CGTP pide aumento de sueldo mínimo al Gobierno por alza de la canasta básica: ¿A cuánto?

Al gobierno de José María Balcázar —quien se es el tercer presidente no electo y quien acaba su mandato dentro de los cinco años del gobierno original de Pedro Castillo— le quedan solo menos de tres meses. En ese tiempo restante la Confederación General de Trabajadores del Perú le pide que eleve la remuneración mínima vital (RMV).
Como se recuerda, en 2024, la expresidenta Dina Boluarte, tras no lograrse acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo, aprobó el aumento del sueldo mínimo y este se elevó a S/1.130 desde el 1 de enero de 2025.
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Ahora, a más de un año de ese aumento, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha revelado que la canasta básica ha vuelto a tener un alza. Ahora alimentar a una familia de cuatro personas, el promedio en Perú, cuesta S/1.848 al mes. Este es justamente el monto que pide la CGTP, quien anteriormente ha señalado que la RMV debe cubrir la canasta básica familiar.
Piden aumentar el sueldo mínimo en 64%
“La CGTP demanda al Poder Ejecutivo elevar de manera inmediata la Remuneración Mínima Vital y garantizar pensiones dignas para los jubilados, luego de que el INEI confirmara que una familia necesita al menos S/1.848 mensuales para sobrevivir”, anunció el gremio.
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Como se sabe, el actual sueldo mínimo de S/1.130 y para la CGTP este monto no cubre las necesidades básicas de alimentación, vivienda, transporte, salud y educación, “mientras continúan aumentando los precios de productos esenciales, afectando a miles de trabajadores y pensionistas del país”.
Este aumento significaría un incremento porcentual de 64% a la RMV actual, y José María Balcázar, si atiende el pedido del gran gremios, tendría solo menos de tres meses para plantear esta medida, lo que podría dejar también al nuevo Gobierno la implementación de este nuevo sueldo mínimo.
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Como se recuerda, anteriormenet, en diálogo con Exitosa, el secretario de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, Luis Villanueva, informó que este gremio y la CGTP pedían ya desde entonces un monto similar. “La remuneración mínima debe estar no menos de S/1.800 o S/1.850”, señalaba entonces.
La CGTP anteriormente también señalaba que el sueldo mínimo debería cubrir como mínimo la canasta básica familiar En 2025 esta llegó a S/1.816, ahora en 2026 su aumento ha sido en S/32, de S/8,00 por persona.
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Así subió el sueldo mínimo y la canasta básica familiar
- En 2015, el sueldo mínimo vigente (desde el 2013) fue de S/750, mientras la canasta básica familiar subió a S/1.260
- Sueldo mínimo subió en 2016 a S/850. La Canasta básica estaba en S/1.312
- La canasta básica subió en 2017 a S/1.352
- El sueldo mínimo subió en 2018 a S/950, mientras la canasta básica estuvo en S/1.376
- La canasta básica subió en 2019 a S/1.408
- La canasta básica subió en 2020 a S/1.440
- La canasta básica subió en 2021 a S/1.512
- El sueldo mínimo subío en 2022 a S/1.025. La canasta básica subió en 2022 a S/1.660
- La canasta básica subió en 2023 a S/17.84
- La canasta básica subió en 2024 a S/1.816
- En 2025, el sueldo mínimo subió a S/1.130 y la canasta básica marcó un S/1.848.