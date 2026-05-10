López Aliaga sobre posible victoria de Roberto Sánchez: “Las reservas nacionales pueden ser saqueadas”

Rafael López Aliaga habla durante la marcha "DEFENDAMOS LA DEMOCRACIA' en un mitin en el Campo de Marte con la concentración de cientos de ciudadanos.

La noche el sábado, cientos de ciudadanos marcharon en el distrito limeño de Jesús María durante la convocatoria a la autodenominada “Defendamos la democracia”, una manifestación encabezada por el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

El evento, que reunió a simpatizantes y sectores opositores, se desarrolló bajo un clima de alta tensión política, en el contexto de las elecciones celebradas el pasado 12 de abril.

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López Aliaga rechaza proceso electoral

Desde el escenario instalado en la avenida La Peruanidad, López Aliaga dirigió un discurso en el que denunció presuntas irregularidades en el manejo de las reservas nacionales y cuestionó la transparencia del proceso electoral. El líder opositor sostuvo que existe un intento de sectores políticos por apropiarse de USD6.000 millones pertenecientes a las reservas del país. “Por eso es que quieren tomar control de Perú para tirarse los 6.000 millones de dólares de todos los peruanos. Las reservas del Perú”, declaró el candidato. Este señalamiento se convirtió en uno de los ejes principales de la protesta, que contó con la presencia de seguidores y dirigentes de la organización.

Caricatura política de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, con expresión severa y dedo índice levantado frente a urnas de ONPE y JNE, en un ambiente de papeles volando que simboliza el caos electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su intervención, López Aliaga insistió en la necesidad de un peritaje internacional para revisar los resultados electorales. Según el candidato, el software utilizado por el sistema electoral no ha sido auditado, hecho que, a su juicio, representa una amenaza para la legitimidad del proceso. El postulante denunció que se contrató a una empresa que habría recibido S/250.000 y que solo cuenta con dos empleados, una acusación que puso en duda la capacidad y transparencia del proceso de revisión de votos. “El software no ha sido auditado”, afirmó, al tiempo que reiteró su exigencia de una auditoría internacional sobre la serie 9000 de actas.

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Los candidatos peruanos Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga posan juntos en un evento político, reflejando alianzas o encuentros importantes en el panorama electoral del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Críticas al JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue blanco de críticas por parte de López Aliaga, quien acusó a la entidad de presuntamente proclamar resultados sin garantías suficientes. El candidato aseguró que no se contaron adecuadamente 600.000 votos en Lima y que unos 400.000 ciudadanos peruanos residentes en el extranjero habrían enfrentado dificultades para emitir su voto. Estas denuncias encendieron el debate sobre la transparencia y la legitimidad del proceso electoral, que sigue bajo la lupa de la opinión pública.

En la concentración, que se extendió por varias horas, los asistentes corearon consignas en defensa del sistema democrático y reclamaron claridad en la gestión de los recursos económicos del país. La manifestación que incluyó a dirigentes de diferentes regiones y representantes de organizaciones sociales, quienes respaldaron las exigencias de López Aliaga y pidieron respuestas inmediatas a las autoridades electorales.

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Movilización en Campo de Marte reunió a cientos de personas. (Captura de pantalla)

¿Qué dijo sobre Roberto Sánchez?

Roberto Sánchez, figura relevante del panorama político y adversario de López Aliaga, fue mencionado de manera crítica durante el evento. El candidato de Renovación Popular cuestionó el papel de Sánchez en el proceso y lo acusó de contribuir a la falta de garantías en el desarrollo de las elecciones. “No vamos a permitir que se manipule el voto de los peruanos”, subrayó López Aliaga. La confrontación entre ambos líderes se agudizó en los días previos y posteriores a la movilización, impactando el tono del debate público.

Desde el anuncio de los resultados preliminares, López Aliaga ha mantenido un discurso de rechazo a la actuación de las autoridades electorales y ha solicitado la intervención de observadores internacionales. El candidato reiteró que las irregularidades detectadas deben ser investigadas por organismos externos para garantizar la confianza ciudadana en el sistema democrático.

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La movilización de Jesús María se suma a una serie de protestas y actos públicos realizados en diferentes ciudades del país, donde sectores de la población han expresado preocupación por la gestión de los recursos nacionales y la transparencia de los comicios. El evento del miércoles representó un nuevo capítulo en la crisis política que atraviesa el país y que ha polarizado a la sociedad peruana en torno al futuro del proceso democrático.

Ilustración en acuarela que representa a Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en una reñida contienda electoral voto a voto por un puesto en la segunda vuelta de las elecciones peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Postura del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre las denuncias presentadas, aunque sí ha defendido la legalidad y transparencia del proceso en declaraciones anteriores. Mientras tanto, la exigencia de una auditoría internacional y la revisión de los resultados por parte de actores externos siguen presentes en la agenda política, a la espera de una resolución que permita encauzar el proceso electoral y restaurar la confianza de la ciudadanía.

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Las próximas semanas serán decisivas para el desenlace de este escenario, mientras los actores políticos y sociales mantienen la presión sobre las autoridades responsables de la conducción de las elecciones.