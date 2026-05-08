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¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando nadas? Expertos explican cómo la natación ayuda a la salud física y emocional

El ejercicio acuático gana popularidad por sus beneficios físicos y mentales, especialmente en contextos de estrés y largas jornadas laborales

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Nadadora con gorro amarillo y traje de baño oscuro bajo el agua. Extiende un brazo en brazada dentro de una piscina con líneas de carril
Uno de los principales beneficios de la natación es su capacidad para fortalecer el sistema cardiovascular

La falta de actividad física continúa siendo uno de los principales desafíos para la salud pública a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 31% de los adultos no alcanza los niveles recomendados de ejercicio. En el caso de Perú, solo el 26% de la población realiza ejercicio de manera regular, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y problemas de salud mental, según datos del Ministerio de Salud.

En ese contexto, la natación y los ejercicios acuáticos han vuelto a posicionarse como una de las opciones más completas para mejorar la salud física y emocional.

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¿Cuáles son los beneficios de la natación para la salud?

“El entrenamiento acuático permite trabajar todo el cuerpo, mejorar la resistencia y reducir el estrés”, explica María Eneyda Romero, Brand Manager de Swim World. Esto facilita que las personas mantengan una rutina regular a lo largo del tiempo.

Uno de los principales beneficios de la natación es fortalecer el sistema cardiovascular. Como actividad aeróbica, favorece el funcionamiento del corazón y mejora la circulación sanguínea, ayudando a incrementar la resistencia física. La respiración controlada que exige esta disciplina también contribuye a optimizar la capacidad pulmonar y el control del esfuerzo físico.

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Además, se trata de un entrenamiento integral. En cada sesión de natación se activan brazos, piernas, abdomen y espalda de forma simultánea, lo que permite desarrollar fuerza, coordinación y equilibrio. A diferencia de otros ejercicios de alto impacto, el agua disminuye la carga sobre las rodillas, la cadera y la columna vertebral. Así, se reduce el riesgo de lesiones y la natación se consolida como una alternativa ideal para personas de distintas edades o con molestias articulares.

Natación y salud mental: cómo ayuda a reducir el estrés

(Imagen ilustrativa Infobae)
Personas haciendo ejercicio - hombre - mujer - yoga - caminar - correr - gimnasio - aire libre - parque - casa - pesas - cinta eléctrica - bicicleta fija - baile - clase de ejercicios - natación - aquagym - pileta - nadar. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de sus efectos físicos, especialistas destacan el impacto positivo que tiene sobre la salud mental. El contacto con el agua y el movimiento repetitivo generan una sensación de relajación que contribuye a disminuir los niveles de estrés. También requiere la concentración necesaria para coordinar la respiración y la técnica, lo que permite desconectarse momentáneamente de las preocupaciones diarias y mejorar el estado de ánimo.

María Eneyda Romero afirma: “En la natación, la técnica es fundamental. La eficiencia en cada brazada permite optimizar el esfuerzo y mejorar el rendimiento si nadas en aguas abiertas. En esta temporada donde el clima cambia, los aficionados a la natación en aguas abiertas necesitan espacios donde perfeccionar la técnica sin distracciones ni obstáculos”.

Piscinas contracorriente: la tecnología que mejora el entrenamiento acuático

Precisamente, la técnica se ha convertido en uno de los factores más importantes para obtener mejores resultados y evitar el desgaste innecesario durante el entrenamiento. Por ello, en los últimos años han comenzado a popularizarse nuevas alternativas tecnológicas como las piscinas contracorriente o Endless Pools, sistemas que generan una corriente regulable y permiten nadar de forma continua sin necesidad de grandes espacios.

Este tipo de piscinas no solo facilita el entrenamiento en zonas urbanas, sino que también ayuda a perfeccionar la postura, la respiración y la coordinación de movimientos, ya que permite mantener un ritmo constante y controlado. Además, representa una solución práctica para quienes buscan entrenar durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas.

¿Por qué la natación sigue siendo uno de los ejercicios más completos?

Con beneficios que abarcan desde la salud cardiovascular hasta el bienestar emocional, la natación continúa consolidándose como una de las actividades físicas más completas y accesibles. Su versatilidad y bajo impacto la convierten en una alternativa ideal para quienes buscan incorporar el ejercicio a su rutina diaria de manera sostenible y segura.

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