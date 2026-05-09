Perú

Bailarines de ‘Las Gaviotas’ imitan a Shakira y ella reacciona: “Ese ceviche tiene que saber bien”

El grupo peruano adaptó el video de ‘Dai Dai’, tema del Mundial 2026, colocando el ceviche como protagonista y recibió la aprobación de la artista colombiana, que celebró la creatividad nacional.

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Shakira comenta video de La Gaviotas, cevichería peruana.
Shakira comenta video de La Gaviotas, cevichería peruana.

La creatividad y el ingenio peruano volvieron a destacar en redes sociales gracias al grupo de bailarines de la cevichería ‘Las Gaviotas’. El equipo sorprendió con un video donde imitan los pasos del más reciente tema de Shakira, ‘Dai Dai’, que ha sido anunciado como la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026. La publicación no solo cautivó al público local, sino que llegó hasta la propia cantante colombiana, quien reaccionó con humor y elogios.

Con la frase “Gaviotas al Mundial 2026” como leyenda, los trabajadores del conocido local limeño se filmaron recreando la coreografía de Shakira, pero con un toque peruano: en vez de balones, se pueden ver diversos platos que ofrece el local, teniendo como protagonista su emblemático ceviche, presentados sobre una particular bandeja en plena pista de baile. Luciendo sus tradicionales uniformes, mandiles y ramas de culantro en mano, los bailarines ofrecieron una versión festiva y original del video, que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok e Instagram.

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La reacción de Shakira no tardó en llegar. La artista, conocida por su cercanía con sus seguidores y su sentido del humor, comentó en la publicación: “Me muero de la risa! Ese ceviche tiene que saber bien”. El mensaje generó miles de reacciones y aumentó aún más la popularidad del video, que ya acumulaba numerosas reproducciones y comentarios de sorpresa y orgullo por parte de los internautas peruanos.

En Las Gaviotas ya viven la fiebre del Mundial 2026. El equipo de bailarines demuestra que la pasión por el fútbol y la buena comida van de la mano. La coreografía ya recibió los comentarios de la 'Reina de los Mundiales', Shakira.

El fenómeno se da en el marco de la presentación de ‘Dai Dai’, la nueva canción de Shakira que será el himno oficial del Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio. La propia artista confirmó la noticia con un video publicado en sus redes, grabado en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. En las imágenes, la colombiana aparece vestida con los colores de Brasil y acompañada de un grupo de bailarines que representan a diferentes países, entre ellos Colombia, Argentina y Estados Unidos, mientras interpreta fragmentos del tema. La coreografía incorpora balones de los mundiales anteriores y el ‘Trionda’, balón oficial del torneo de 2026.

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El video termina con la frase “We Are Ready” (“Estamos listos”), reflejando el espíritu de unidad y entusiasmo que caracteriza a los eventos mundialistas. La canción, que mezcla ritmos caribeños y letra en inglés, arranca con el clásico “Oe, oe, oe”, y busca transmitir el sentido de pertenencia global que despierta el fútbol.

La colombiana compartió con sus seguidores la noticia y por cuarta ocasión es la artista oficial del evento futbolero - crédito Shakira Prensa

No es la primera vez

La respuesta de la cevichería ‘Las Gaviotas’ no es la primera vez que se hace viral. Sus bailarines se han destacado por imitar coreografías tanto nacionales como internacionales, incluyendo presentaciones icónicas como las de Bad Bunny y Lady Gaga en el Super Bowl. En esta ocasión, su homenaje a Shakira y al Mundial superó expectativas, alcanzando el reconocimiento de la propia artista.

La recreación incluyó movimientos icónicos del cantante y desató miles de comentarios que celebraron la energía del personal. Instagram: Las Gaviotas

Los seguidores no solo celebraron la creatividad y el humor del video, sino que también manifestaron sorpresa por el alcance logrado por los bailarines peruanos, quienes han convertido el local de ‘Las Gaviotas’ en un punto de encuentro para el arte, el baile y la gastronomía peruana. La interacción de Shakira confirma el impacto de las redes sociales y la facilidad con la que la cultura popular puede unir a figuras internacionales con expresiones locales.

La publicación ha sido ampliamente compartida, generando comentarios positivos y consolidando a ‘Las Gaviotas’ como un referente de la fusión entre tradición, entretenimiento y viralidad.

La velocidad para sacar los bailes es de otro mundo”, “Yo quiero bailar con ustedes”, “Me encanta. Nos dieron coreografía, nos dieron Shakira, nos dieron Mundial, nos dieron ceviche y, de paso, una clase de marketing”, “Quién monte un negocio de culantro al frente de ellos se hace millonario”, “¡Amamos! Sus videos son todos geniales", “Merecen ir como bailarines de Shakira al mundial”, son solo algunos de los comentarios que inundan las redes sociales tras ver el video.

Nueve personas vestidas con uniformes azules, delantales y botas blancas posan con hierbas en un entorno de bambú bajo un letrero de neón "Las Gaviotas"
El personal de cocina del restaurante "Las Gaviotas" posa uniformado con delantales y hierbas frescas, destacando su compromiso con la gastronomía local.

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