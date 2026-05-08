Perú

Así avanza la construcción del Ramal de la Línea 4: la tuneladora ‘Micaela’ llegó a la Estación Quilca

La excavación del tramo exigió la instalación de 3.598 dovelas de concreto y 514 anillos estructurales, cada uno con una masa cercana a las 40 toneladas, lo que evidencia la envergadura técnica del proyecto

Guardar
Google icon
La tuneladora ‘Micaela’ perforó con éxito el muro de pantalla de la Estación Quilca, completando 873 metros de túnel desde El Olivar y consolidando un avance estratégico en la construcción subterránea de Lima y Callao (Créditos: MTC)

La infraestructura ferroviaria de Lima y Callao continúa evolucionando con el progreso del Ramal de la Línea 4 del Metro. La tuneladora ‘Micaela’, pieza clave en el desarrollo del proyecto, acaba de superar un hito técnico al perforar el muro de pantalla de la Estación Quilca (E4-6). Desde su salida en la Estación El Olivar (E4-5), la máquina completó un trayecto de 873 metros bajo tierra, consolidando un avance estratégico en la construcción subterránea de la capital.

Este segmento del túnel requirió la colocación de 3.598 dovelas de concreto, ensambladas en 514 anillos estructurales, cuya masa aproximada asciende a 40 toneladas por unidad.

PUBLICIDAD

Durante la excavación, la tuneladora registró un ritmo promedio de 16 metros diarios, lo que permitió culminar con eficiencia el tramo entre El Olivar y Quilca. Así, la obra suma un nuevo trecho al corredor subterráneo que transformará la conectividad en el área metropolitana.

Tras superar este hito, ‘Micaela’ continuará su trayecto hacia Morales Duárez y posteriormente a Carmen de la Legua, donde restan 1,7 kilómetros para concluir el túnel del Ramal L4 - Créditos: MTC.
Tras superar este hito, ‘Micaela’ continuará su trayecto hacia Morales Duárez y posteriormente a Carmen de la Legua, donde restan 1,7 kilómetros para concluir el túnel del Ramal L4 - Créditos: MTC.

La conexión entre ambas estaciones marca el inicio de una nueva etapa: ‘Micaela’ avanzará ahora hacia la Estación Morales Duárez (E4-7). El trayecto que resta hasta alcanzar la Estación Carmen de la Legua (E4-8) comprende 1,7 kilómetros adicionales, cuya culminación significará el cierre estructural del túnel del Ramal L4. Desde el arranque de las labores en la Estación Gambetta (E4-1), el equipo de perforación ha ejecutado 5 kilómetros de excavación y ensamblaje de anillos.

PUBLICIDAD

El Ramal de la Línea 4 contempla la habilitación de ocho estaciones: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua. Todas ellas se ubican en un tramo subterráneo de 8 kilómetros bajo la avenida Faucett, en la provincia constitucional del Callao.

Este corredor permitirá una reducción sustancial en los tiempos de desplazamiento, favoreciendo la movilidad entre zonas estratégicas y facilitando el acceso a servicios urbanos.

En esta etapa, el equipo alcanzó un promedio de 16 metros diarios de avance. Gracias a este ritmo, completó el segmento entre El Olivar y Quilca y sumó un nuevo tramo al corredor subterráneo de la capital - Créditos: MTC.
En esta etapa, el equipo alcanzó un promedio de 16 metros diarios de avance. Gracias a este ritmo, completó el segmento entre El Olivar y Quilca y sumó un nuevo tramo al corredor subterráneo de la capital - Créditos: MTC.

La infraestructura del Ramal de la Línea 4 se enlazará con la Línea 2 en la estación Carmen de la Legua, fortaleciendo la red de transporte masivo en la ciudad. Esta interconexión, junto con los futuros enlaces al Metropolitano y la Línea 1, mejorará la articulación de los sistemas existentes y futuros, potenciando la eficiencia del desplazamiento urbano.

El impacto esperado de este ramal, junto con la Línea 2, alcanzará a más de 2,5 millones de habitantes a lo largo de un recorrido total de 35 kilómetros. Se proyecta que el primer tren subterráneo de Perú facilitará el traslado diario de más de un millón de usuarios, quienes experimentarán trayectos más cortos y seguros. El avance de la tuneladora y la ejecución de los anillos estructurales evidencian la magnitud y el compromiso técnico detrás de este desarrollo, que busca redefinir el transporte público en Lima y Callao.

Google icon

Temas Relacionados

Línea 4Estación Quilcatuneladora ‘Micaela’peru-noticias

Más Noticias

Colombia alertó a Interpol y Perú desarticuló red de abuso sexual infantil que operaba por WhatsApp

El megaoperativo ejecutado en Lima, Tacna y San Martín permitió la captura de cinco investigados por distribución de material de abusos contra menores. Se incautó celulares, computadoras y memorias USB

Colombia alertó a Interpol y Perú desarticuló red de abuso sexual infantil que operaba por WhatsApp

Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

ONPE comprobó que el partido de Keiko Fujimori hizo un uso indebido de más de 140 mil soles del financiamiento público directo

Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

Caos en la autopista Ramiro Prialé: congestión paralizó Lima este por más de 13 horas

En pleno retorno vespertino del jueves, miles de conductores y pasajeros quedaron inmovilizados en la autopista Ramiro Prialé, enfrentando largas horas de tensión y desconcierto

Caos en la autopista Ramiro Prialé: congestión paralizó Lima este por más de 13 horas

Trabajadores CAS ganarían aumento de sueldo con nueva escala, pero bajo dos condiciones

Aumento de sueldo para los CAS. Un nuevo dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso daría más dinero a estos trabajadores, que vienen de haber logrado su gratificación y CTS

Trabajadores CAS ganarían aumento de sueldo con nueva escala, pero bajo dos condiciones

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

El sonero contó que salió de su anterior hogar con las manos vacías y tuvo que comprar nuevamente todos sus muebles

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

MML pide al TC una medida cautelar que suspenda acuerdo del JNE que desestimó elecciones complementarias

¿Por qué permanecen más de mil actas sin enviar al Jurado Electoral Especial, a una semana del cierre oficial?

Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

Magaly Medina aconseja a Melissa Klug alejarse de Jesús Barco tras mensajes que apuntan a posible separación: “Él necesita crecer”

Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

Especial por el primer aniversario del Papa León XIV: ¿A qué hora y qué canal ver la edición con la participación de Donnie Yaipén?

Shirley Arica enfrenta a Samuel Suárez tras crítica en ‘La Granja VIP’: “Párate y baila, a ver si te sale”

DEPORTES

Fichajes de Universitario vóley EN VIVO: refuerzos y salidas para la Liga Peruana 2026/2027

Fichajes de Universitario vóley EN VIVO: refuerzos y salidas para la Liga Peruana 2026/2027

Se conoció que Nicole Pérez rechazó oferta de Universitario para renovar con Atlético Atenea la próxima Liga Peruana de Vóley

Antonio Rizola anunció su tercera convocatoria de la selección peruana de vóley con el regreso de Ysabella Sánchez

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Apertura

“El único técnico tricampeón soy yo”, Carlos Aparicio marcó distancia con Facundo Morando tras título de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026