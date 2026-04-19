Perú

Registratón Laboral del MTPE: ofrecen 100 empleos con planilla completa y sin experiencia previa en Lima

Jornada gratuita se realizará este 20 de abril en Jesús María, con puestos de operario de producción dirigidos a personas entre 20 y 45 años con secundaria completa

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo organiza una nueva edición de la Registratón Laboral en Lima Metropolitana, ofreciendo 1,000 vacantes formales para mayores de 18 años a través del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos

La búsqueda de empleo formal en Lima suma una nueva alternativa para quienes desean incorporarse al mercado laboral con todos los beneficios de ley. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció la realización de una nueva Registratón Laboral, una jornada gratuita que ofrecerá 100 vacantes con ingreso a planilla, dirigida especialmente a personas que buscan estabilidad y una oportunidad concreta de trabajo.

La iniciativa se desarrollará en el marco del aniversario institucional del sector Trabajo y apunta a reducir las brechas de acceso al empleo, sobre todo para quienes no cuentan con experiencia previa. En esta edición, el programa Jóvenes Productivos se articula con la empresa Alicorp, que será la encargada de cubrir los puestos disponibles en el rubro industrial.

Registratón Laboral del MTPE: requisitos, fecha y cómo postular a las 100 vacantes

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La Registratón se realizará el jueves 5 de marzo, de 9:00 a 13:00 horas, en el auditorio del MTPE en Jesús María, donde los interesados podrán inscribirse y participar en procesos de selección

La Registratón Laboral 2026 se realizará este lunes 20 de abril desde las 8:30 a. m. en la sede central del MTPE, ubicada en la avenida Salaverry N.° 655, en el distrito de Jesús María. La convocatoria está orientada a cubrir puestos de operario de producción, con contrato formal y acceso a todos los beneficios laborales establecidos por ley.

De acuerdo con la información oficial, las vacantes ofrecidas por Alicorp contemplan ingreso directo a planilla, lo que incluye seguro, gratificaciones y otros derechos laborales. El centro de labores estará ubicado en el Callao, específicamente en el cruce de las avenidas Argentina y Faucett, en el distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, una zona clave para la actividad industrial y logística del país.

Los requisitos para postular son accesibles: tener entre 20 y 45 años, contar con secundaria completa y, de preferencia, vivir en zonas cercanas al lugar de trabajo. Un punto clave es que no se exige experiencia previa, lo que abre la puerta a jóvenes y adultos que buscan su primera oportunidad laboral o reinsertarse en el mercado.

Para participar en esta jornada, los interesados deberán realizar una inscripción previa a través de un formulario virtual habilitado por el MTPE. Este paso es indispensable para acceder al proceso de selección que se llevará a cabo durante la actividad presencial.

Desde el sector Trabajo, destacaron que este tipo de iniciativas buscan promover el acceso a empleo digno en Perú, facilitando el contacto directo entre empresas formales y ciudadanos que necesitan oportunidades reales. La Registratón se ha convertido en una de las estrategias más visibles del MTPE para impulsar la empleabilidad, especialmente en sectores con alta demanda de mano de obra como la industria de producción.

Así fue la Registratón Laboral de marzo: más de 1.000 vacantes y alta participación en Lima

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A inicios de marzo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) llevó a cabo una de las ediciones más convocantes de la Registratón Laboral en Lima Metropolitana, donde se ofrecieron más de 1.000 vacantes de empleo formal dirigidas a personas mayores de 18 años. La jornada se desarrolló el 5 de marzo en la sede institucional ubicada en Jesús María, y reunió a decenas de empresas privadas que buscaban incorporar personal de manera inmediata.

Durante el evento, los asistentes pudieron postular directamente a múltiples puestos en rubros como ventas, atención al cliente, seguridad, producción y retail. Entre las empresas participantes destacaron firmas como Konecta, Oxxo, Subway, ISEG Perú, Tambo y La Lucha Partners, que concentraron la mayor cantidad de vacantes disponibles. En particular, se ofrecieron posiciones como prevencionista de pérdidas, colaborador multifuncional, operario de almacén y asesor de ventas, muchas de ellas sin requerir experiencia previa.

La convocatoria estuvo dirigida tanto a personas en busca de su primer empleo como a quienes deseaban cambiar de trabajo o mejorar sus condiciones laborales. Para participar, los postulantes debían cumplir requisitos básicos como ser mayores de edad, contar con secundaria completa, presentar su DNI y llevar un currículum vitae actualizado. Además, el MTPE brindó servicios gratuitos de capacitación laboral y orientación, con el objetivo de fortalecer habilidades y mejorar la empleabilidad de los participantes en futuros procesos de selección.

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