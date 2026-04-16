Sunafil pone bajo la lupa a más de 14 mil empresas por Seguro Vida Ley que cubre a 2.5 millones de trabajadores

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) inició una nueva intervención preventiva dirigida a miles de empleadores en el país. La entidad envió un total de 14.644 cartas inductivas a empresas con el objetivo de recabar información sobre el cumplimiento del Seguro Vida Ley, una cobertura que alcanza a más de 2.5 millones de trabajadores.
Esta medida busca verificar que las compañías estén cumpliendo con la contratación de este seguro obligatorio, el cual garantiza protección económica para los trabajadores y sus familias frente a situaciones como fallecimiento o invalidez. Según precisó la Sunafil, la acción forma parte de su estrategia de fiscalización preventiva.
Seguro obligatorio desde el inicio del vínculo laboral
El Seguro Vida Ley constituye una obligación legal que los empleadores deben cumplir desde el inicio de la relación laboral, sin importar el tipo de contrato. Esto incluye trabajadores con contratos a plazo indeterminado, sujetos a modalidad o incluso a tiempo parcial.
La normativa establece que esta cobertura debe estar vigente desde el primer día de trabajo, lo que implica que cualquier omisión podría constituir una infracción en materia sociolaboral. En ese sentido, la Sunafil busca reforzar el cumplimiento de esta obligación a nivel nacional.
Beneficiarios y documentación requerida
En cuanto a los beneficiarios, la ley señala que el Seguro Vida Ley cubre en primer lugar al cónyuge o conviviente del trabajador, así como a sus descendientes. En caso de no existir estos, el beneficio puede extenderse a los padres o a los hermanos menores de 18 años.
Para verificar el cumplimiento, la institución ha solicitado a las empresas que remitan documentación específica a través de su casilla electrónica. Entre los requisitos figuran el comprobante de envío del seguro y el listado de trabajadores asegurados por la póliza, documentos que deben corresponder a registros efectuados desde enero de 2026.
Plazos y montos de cobertura del seguro
Las empresas cuentan con un plazo de 30 días hábiles para responder a las cartas inductivas, contados desde el día siguiente de la notificación. El envío de la información debe realizarse mediante los canales oficiales habilitados por la entidad.
Respecto a los beneficios, el Seguro Vida Ley contempla distintos montos según la contingencia. En caso de fallecimiento natural, los beneficiarios reciben un equivalente a 16 remuneraciones calculadas sobre el promedio de ingresos del trabajador en el último trimestre. Si el fallecimiento o la invalidez total y permanente se produce por accidente, la cobertura asciende a 32 remuneraciones mensuales.
Medida preventiva para evitar sanciones
La Sunafil precisó que las cartas inductivas no tienen carácter sancionador, sino preventivo. Su finalidad es orientar a los empleadores para que cumplan voluntariamente con sus obligaciones laborales y eviten posibles infracciones.
De esta manera, la entidad busca fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores y promover el cumplimiento de la normativa vigente, reduciendo el riesgo de sanciones económicas en caso de incumplimiento.