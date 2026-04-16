Sunafil pone bajo la lupa a más de 14 mil empresas por Seguro Vida Ley que cubre a 2.5 millones de trabajadores

Más de 14 mil empresas deberán acreditar cumplimiento del Seguro Vida Ley ante Sunafil. (Foto: Agencia Andina)

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) inició una nueva intervención preventiva dirigida a miles de empleadores en el país. La entidad envió un total de 14.644 cartas inductivas a empresas con el objetivo de recabar información sobre el cumplimiento del Seguro Vida Ley, una cobertura que alcanza a más de 2.5 millones de trabajadores.

Esta medida busca verificar que las compañías estén cumpliendo con la contratación de este seguro obligatorio, el cual garantiza protección económica para los trabajadores y sus familias frente a situaciones como fallecimiento o invalidez. Según precisó la Sunafil, la acción forma parte de su estrategia de fiscalización preventiva.

Los errores en la determinación del monto o la falta de depósito pueden dar lugar a penalidades impuestas por la Sunafil. Foto: difusión

Seguro obligatorio desde el inicio del vínculo laboral

El Seguro Vida Ley constituye una obligación legal que los empleadores deben cumplir desde el inicio de la relación laboral, sin importar el tipo de contrato. Esto incluye trabajadores con contratos a plazo indeterminado, sujetos a modalidad o incluso a tiempo parcial.

La normativa establece que esta cobertura debe estar vigente desde el primer día de trabajo, lo que implica que cualquier omisión podría constituir una infracción en materia sociolaboral. En ese sentido, la Sunafil busca reforzar el cumplimiento de esta obligación a nivel nacional.

Hoy en día existen seguros que se les denominan híbridos porque es una combinación entre un seguro de vida de riesgo con un producto financiero, llámese fondo mutuo o de inversión.

Beneficiarios y documentación requerida

En cuanto a los beneficiarios, la ley señala que el Seguro Vida Ley cubre en primer lugar al cónyuge o conviviente del trabajador, así como a sus descendientes. En caso de no existir estos, el beneficio puede extenderse a los padres o a los hermanos menores de 18 años.

Para verificar el cumplimiento, la institución ha solicitado a las empresas que remitan documentación específica a través de su casilla electrónica. Entre los requisitos figuran el comprobante de envío del seguro y el listado de trabajadores asegurados por la póliza, documentos que deben corresponder a registros efectuados desde enero de 2026.

Sunafil fiscaliza Seguro Vida Ley y solicita datos a empresas que cubren a millones de trabajadores. (Foto: Agencia Andina)

Plazos y montos de cobertura del seguro

Las empresas cuentan con un plazo de 30 días hábiles para responder a las cartas inductivas, contados desde el día siguiente de la notificación. El envío de la información debe realizarse mediante los canales oficiales habilitados por la entidad.

Respecto a los beneficios, el Seguro Vida Ley contempla distintos montos según la contingencia. En caso de fallecimiento natural, los beneficiarios reciben un equivalente a 16 remuneraciones calculadas sobre el promedio de ingresos del trabajador en el último trimestre. Si el fallecimiento o la invalidez total y permanente se produce por accidente, la cobertura asciende a 32 remuneraciones mensuales.

La Sunafil precisa que esta remuneración se estructura en tres componentes. Foto: El Peruano

Medida preventiva para evitar sanciones

La Sunafil precisó que las cartas inductivas no tienen carácter sancionador, sino preventivo. Su finalidad es orientar a los empleadores para que cumplan voluntariamente con sus obligaciones laborales y eviten posibles infracciones.

De esta manera, la entidad busca fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores y promover el cumplimiento de la normativa vigente, reduciendo el riesgo de sanciones económicas en caso de incumplimiento.