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La traición detrás del triple crimen en SJL: pareja del ‘Rey de las discotecas’ habría planeado asesinato con su amante

Según la investigación policial, la mujer y su joven amante habrían contratado a un sicario para asesinar al empresario y dos trabajadores de confianza, para así ambos apoderarse de los discobares que administraba en Lima Este

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Una investigación policial culminó con la captura de 'La Viuda Negra' y sus cómplices por el asesinato de un empresario en San Juan de Lurigancho. Descubre cómo la ambición llevó a una mujer a planear la muerte de su pareja para heredar sus negocios. | Panamericana

Lo que en un inicio parecía un nuevo caso de extorsión en San Juan de Lurigancho (SJL), distrito ubicado al este de Lima, terminó revelando una presunta trama de ambición, traición y sicariato. Nueve meses después del asesinato de Saúl Ernesto Cayllahua Quispe, conocido como el ‘Rey de las discotecas’, la Policía capturó a su conviviente, Cyntia Bianca Gutiérrez Ortiz, alias la ‘Viuda Negra’, y a Pierre Anghelo Sosa Sarmiento, ‘Machín’, señalados como los presuntos autores intelectuales del triple crimen ocurrido en agosto del 2025.

Las detenciones fueron ejecutadas por agentes de la División de Homicidios durante operativos realizados recientemente en distintos puntos de San Juan de Lurigancho. Según la investigación policial, ambos habrían planeado el asesinato para quedarse con los cinco discobares que pertenecían a la víctima, entre ellos los conocidos locales ‘Gato Negro’ y ‘Perú Chela’.

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El triple crimen que conmocionó Zárate

Triple asesinato en SJL: trabajadores de club nocturno fueron acribillados por sicarios | Video: Buenos Días Perú

La madrugada del 28 de agosto de 2025, Saúl Cayllahua, de 43 años, fue asesinado a balazos junto a dos de sus trabajadores de confianza: Braulio Ascencios Collao (29), administrador de uno de sus locales, y Humberto Rodríguez Huamán (29), sonidista.

Los tres habían terminado su jornada laboral y se encontraban bebiendo cerveza cerca del discobar ‘Gato Negro’, ubicado en la cuadra dos del jirón Wiracocha, en Zárate, cuando fueron atacados por sicarios que llegaron en una motocicleta lineal.

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Las cámaras de seguridad registraron el desplazamiento de los criminales y permitieron establecer que el atentado fue ejecutado por al menos dos sujetos armados, quienes huyeron inmediatamente después de disparar contra las víctimas.

Escena de crimen nocturna con cuerpo en calle, peritos y cinta policial; foto de mujer sospechosa. A la derecha, letrero rojo de "Chela Perú"
La pareja del dueño de los locales, identificada como principal sospechosa, es investigada junto a su amante y un amigo de este por el triple homicidio ocurrido en San Juan de Lurigancho en 2025. (Infobae)

En ese momento, las autoridades manejaban como principal hipótesis un posible caso de extorsión debido a que Cayllahua era propietario de varios negocios nocturnos en el distrito de Lima Este y era conocido por administrar un próspero circuito de discotecas.

De viuda desconsolada a principal sospechosa

Tras el asesinato, Cyntia Gutiérrez apareció ante cámaras llorando y asegurando que su pareja “no tenía problemas con nadie” y que era “una persona muy trabajadora”.

“Que lo hayan matado. No sé, señorita, yo también me sorprende (sic)”, declaró en ese entonces.

Sin embargo, el avance de las investigaciones dio un giro inesperado. Este fin de semana, la División de Homicidios sostiene que la mujer habría participado en la planificación del crimen junto con Pierre Sosa, un trabajador de los locales nocturnos 12 años menor que ella, con quien mantendría una relación sentimental clandestina.

Para los detectives, ambos habrían aprovechado el distanciamiento sentimental que existía entre Cayllahua y Gutiérrez para tomar el control de los negocios.

El papel de ‘Machín’ dentro de las discotecas

Tres personas detenidas, dos hombres y una mujer, posan individualmente con chalecos negros con la palabra 'DETENIDO' en amarillo frente a un fondo policial
Cyntia Gutiérrez, su amante 'Pierre' y el sicario 'Justin' fueron detenidos por su presunta implicación en el triple homicidio del dueño de discobares y dos trabajadores en San Juan de Lurigancho en 2025. (PNP)

Según testimonios recogidos por la Policía, Pierre Sosa pasó de ser vigilante de uno de los establecimientos a asumir conductas de dueño dentro de los negocios del fallecido.

Trabajadores de los locales señalaron que ‘Machín’ empezó a dar órdenes al personal y a involucrarse directamente en la administración de las discotecas, situación que llamó la atención del entorno cercano del empresario asesinado.

Las investigaciones apuntan a que, tras el crimen, Cyntia Gutiérrez quedó al frente de dos de los cinco discobares ubicados en la zona de Mariscal Cáceres, establecimientos que eran administrados junto con Sosa.

“Casualmente del objetivo principal y que estaría aprovechando la separación de Saúl con su pareja a fin de quedarse con todas las discotecas”, indicó un jefe policial sobre el rol de ‘Machín’.

El sicario y la pista de la motocicleta

De acuerdo con la hipótesis policial, la pareja habría contratado a Ronaldo Yair Córdova Gómez, alias ‘Justin’, un exrecluso de 27 años e integrante de la banda ‘Los Malditos de Huáscar’, para ejecutar el asesinato.

Los investigadores señalan que ‘Justin’ y ‘Machín’ eran amigos desde hace varios años, vínculo que habría facilitado la coordinación del atentado.

La Policía sostiene que el exconvicto fue quien disparó contra Saúl Cayllahua y sus trabajadores la madrugada del crimen.

Durante los operativos, los agentes también lograron ubicar la motocicleta que habría sido utilizada por los sicarios para llegar y escapar de la escena del triple homicidio.

Además, en los allanamientos realizados en las viviendas de los detenidos se incautaron celulares, una laptop y tarjetas de crédito que serán sometidas a peritajes como parte de la investigación.

La hipótesis que ahora maneja la Policía

Con las nuevas evidencias recogidas por la División de Homicidios, la teoría inicial de una extorsión perdió fuerza. Actualmente, la principal línea de investigación apunta a un asesinato por encargo motivado por intereses económicos y la disputa por el control de los negocios nocturnos que Saúl Cayllahua había construido durante años en San Juan de Lurigancho.

Mientras continúan las diligencias, Cyntia Gutiérrez, Pierre Sosa y Ronaldo Córdova permanecen detenidos e investigados por el presunto delito de homicidio calificado.

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