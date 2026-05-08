Fonavi 2026: Reintegro 5 confirma padrón de 66 mil beneficiarios que cobran desde el 14 de mayo

Confirmado. Desde el jueves 14 de mayo 66 mil exfonavistas y herederos podrán acercarse a cobrar una nueva devolución del Fonavi. - Crédito Fenaf Perú

Finalmente la Comisión Ad Hoc ha confirmado el pago del Reintegro 5, la nueva devolución de aportes realizados al Fonavi, el extinto fondo de vivienda sobre el cual el Estado peruano ha aceptado entregar el dinero que miles de exaportantes pusieron en la década de los 80 y 90, por no haber recibido mayor beneficio.

“La Comisión Ad Hoc aprobó hoy el padrón y ya tenemos fecha oficial de inicio de pagos (...) a partir de este jueves 14 de mayo”, reveló la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú).

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Así, este padrón ahora estará integra por exfonavistas de las lista 1 ala 19 que recibieron un adelanto de sus montos aportas, pero que no estuvieron en grupo de reintegro anteriores (han habido cuatro hasta ahora). Los rangos de edad quedaron así: exfonavistas vivos, de 67 años a más; y herederos de exfonavistas que hubieran tenido 88 años a más (con corte al 31 de mayo de 2026). Atento a la consulta del padrón que la próxima semana se activa en el siguiente link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/.

Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Los beneficiarios del Reintegro 5

Conoce los últimos detalles confirmados del Reintegro 5. Primero, esto se acordó sobre el padrón con la lista de beneficiarios:

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El padrón está integrado por fonavistas de las listas 1 a la 19 que recibieron adelanto pero no estuvieron en reintegros anteriores

Para fonavistas vivos, deberán tener de 67 años a más para integrarlo

Para los fonavistas fallecidos (donde cobrar sus herederos), deberán haber tenido 88 años a más, a la fecha de corte del 31 de mayo de 2026

Se dará prioridad también en esta lista a personas en el padrón de CONADIS y jubilados por invalidez.

El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en mayo. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Así, este se definirá por tener una baja lista de beneficiarios, solo 66 mil 644 exfonavistas, uno de las cantidades más bajas de estas devoluciones. Dentro de esta se incluyen a 49 mil 891 exaportantes vivos y a 16 mil 753 exfonavistas fallecidos (cobran sus herederos). El monto total a desembolsar será de más de S/222 millones.

Los siguientes pasos

Ahora, falta que la Resolución Administrativa sea publicada en el diario oficial El Peruano y con eso el padrón estará disponible para consulta en la web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi pronto. Se calcula que dentro de los días anteriores, del martes 12 o miércoles 13 ya se podría revisar si un exfonavista está en la lista de beneficiarios con su DNI.

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Luego de eso podrá ya cobrar en el Banco de la Nación, que se espera que implemente un pago por cronograma según el último dígito del DNI. Pero primero, para acercarte al banco, deberás revisar si estás en el padrón.

Así se ve la página de la Secretaría Técnica del Fonavi. - Crédito Captura de la Secretaría Técnica

Eso lo podrás consultar hacer siguiendo estos pasos:

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Secretaria Técnica : https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/ Primero debe ingresar a la página de la

Ahí hay varias opciones. La consulta del Reintegro 5 se podrá ver ahí, a la cual podrás entrar y con solo el DNI del fonavista titular y resolver el CAPTCHA, podrás ver si eres parte del pago (aún no está disponible).