La pobreza en 2025 retrocede a 25,7%, pero 1 de cada 3 peruanos aún puede caer en cualquier momento

Regiones como Cajamarca y Loreto presentan niveles de pobreza significativamente superiores al promedio nacional, superando el 40%.

La pobreza monetaria en Perú descendió a 25,7% de la población durante 2025, de acuerdo con el más reciente informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este resultado representa una baja de 1,9 puntos porcentuales en relación con el año anterior, cuando la tasa alcanzaba el 27,6%. Según el reporte, 567 mil personas dejaron de ser pobres en el último año, reflejando una mejora estadística, aunque el fenómeno de la vulnerabilidad continúa afectando a una proporción considerable de la sociedad.

Durante la presentación oficial de los resultados, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, remarcó que “la reducción de la pobreza se acompaña de una situación de vulnerabilidad persistente”. El 32,8% de la población peruana está en un umbral crítico: cubre la canasta básica, pero podría regresar a la pobreza si enfrenta una crisis económica, pérdida de empleo o un problema de salud. Esta proporción equivale a más de uno de cada tres habitantes.

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La pobreza sigue por encima del prepandemia: 5,5 puntos más que en 2019

El informe del INEI, que se fundamenta en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), detalla que en el área urbana la pobreza cayó de 24,8% en 2024 a 23,4% en 2025, es decir, una reducción de 1,4 puntos porcentuales. En el sector rural, el descenso fue más notorio: de 39,3% a 35,5%, lo que significa una baja de 3,8 puntos porcentuales.

A pesar de estos avances, la desigualdad territorial persiste, con departamentos como Cajamarca (41,0%) y Loreto (40,1%) ubicados muy por encima del promedio nacional. En el extremo opuesto, departamentos como Ica (4,5%), Madre de Dios (7,3%) y Moquegua (7,8%) presentan los niveles más bajos de pobreza monetaria.

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El gasto per cápita en 2025 sube a 920 soles mensuales, pero aún no recupera los niveles previos a la pandemia, señala el informe del INEI.

En cuanto al gasto real per cápita, el promedio mensual se ubicó en 920 soles durante 2025, lo que representa un aumento del 2% frente a 2024 (903 soles). Este dato muestra una recuperación parcial del consumo, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia de COVID-19.

El umbral de pobreza monetaria para 2025 fue fijado en 462 soles mensuales por persona, mientras que la línea de pobreza extrema se ubicó en 260 soles. Una familia de cuatro miembros requiere al menos 1.848 soles para no ser considerada pobre y 1.040 soles para evitar la pobreza extrema.

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Lima tiene hoy más pobres extremos, según INEI

A pesar de la mejora en los indicadores generales, la pobreza extrema afecta al 4,7% de la población nacional. El reporte señala que en 2025, 1 millón 614.000 peruanos viven en condición de pobreza extrema.

En Lima Metropolitana, la pobreza extrema aumentó de 3,3% a 3,6%, reflejando que el crecimiento económico no se distribuye de manera homogénea en las principales ciudades. En áreas rurales, la pobreza extrema decreció de 15,5% en 2024 a 11,4% en 2025.

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El 46,2% de los hogares liderados por hablantes de lenguas indígenas amazónicas sufre pobreza, reforzando la brecha étnica en Perú.

Más de un tercio de la población, atrapado en la vulnerabilidad

El análisis de los hogares pobres muestra que las personas con menor educación, jefes de hogar con lengua materna indígena y quienes trabajan en la informalidad enfrentan mayores obstáculos para salir de la pobreza.

Entre los hogares cuyo jefe solo alcanzó la primaria, la pobreza alcanza el 35%; en aquellos con secundaria, el 27,1%; y en los que tienen educación superior, el 11,3%. El 46,2% de la población cuyas familias tienen jefes con lengua materna indígena amazónica es pobre, frente al 23,8% de los hogares encabezados por hablantes de castellano.

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El acceso a servicios básicos sigue siendo dispar. Solo el 35% de los pobres cuenta con agua con cloro adecuado, frente al 20,8% entre los pobres extremos. El 57% de los pobres accede a desagüe por red pública, cifra que baja al 36,7% en el caso de pobreza extrema.

El 40,6% de los hogares pobres tiene acceso a internet, y el uso de billeteras digitales alcanza al 21,4% de este grupo, mientras que el 9,4% de los pobres extremos utiliza estas herramientas.

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