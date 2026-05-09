Proponen que el Gobierno subiside el 30% del sueldo de los jóvenes que empiecen a trabajar

Los jóvenes podría tener trabajo más fácil, pero el proyecto descontaría montos del impuesto a la renta a empresas. - Crédito Gob.pe

A pocos meses de acabar la legislatura actual del Congreso y que entre los nuevos peruanos que serán diputados y senadores en el parlamento bicameral, José Luna del Podemos Perú, también excandidato a la presidencia, ha presentado una propuesta para “promover la contratación formal de jóvenes de 18 a 29 años en el ámbito del sector privado”.

“La presente ley tiene por objeto crear el Programa Nacional Para la Promoción de Oportunidades Laborales para jóvenes, ‘Mi Primera Chamba’, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que otorga un subsidio para promover la contratación formal de jóvenes de 18 a 29 años en el ámbito del sector privado”, señala la propuesta en su artículo 1.

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Se trataría de un programa que entregará un subsidio equivalente al 30% de la remuneración mínima vital (S/339,00) a las empresas pequeñas y medianas para se financie la contratación de estos trabajadores que empiecen a laborar por primera vez. Es decir, que a las empresas un trabajador nuevo (pero primerizo) les costará alrededor de S/791 al mes (sin contar pago de gratificación, CTS y otros).

Dos jóvenes, futuros técnicos, concentrados en sus estudios y diagramas, preparándose para las oportunidades que ofrecerá FORMATEC Lima 2026, feria del Minedu. (Foto: Minedu)

Gobierno subsidiría el 30% del sueldo de jóvenes

“El subsidio constituye un monto dinerario que se otorga temporalmente para financiar el 30% de la remuneración bruta mensual de los jóvenes de 18 a 29 años con nuevos empleos formales (altas), a empleadores con hasta cien trabajadores del sector privado, por un plazo máximo de 6 meses”, aclara el proyecto de ley.

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Así, la medida priorizaría a los jóvenes de entre 18 y 29 años que presentan condiciones de pobreza, y pobreza extrema, “o se encuentran afectada por desastres naturales o por emergencias o mujeres víctimas de toda forma o contexto de violencia”.

“El monto del subsidio extraordinario percibido en un determinado mes no afecta el pago de la remuneración a la que tiene derecho a recibir el trabajador a efectos de la declaración, cálculo y pago de los beneficios laborales, tributos, aportes o contribuciones previstas en la normativa vigente”, se añade.

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Pero este 30% sería aplicado de la Remuneración Mínima Vital y se calcula de manera mensual “en función a un porcentaje que se aplica a las remuneraciones de los trabajadores de 18 a 29 años, contratados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, y que registren una RMV”.

¿Cómo se financiará?

Sin embargo, el subsidio del programa ‘Mi Primera Chamba’ se otorgaría mediante un “crédito fiscal”, el cual sería aplicable contra el Impuesto a la Renta a cargo del empleador, correspondiente al ejercicio gravable siguiente. Es decir, el Ejecutivo no destinaría presupuesto exactamente para esto, sino que se sugiere que se descontaría del impuesto a la renta que paguen estas empresas.

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Por otro lado, le tocaría a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) focalizar sus acciones de supervisión en los empleadores que acceden a los incentivos económicos previstos en la presente ley.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo advierte que una gran mayoría de jóvenes no encuentran trabajos relacionados a sus estudios. (Andina)

“La supervisión se orienta especialmente al cumplimiento de las obligaciones relativas a la incorporación oportuna de los trabajadores en la planilla electrónica y a la correcta ejecución del pago de las remuneraciones, garantizando así la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados al fomento del empleo juvenil formal”, añade el proyecto de ley.

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