Perú

CGTP pide aumento de sueldo mínimo al Gobierno por alza de la canasta básica: ¿A cuánto?

La Confederación General de Trabajadores del Perú demanda al Ejecutivo a que eleve la RMV. Como se sabe, este gobierno saldrá en menos de tres meses, el 28 de julio

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dinero - soles - retiro AFP
Un nuevo pedido para aumentar el sueldo mínimo emplaza al Gobierno de José María Balcázar. - Crédito Andina

Al gobierno de José María Balcázar —quien se es el tercer presidente no electo y quien acaba su mandato dentro de los cinco años del gobierno original de Pedro Castillo— le quedan solo menos de tres meses. En ese tiempo restante la Confederación General de Trabajadores del Perú le pide que eleve la remuneración mínima vital (RMV).

Como se recuerda, en 2024, la expresidenta Dina Boluarte, tras no lograrse acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo, aprobó el aumento del sueldo mínimo y este se elevó a S/1.130 desde el 1 de enero de 2025.

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Ahora, a más de un año de ese aumento, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha revelado que la canasta básica ha vuelto a tener un alza. Ahora alimentar a una familia de cuatro personas, el promedio en Perú, cuesta S/1.848 al mes. Este es justamente el monto que pide la CGTP, quien anteriormente ha señalado que la RMV debe cubrir la canasta básica familiar.

Anteriormente la CGTP señaló que un primer paso para aumentar el sueldo mínimo hasta cubrir la canasta básica familiar era subirlo a al menos S/1.330. - Crédito Canal N

Piden aumentar el sueldo mínimo en 64%

“La CGTP demanda al Poder Ejecutivo elevar de manera inmediata la Remuneración Mínima Vital y garantizar pensiones dignas para los jubilados, luego de que el INEI confirmara que una familia necesita al menos S/1.848 mensuales para sobrevivir”, anunció el gremio.

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Como se sabe, el actual sueldo mínimo de S/1.130 y para la CGTP este monto no cubre las necesidades básicas de alimentación, vivienda, transporte, salud y educación, “mientras continúan aumentando los precios de productos esenciales, afectando a miles de trabajadores y pensionistas del país”.

Este aumento significaría un incremento porcentual de 64% a la RMV actual, y José María Balcázar, si atiende el pedido del gran gremios, tendría solo menos de tres meses para plantear esta medida, lo que podría dejar también al nuevo Gobierno la implementación de este nuevo sueldo mínimo.

mano con monedas de soles en el mercado
Solo alrededor de 21% de peruanos viven cómodamente con su economía familiar y les alcanza para las compras de la canasta básica. - Créditos Reuters/Yonhap

Como se recuerda, anteriormenet, en diálogo con Exitosa, el secretario de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, Luis Villanueva, informó que este gremio y la CGTP pedían ya desde entonces un monto similar. “La remuneración mínima debe estar no menos de S/1.800 o S/1.850”, señalaba entonces.

La CGTP anteriormente también señalaba que el sueldo mínimo debería cubrir como mínimo la canasta básica familiar En 2025 esta llegó a S/1.816, ahora en 2026 su aumento ha sido en S/32, de S/8,00 por persona.

Mano con billetes de 100 soles
Piden S/1.848 como sueldo mínimo, el mismo monto de la canasta básica familiar. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Así subió el sueldo mínimo y la canasta básica familiar

  • En 2015, el sueldo mínimo vigente (desde el 2013) fue de S/750, mientras la canasta básica familiar subió a S/1.260
  • Sueldo mínimo subió en 2016 a S/850. La Canasta básica estaba en S/1.312
  • La canasta básica subió en 2017 a S/1.352
  • El sueldo mínimo subió en 2018 a S/950, mientras la canasta básica estuvo en S/1.376
  • La canasta básica subió en 2019 a S/1.408
  • La canasta básica subió en 2020 a S/1.440
  • La canasta básica subió en 2021 a S/1.512
  • El sueldo mínimo subío en 2022 a S/1.025. La canasta básica subió en 2022 a S/1.660
  • La canasta básica subió en 2023 a S/17.84
  • La canasta básica subió en 2024 a S/1.816
  • En 2025, el sueldo mínimo subió a S/1.130 y la canasta básica marcó un S/1.848.

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