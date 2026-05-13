Facundo Morando dedicó emotiva despedida a Cenaida Uribe tras salida de Alianza Lima: “Gracias por estar siempre”

Facundo Morando encontró en Cenaida Uribe el pilar clave para lograr el éxito. - Crédito: Alianza Lima

El ciclo de Facundo Morando al mando de Alianza Lima llegó a su fin tras alcanzar el logro más destacado de su trayectoria profesional. El entrenador argentino, de 38 años, condujo al equipo hacia la obtención de un tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, cerrando así una etapa marcada por la regularidad y el éxito deportivo.

Tras esta consagración, el DT decidió no renovar su vínculo con el club. Su próxima experiencia profesional será en el Fluminense, de la Superliga Brasileña de Vóley, una de las competencias más exigentes del continente. De este modo, el entrenador inicia una nueva etapa en el voleibol sudamericano, dejando a las ‘blanquiazules’ un legado de títulos y un ciclo que será recordado por su capacidad de gestión y resultados.

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La emotiva despedida de Facundo Morando con Cenaida Uribe

Facundo Morando se despidió de Alianza Lima para asumir su nuevo reto con Fluminense, y aprovechó para dedicarle una publicación conmovedora a Cenaida Uribe. La jefa de equipo ‘blanquiazul’ le agradeció por su paso por el club, y el argentino usó sus redes sociales para hacer público su admiración por la exvolebolista.

“Gracias a vos por estar siempre...fuiste grande como jugadora, sos grande como directora y más aún como persona. Fue un honor Cenaida Uribe”, escribió en su historia de Instagram junto a una foto de ambos.

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La emotiva despedida de Facundo Morando con Cenaida Uribe

¿Quién será el nuevo DT de Alianza Lima tras salida de Facundo Morando?

Las declaraciones de Cenaida aportaron claridad sobre el futuro del cuerpo técnico de Alianza Lima en el voleibol. Según lo comunicado, el nuevo entrenador arribaría a finales de julio, y la oficialización de su llegada se realizará en los próximos días mediante las redes sociales de la institución.

En medio de este contexto, crecen las versiones que apuntan a Alejandro Schneider como el principal candidato para asumir la dirección técnica del equipo. El entrenador argentino ha forjado su trayectoria principalmente en el voleibol masculino, con experiencia en clubes de su país, así como en el continente africano, Medio Oriente y Europa.

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El último desafío de Schneider fue como entrenador del A.O. Foinikas Sýros, de Grecia, donde también se desempeñó en la rama masculina. De concretarse su llegada, el técnico enfrentaría el reto de dar continuidad al proceso iniciado por Facundo Morando y sostener la exigencia competitiva que caracteriza al plantel victoriano.

La posible designación de Schneider refuerza el objetivo institucional de mantener al equipo en la disputa por el tetracampeonato, apostando por un perfil técnico internacional y con recorrido en distintos escenarios del voleibol profesional.

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Alejandro Schneider sería el nuevo DT de Alianza Lima.

Refuerzos y renovaciones de Alianza Lima

- Daniela Bulaich (Punta / procedente de Narconon Volley Melendugno de Italia)

- Flavia Montes (Central / procedente de la Universidad San Martín)

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- Allison Holland (Central / procedente de Deportivo Soan)

- Cristina Cuba (Armadora / procedente de Regatas Lima)

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- Ysabella Sánchez (hasta 2028)

- Diana de la Peña (hasta 2028)

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- Sandra Ostos

- Esmeralda Sánchez

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- Clarivett Yllescas

- Maria Alejandra Marín

- Esmeralda Loroña

- Nayeli Yábar

- Zahira Quiñe

Flavia Montes será refuerzo de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.