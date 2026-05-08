Así avanza la construcción del Ramal de la Línea 4: la tuneladora ‘Micaela’ llegó a la Estación Quilca

La tuneladora ‘Micaela’ perforó con éxito el muro de pantalla de la Estación Quilca, completando 873 metros de túnel desde El Olivar y consolidando un avance estratégico en la construcción subterránea de Lima y Callao (Créditos: MTC)

La infraestructura ferroviaria de Lima y Callao continúa evolucionando con el progreso del Ramal de la Línea 4 del Metro. La tuneladora ‘Micaela’, pieza clave en el desarrollo del proyecto, acaba de superar un hito técnico al perforar el muro de pantalla de la Estación Quilca (E4-6). Desde su salida en la Estación El Olivar (E4-5), la máquina completó un trayecto de 873 metros bajo tierra, consolidando un avance estratégico en la construcción subterránea de la capital.

Este segmento del túnel requirió la colocación de 3.598 dovelas de concreto, ensambladas en 514 anillos estructurales, cuya masa aproximada asciende a 40 toneladas por unidad.

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Durante la excavación, la tuneladora registró un ritmo promedio de 16 metros diarios, lo que permitió culminar con eficiencia el tramo entre El Olivar y Quilca. Así, la obra suma un nuevo trecho al corredor subterráneo que transformará la conectividad en el área metropolitana.

Tras superar este hito, ‘Micaela’ continuará su trayecto hacia Morales Duárez y posteriormente a Carmen de la Legua, donde restan 1,7 kilómetros para concluir el túnel del Ramal L4 - Créditos: MTC.

La conexión entre ambas estaciones marca el inicio de una nueva etapa: ‘Micaela’ avanzará ahora hacia la Estación Morales Duárez (E4-7). El trayecto que resta hasta alcanzar la Estación Carmen de la Legua (E4-8) comprende 1,7 kilómetros adicionales, cuya culminación significará el cierre estructural del túnel del Ramal L4. Desde el arranque de las labores en la Estación Gambetta (E4-1), el equipo de perforación ha ejecutado 5 kilómetros de excavación y ensamblaje de anillos.

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El Ramal de la Línea 4 contempla la habilitación de ocho estaciones: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua. Todas ellas se ubican en un tramo subterráneo de 8 kilómetros bajo la avenida Faucett, en la provincia constitucional del Callao.

Este corredor permitirá una reducción sustancial en los tiempos de desplazamiento, favoreciendo la movilidad entre zonas estratégicas y facilitando el acceso a servicios urbanos.

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En esta etapa, el equipo alcanzó un promedio de 16 metros diarios de avance. Gracias a este ritmo, completó el segmento entre El Olivar y Quilca y sumó un nuevo tramo al corredor subterráneo de la capital - Créditos: MTC.

La infraestructura del Ramal de la Línea 4 se enlazará con la Línea 2 en la estación Carmen de la Legua, fortaleciendo la red de transporte masivo en la ciudad. Esta interconexión, junto con los futuros enlaces al Metropolitano y la Línea 1, mejorará la articulación de los sistemas existentes y futuros, potenciando la eficiencia del desplazamiento urbano.

El impacto esperado de este ramal, junto con la Línea 2, alcanzará a más de 2,5 millones de habitantes a lo largo de un recorrido total de 35 kilómetros. Se proyecta que el primer tren subterráneo de Perú facilitará el traslado diario de más de un millón de usuarios, quienes experimentarán trayectos más cortos y seguros. El avance de la tuneladora y la ejecución de los anillos estructurales evidencian la magnitud y el compromiso técnico detrás de este desarrollo, que busca redefinir el transporte público en Lima y Callao.

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