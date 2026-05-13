Luis Horna se reúne con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno antes de Roland Garros 2026: tenistas peruanos afinan su preparación

Luis Horna se reúne con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno antes de Roland Garros 2026. Crédito: Tenis al Máximo

A pocas semanas del inicio de Roland Garros 2026, el trabajo de los principales representantes del tenis peruano entra en su fase decisiva. En ese contexto, Luis Horna se reunió con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno en las instalaciones del TEC de Barcelona, donde ambos jugadores continúan afinando detalles de su preparación para el segundo Grand Slam de la temporada sobre polvo de ladrillo.

El extenista peruano y actual capitán del equipo nacional de Copa Davis continúa de cerca el crecimiento de los principales representantes del país en el circuito internacional. Horna mantiene un seguimiento constante del proceso de formación y consolidación de los jóvenes tenistas peruanos, quienes vienen buscando afianzarse en la élite del tenis mundial y ganar protagonismo en los torneos más importantes del calendario ATP.

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Ignacio Buse llega en gran momento competitivo

Ignacio Buse, ubicado actualmente en el puesto 62 del ranking ATP, atraviesa el mejor momento de su joven carrera profesional. La raqueta número uno del Perú viene firmando resultados importantes a lo largo de la temporada, consolidándose como una de las principales promesas del circuito.

Uno de sus desempeños más recientes se dio en el Masters 1000 de Roma, donde consiguió una victoria de alto impacto ante el italiano Lorenzo Sonego. Posteriormente, cayó en segunda ronda frente al estadounidense Frances Tiafoe, en un partido donde comenzó ganando el primer set, pero no logró sostener la ventaja ante la reacción del norteamericano.

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Luis Horna junto a Ignacio Buse y Gonzalo Bueno en Barcelona. Crédito: Instagram

El calendario inmediato de Buse contempla su participación en el ATP 500 de Hamburgo desde el 19 de mayo, torneo que servirá como antesala de Roland Garros. Luego, el peruano iniciará su participación en el cuadro principal del Grand Slam parisino el domingo 24 de mayo, con el objetivo de seguir sumando experiencia y escalar posiciones en el ranking mundial.

Gonzalo Bueno busca dar el salto en el circuito

Por su parte, Gonzalo Bueno, situado en el puesto 184 del ranking ATP, continúa consolidándose dentro del top 200 y mantiene el objetivo de seguir escalando en el circuito profesional. El tenista trujillano viene mostrando un crecimiento constante en el circuito Challenger, donde ha logrado afianzarse como una de las principales promesas del tenis peruano por su evolución sostenida y su capacidad para competir de igual a igual ante rivales de mayor experiencia.

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Su última participación oficial fue en el Challenger de Santa Cruz, Bolivia, torneo en el que alcanzó los cuartos de final tras una destacada actuación, aunque debió retirarse por problemas físicos. Desde entonces, el peruano no ha vuelto a competir, acumulando cerca de un mes de inactividad, periodo en el que ha priorizado su recuperación y el trabajo físico para volver en condiciones óptimas y evitar recaídas en el corto plazo.

El regreso de Bueno está programado para la próxima semana en la fase previa de Roland Garros, con la ‘qualy’ prevista desde el lunes 18 de mayo. Allí buscará superar las rondas clasificatorias y acceder al cuadro principal del Grand Slam francés, uno de los grandes objetivos de su temporada y una oportunidad clave para seguir ganando experiencia y consolidar su crecimiento dentro del circuito ATP.

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Ignacio Buse y Gonzalo Bueno son los dos mejores tenistas peruanos del presente. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Perú presente en el Roland Garros 2026

Con Ignacio Buse ya instalado en el cuadro principal y Gonzalo Bueno en busca de su clasificación, el tenis peruano llega a Roland Garros 2026 con expectativas renovadas. Bajo la supervisión de Luis Horna, ambos jugadores continúan su preparación final con la mirada puesta en competir al más alto nivel en uno de los escenarios más exigentes del tenis mundial.