas aprobaron exonerar de dictamen

Es decir, que el proyecto que no sea evaluado por la Comisión de Educación, sino que pase directamente al Pleno del Congreso. Esto se logró con los votos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País, Honor y Democracia y Bloque Democrático Popular. Juntos por el Perú y Bancada Socialista inicialmente respaldaron esta movida, pero luego retiraron su firma.

¿De qué trata la ‘Ley Jeri Ramón’?

El proyecto de ley 12736 propone modificar dos artículos de la ya debilitada Ley Universitaria: el 66 y 68, que regulan la elección de autoridades de las universidades públicas.

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Actualmente la Ley Universitaria prohíbe la reelección inmediata de rectores y vicerrectores. Sin embargo, la iniciativa pretende eliminar esta restricción e incorporar un párrafo que permita explícitamente la reelección.

Proyecto de reelección inmediata de rectores

“El Rector y los Vicerrectores, pueden ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente, ya sea en la lista original o en una lista diferente con la que fueron elegidos por primera vez; la reelección solo puede ser por un periodo adicional”, es el párrafo que un sector del Congreso busca introducir a la fuerza.

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El proyecto de ley también incluye una conveniente disposición complementaria en casos de que la norma entre en vigencia cuando una universidad ya haya convocado elecciones de autoridades.

Desde una reja encadenada, un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos expone una serie de graves acusaciones contra la rectora Jeri Ramón, incluyendo corrupción, intentos de privatización, fraude electoral y enriquecimiento ilícito, instando a impedir su reelección. X: Laura Vásquez

“La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Si alguna universidad ya hubiera convocado a su proceso de eleccionesantes de la entrada en vigencia de la ley, tiene que adecuar el proceso a la ley vigente”, se lee

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En esa misma disposición complementaria se establece que “si el proceso electoral en alguna universidad ya contara con candidatos presentados ante su Comité Electoral, la ley se aplica a partir del siguiente proceso electoral”.

Los plazos

Toda elección cuenta con etapas preclusivas, una vez se cumple el plazo estas no pueden reabrirse. En el caso de los comicios en la UNMSM, el plazo máximo para la inscripción de candidatos a rector y vicerrectorees es este sábado 16 de mayo.

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Jerí Ramón en la sesión del Pleno del 7 de mayo donde se debatió la reelección de rectores. Propuesta fue duramente criticada por congresista y no se votó. Foto: Congreso

Por lo tanto, el Congreso tiene como máximo este jueves 14 de mayo para aprobar la reelección de rectores, si es que busca beneficiar directamente a la saliente decana Jeri Ramón. Cabe precisar que se pretendió aprobar esta norma en el Pleno del 7 de mayo, pero no se votó porque el presidente de la Comisión de Educación solicitó un cuarto intermedio.

No obstante, también se debe considerar el factor Balcázar. Si el Pleno aprueba la modificación a la Ley Universitaria, se deberá remitir la autógrafa de la ley al Poder Ejecutivo, que en un plazo de 15 días hábiles podrá observarla o promulgarla. Si el presidente interino no hace nada en ese tiempo, el Congreso la publica directamente.

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La posible reelección de Jeri Ramón no depende únicamente del Parlamento, sino que está condicionada a que Balcázar la promulgue como máximo el viernes 15 de mayo. Así, la nueva contrarreforma entraría en vigencia el sábado 16, último día para presentar candidaturas en la Universidad San Marcos.