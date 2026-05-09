Perú

ONPE anuncia que más de 70 partidos políticos fueron excluidas de los comicios regionales y municipales 2026

El organismo electoral realizó la puesta a cero de sus servidores como parte del simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral para los comicios internos

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Primer plano de manos de una persona depositando una papeleta blanca en una urna electoral de cartón con el logo de ONPE en un centro de votación
Un ciudadano deposita su papeleta de votación en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones presidenciales en Perú, reflejando la participación democrática. (Agencia AFP)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) excluyó a más de 70 organizaciones políticas del proceso de elecciones regionales y municipales de 2026. El organismo señaló que estas agrupaciones no cumplieron con el requisito de realizar las elecciones primarias obligatorias, en ninguna de sus dos modalidades habilitadas: afiliados o delegados.

De acuerdo con declaraciones de Christian Gómez, asesor de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, recogidas por RPP, las organizaciones excluidas no presentaron candidaturas para los comicios internos, lo que automáticamente les impide participar en las elecciones programadas para octubre. Gómez explicó que dos movimientos regionales optaron por la modalidad de afiliados y 74 por la modalidad de delegados, pero ninguna de esas agrupaciones logró cumplir con la obligación legal.

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Sala de conteo con largas mesas llenas de pilas de documentos, sobres, laptops y urnas transparentes con el logo de ONPE. Al fondo, banderas peruanas y carteles institucionales.
Una vista del meticuloso proceso de conteo electoral en la sala oficial de la ONPE en Perú, con mesas llenas de documentos, urnas y equipo informático listos para la verificación de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Simulacro del sistema de cómputo electoral

La ONPE llevó a cabo este viernes el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral para las elecciones primarias, en el marco de la preparación para los comicios regionales y municipales de 2026. Durante la jornada, se realizó la “puesta a cero” de los servidores nacionales del organismo electoral, un procedimiento que garantiza la ausencia de información previa al inicio del procesamiento y conteo de actas.

El simulacro contó con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Defensoría del Pueblo y personeros de diversas organizaciones políticas. La presencia de estos actores busca fortalecer la transparencia del proceso y brindar garantías sobre el funcionamiento del sistema informático que procesará los resultados de las elecciones primarias.

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12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo). Este domingo a las 7.00 horas (14.00 horas en la España peninsular) ha comenzado oficialmente el proceso de votación en las elecciones generales de Perú, con más de 27 millones convocados a las urnas para intentar superar diez años de inestabilidad política e institucional peruana. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE
12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo). Este domingo a las 7.00 horas (14.00 horas en la España peninsular) ha comenzado oficialmente el proceso de votación en las elecciones generales de Perú, con más de 27 millones convocados a las urnas para intentar superar diez años de inestabilidad política e institucional peruana. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

Fechas clave para el proceso electoral

La organización electoral informó que las elecciones primarias de las regionales y municipales se desarrollarán los días 17 y 24 de mayo de este año. Durante estas jornadas, las agrupaciones políticas que cumplieron con los requisitos legales elegirán a sus candidatos para los comicios generales.

Las elecciones regionales y municipales están convocadas para el 4 de octubre de 2026, fecha en la que los ciudadanos acudirán a las urnas para definir a sus nuevas autoridades locales y regionales. Según información de RPP, la exclusión de un número significativo de organizaciones modifica el escenario político y reduce la cantidad de opciones disponibles para el electorado en estas elecciones.

La ONPE ha reforzado los requisitos con el fin de prevenir problemas logísticos como los ocurridos en la primera vuelta.
La ONPE ha reforzado los requisitos con el fin de prevenir problemas logísticos como los ocurridos en la primera vuelta. Foto: MercoPress

¿Cuándo será la segunda vuelta electoral?

La segunda vuelta presidencial en Perú se llevará a cabo el 7 de junio de 2026. La definición de los candidatos que participarán en esta instancia aún depende del conteo final de actas, ya que la diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga es mínima. Según la ONPE, todavía queda por procesar menos del 1% de las actas, pero la tendencia favorece a Sánchez para acompañar a Keiko Fujimori, quien lideró la primera vuelta con el mayor número de votos.

El Jurado Nacional de Elecciones informó que los resultados definitivos de la primera vuelta se publicarán a mediados de mayo. Solo después de este anuncio podrá organizarse el debate presidencial oficial, previsto para la tercera semana de ese mes. El formato del debate incluirá cuatro temas principales: seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, empleo y desarrollo, y educación e innovación.

Keiko Fujimori sonríe detrás de un podio, a la derecha, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga discuten frente a una pancarta en acuarela.
Ilustración acuarela de Keiko Fujimori en un podio, mientras Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga discuten acaloradamente con una pancarta de "Segunda Vuelta: Disputa Abierta" de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cara a la segunda vuelta, la ONPE decidió prescindir del sistema digital de apoyo al escrutinio (STAE) utilizado en la primera ronda y volver al método tradicional de conteo manual de votos. Esta medida responde a las fallas técnicas registradas en abril, con el objetivo de asegurar un proceso ágil, transparente y bajo estricta supervisión de las autoridades electorales y de seguridad.

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