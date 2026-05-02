Sí hay retiro de CTS en 2026: ¿Hasta cuándo se podrá sacar el 100% del dinero?

El retiro de CTS te permite retirar el 100% de los montos en 2026. - Crédito Andina

Atención, trabajadores. El pago de la Compensación por tiempo de servicios (CTS) ya se puede realizar en mayo, con la fecha final del viernes 15 de este mes, a la quincena.

Se trata un monto equivalente, básicamente, a la mitad del sueldo (varía dependiendo del tamaño de la empresa) y que se entrega como seguro de desempleo en las cuentas CTS de los trabajadores. Esta normalmente cuenta con un ‘candado’ que evita que se retiren los montos y solo se da acceso una vez que no se tiene empleo.

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Pero tras la última Ley de retiro de CTS que aprobó el Congreso el año pasado, estos montos que lleguen este año se podrán retirar en su 100%, pero solo hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, desde el 2027, se podrá acceder al 50% de los montos, según también detalla la Ley aprobada.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

¿Qué dice la Ley de retiro CTS?

“Se autoriza, por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2026, a los trabajadores, comprendidos en los alcances del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR, a disponer libremente del 100% de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición”, señala la Ley vigente.

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Pero ahí no acaba la cosa. El ‘seguro de desempleo’ seguirá desnaturalizado luego de eso. A partir de 2027 se podrá acceder a una parte de este derecho laboral: “El trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos”, también señala la Ley ya promulgada.

Con esto ya los miles de trabajadores del sector privado en el país se preparan no solo para recibir en sus cuentas CTS este pago (el primer monto del 2026 se debe depositar hasta el viernes 15 de mayo), sino también para disponer libremente del 100% de estos montos. Como se recuerda, algunos podrán tener que esperar unos dos días hábiles para poder mover el dinero de la cuenta bancaria.

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La CTS está a punto de llegar para aliviar las presiones económicas de los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Todo sobre la CTS

Cuánto es : Equivale a medio sueldo. Puede ser menor en base a los días no trabajados, y el tamaño y régimen de la empresa

Cuándo se paga : Se paga máximo el 15 de mayo, y el 15 noviembre par el segundo depósito

Quiénes lo reciben : Lo percibirán los trabajadores privados formales en planilla (o ‘media planilla’)

El retiro: Sí se podrá retirar hasta el 100% del monto hasta el 31 de diciembre de 2026. Pasada esta fecha las cuentas estarán con ‘medio candado’. Se podrá solo sacar el 50% de los montos que se reciban; sin embargo, esto aún no está reglamentado.

Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Así, máximo este 15 de mayo de 2026 llega el primer pago de la CTS, el cual se podrá retirar en su 100%. Sin embargo, se debe considerar que este será el penúltimo acceso que podrán tener los trabajadores, dado que en noviembre se depositará el último pago que estos podrán retirar, según lo señalado en la Ley del retiro CTS (Ley Nº 32322).