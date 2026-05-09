Rafael López Aliaga fracasa en su intento de anular mesas de la serie 900 mil: Más de 15 JEE han rechazado su pedido

López Aliaga busca desesperadamente traerse abajo mesas de centros poblados con la esperanza de revertir los resultados. Foto: REUTERS/Angela Ponce

Distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) del país han rechazado los pedidos formulados por Renovación Popular y su excandidato presidencial Rafael López Aliaga para que se anulen los votos de las mesas de la denominada serie 900 mil.

Tras una revisión a expedientes electorales, Infobae revela que al menos 50 solicitudes de nulidad contra estas mesas han sido declaradas improcedentes. Así lo determinaron los JEE de Huarochirí (26 pedidos), de Chanchamayo, de Jaén, de Lima Sur 1 (2), de Tumbes (3), de Pacasmayo (3), de Puno (3), de Lucanas, de Leoncio Prado, de Arequipa 2 (2), de Huaura, de Lima Oeste 3, de Alto Amazonas, de San Román, de Huamanga (2) y del Santa.

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Gran parte de los pedidos de nulidad contra las mesas de la serie 900 mil son desestimados porque fueron presentados de manera extemporánea debido a que el plazo para interponerlos venció el 15 de abril. También no son aceptados porque el partido celeste no adjutó la tasa electoral correspondiente para que sean tramitados.

Algunos JEE también rechazan las solicitudes por falta de legitimidad para formular estos recursos. Y es que un grupo de los pedidos no fue presentado por el personero de Renovación Popular, como exigen las normas electorales, sino por el mismo Rafael López Aliaga o su cuestionado abogado Wilber Medina.

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El candidato ultraderechista a la presidencia de Perú y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue captado, este 8 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Argumentos endebles

Algunos JEE van más allá de las formalidades y desbaratan los argumentos de Renovación Popular.

Por ejemplo, el JEE de Puno advierte que el partido celeste no solo no precisó las mesas de sufragio, locales de votación o hechos concretos por los que se debería anular una mesa de la serie 900 mil ubicada en este departamento, sino que “se limita a mencionar hechos ocurridos que no guardan relación con la regularidad del proceso electoral en la circunscripción territorial”.

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A su turno, el JEE de Lima Oeste 3 se trae abajo el argumento de Renovación Popular sobre una supuesta inconsistencia entre votos para presidente y para el Congreso, cuando en realidad se trata del denominado “voto cruzado”. “El elector puede válidamente emitir votos diferenciados entre elecciones simultáneas, votar por una opción en una elección y por otra distinta en otra, o emitir voto blanco o nulo en alguno de los niveles de elección”, dijo este Jurado Electoral Especial en su resolución.

López Aliaga ha promovido movilizaciones para atacar el JNE Foto: REUTERS/Angela Ponce

La crítica más dura viene del JEE del Santa. Ahí, el partido de Rafael López Aliaga cuestionó las firmas de los miembros de mesa de la serie 900 mil, incluso presentó un “estudio grafotécnico” que supuestamente acreditaría que estas habrían sido falsificadas.

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El Jurado respondió que el “estudio grafotécnico” no tiene “seriedad alguna” porque “no se trata de ningún estudio técnico, sino de una simple opinión vacía de criterio científico”. “Ni siquiera se hace mención a la metodología científica y técnica utilizada; por lo tanto no cabe ser tomada en cuenta”, se lee en su resolución.

Por su parte, el JEE de San Román advirtió que Renovación Popular pretendía extender más de 4 mil mesas de votación a partir de supuestas irregularidades detectadas en unas cuantas. “El petitorio pretende una nulidad masiva e indeterminada respecto de toda una ‘serie’ de actas, sin individualizar mesas específicas, electores afectados, hechos concretos ni incidencia cuantificable en los resultados electorales, vulnerando los principios de taxatividad, causalidad y trascendencia que rigen las nulidades electorales”, se lee.

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