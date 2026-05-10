Terror en Comas: Asesinan a trabajador de obra de la Municipalidad de Lima y dejan dos heridos de bala

Un ataque armado en Comas, Lima, resultó en la muerte de un trabajador y dejó a otro herido. El incidente ocurrió durante la madrugada en la Avenida Guillermo de la Fuente, donde un grupo de delincuentes disparó contra los obreros. Las autoridades investigan el móvil del crimen, que podría estar relacionado con extorsión.| Exitosa Noticias

Un ataque armado perpetrado durante la madrugada del sábado 9 de mayo en el distrito de Comas, Lima, dejó como saldo un trabajador muerto y dos heridos. El hecho ocurrió mientras un grupo de operarios realizaba labores de limpieza y preparación de superficie para el asfaltado en la intersección de las avenidas Carabayllo y Guillermo de la Fuente, como parte de una obra ejecutada por el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET).

Testigos confirmaron que, cerca de las 12:30 de la medianoche, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a los trabajadores, quienes se encontraban sentados en el borde de la berma central de la vía tomando una bebida durante su jornada nocturna. Los agresores, que llegaron por la avenida Carabayllo desde la zona de un hospital cercano, dispararon en al menos cinco ocasiones contra las víctimas antes de darse a la fuga.

PUBLICIDAD

Ataque armado en obra municipal de Lima deja un muerto y dos heridos en Comas| Exitosa Noticias

Los trabajadores afectados pertenecían a una empresa concesionaria que presta servicios a INVERMET, un organismo público descentralizado de la Municipalidad de Lima. El ataque dejó a tres personas heridas por impactos de bala; una de ellas, identificada como Manuel Anco Reyes, perdió la vida tras ser atendida en el hospital Sergio Bernales de Collique. Otra víctima, Carlos Castillo Casaverde, permanece hospitalizada con diagnóstico reservado en la clínica Jesús del Norte.

Pronunciamiento de la MML

La Municipalidad de Lima emitió un pronunciamiento en el que expresó sus condolencias a los familiares y compañeros del trabajador fallecido y manifestó su solidaridad con las personas heridas, deseando su pronta recuperación. Además, la autoridad municipal expresó su preocupación por la inseguridad ciudadana y la criminalidad que afecta a diferentes sectores, incluido el de la construcción.

PUBLICIDAD

Comunicado de la Municipalidad de Lima| MML

Por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, la Municipalidad anunció la pronta incorporación de la Guardia Metropolitana de Lima para reforzar la seguridad en las obras de infraestructura, así como la protección física de los trabajadores. INVERMET, por su parte, coordina con las autoridades competentes para contribuir en las investigaciones y reforzar las medidas de seguridad en la zona.

El móvil del ataque permanece en investigación policial, aunque no se descarta que esté relacionado con extorsión. Las cámaras de seguridad ubicadas en el sector serán analizadas para identificar a los responsables. Este atentado se suma a más de cincuenta homicidios registrados en la capital en lo que va del año, incrementando el temor entre los trabajadores, quienes exigen mayor protección para poder desempeñar sus labores.

PUBLICIDAD

Terror en Comas: Asesinan a trabajador de obra de la Municipalidad de Lima y dejan dos heridos de bala| Latina Noticias

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene canales de emergencia disponibles las 24 horas para atender denuncias, reportes de hechos delictivos y brindar asistencia inmediata en situaciones de riesgo. Ante cualquier incidente relacionado con la seguridad ciudadana, la ciudadanía puede comunicarse al número 105, donde se coordina el despliegue de efectivos policiales al lugar del suceso.

El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) ofrece atención prehospitalaria gratuita y especializada ante emergencias médicas. El número 106 está habilitado para solicitar auxilio en casos de heridos, accidentes o cualquier situación que requiera asistencia médica inmediata, con personal capacitado para estabilizar y trasladar a los pacientes a centros de salud.

PUBLICIDAD

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias relacionadas con incendios, rescates y situaciones de riesgo que demanden intervención especializada. El número 116 está disponible para reportar incidentes que pongan en peligro vidas o bienes, permitiendo la movilización rápida de unidades de bomberos en todo el territorio nacional.